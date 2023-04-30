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رياضة

تشكيلة إشبيلية ضد جيرونا والموعد في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة إشبيلية ضد جيرونا watanserb.com
تشكيلة إشبيلية ضد جيرونا
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وطن-  يُواجه فريق إشبيلية منافسه الضيف جيرونا، الاثنين، في ختام منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (رامون سانشيز)، مباراة إشبيلية وجيرونا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

موعد مباراة إشبيلية ضد جيرونا

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة إشبيلية وجيرونا

وسيعلق على أحداث مباراة إشبيلية وجيرونا في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، المعلق التونسي نوفل باشي على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث وقائع مجريات اللقاء بين كلا الفريقين على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد  11084، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة إشبيلية ضد جيرونا

وسيدخل المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار المباراة أمام منافسه جيرونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، ماركو ديمتروفيتش.

دفاع التشكيلة: نافاس، لويك بادي، نيمانيا، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: فيرناندو ريجيس، راكيتيش، سوسو.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، لوكاس أكامبوس، إيريك لاميلا.

إشبيلية
إشبيلية

وكان فريق إشبيلية قد حقق الفوز في الجولة الماضية على منافسه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف دون مقابل بالوقت القاتل، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق إشبيلية الأندلسي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 41 نقطة، كما ويحتل الفريق المنافس جيرونا في المركز ال10 بنفس الرصيد من النقاط.

المصدروطن + إشبيلية تويتر + جيرونا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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