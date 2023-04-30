تشكيلة إشبيلية ضد جيرونا والموعد في الدوري الإسباني الممتاز

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وطن- يُواجه فريق إشبيلية منافسه الضيف جيرونا، الاثنين، في ختام منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (رامون سانشيز)، مباراة إشبيلية وجيرونا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

موعد مباراة إشبيلية ضد جيرونا

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

Putting in the hard yards. 💪🫡

pic.twitter.com/89ShpCA7V2 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) April 29, 2023

ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة إشبيلية وجيرونا

وسيعلق على أحداث مباراة إشبيلية وجيرونا في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، المعلق التونسي نوفل باشي على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستبث وقائع مجريات اللقاء بين كلا الفريقين على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11084، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة إشبيلية ضد جيرونا

وسيدخل المدرب الإسباني خوسيه لويس مينديليبار المباراة أمام منافسه جيرونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، ماركو ديمتروفيتش.

دفاع التشكيلة: نافاس، لويك بادي، نيمانيا، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: فيرناندو ريجيس، راكيتيش، سوسو.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، لوكاس أكامبوس، إيريك لاميلا.

وكان فريق إشبيلية قد حقق الفوز في الجولة الماضية على منافسه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف دون مقابل بالوقت القاتل، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

🗣️ @valery_f20: ❝No és gens fàcil arribar als cent partits i sobretot quan ets jove. És una xifra molt especial per mi.❞ ❝Espero complir molts més partits perquè aquí sóc feliç. És on vull estar i estic a casa.❞ ➕ Entrevista sencera: https://t.co/q97S5Oja7k pic.twitter.com/wjFDFkmMIN — Girona FC (@GironaFC) April 28, 2023

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق إشبيلية الأندلسي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 41 نقطة، كما ويحتل الفريق المنافس جيرونا في المركز ال10 بنفس الرصيد من النقاط.