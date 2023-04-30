الأحد, أبريل 30, 2023
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المرأة الأكثر إثارة في العالم .. هذه هي “ملكة المنحنيات” (صور)

تصدّرت عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام غلاف عدد المجلة، وهي تعرض ملابس داخلية عارية، ورداءً مزيناً بالريش

كتب أنس السالم
عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم watanserb.com
عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم
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وطن– اختارت مجلة “Maxim”، عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام،‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم.

آشلي غراهام، العارضة البالغة من العمر (35 عامًا)، وأم لثلاثة أطفال، توجّت بلقب “المرأة الأكثر إثارة في العالم” من قبل مجلة “Maxim”.

 

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وتصدّرت عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام غلاف عدد المجلة، وهي تعرض ملابس داخلية عارية، ورداء مزين بالريش.

عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام “ملكة المنحنيات”

وقد أشادت المجلة بعارضة الأزياء على أنها “ملكة المنحنيات”، كونها من دعاة إيجابية الجسد.

تحدّثت آشلي غراهام بصراحة عن علامات التمدد والجلد المترهل على Instagram، بعدما أنجبت توأماً من زوجها جاستن إرفين في يناير 2022.

عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام
عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام

وقالت عارضة الأزياء الأمريكية، إن جسدها مثل أي شخص آخر “يتغير دائمًا”، و”يتطور دائمًا”.

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يمثّل أحدث ظهور على غلاف مجلة Maxim للعارضة “غراهام” لحظةً خاصة لها.

آشلي غراهام‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم
آشلي غراهام‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم

وقالت عارضة الأزياء: “في المرة الأولى التي كنت فيها على غلاف Maxim لم يكن لديّ ثلاثة أطفال، وهذه المرة لدي ثلاثة أطفال صغار”. “إنها تجعلك تتذكر أن “الجاذبية” موجودة في العديد من السيناريوهات، وتأتي بجميع الأشكال والأحجام”. وفق ما نشرت مجلة “marca” الإسبانية.

أطفال آشلي غراهام‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم
أطفال آشلي غراهام‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم

واعتبرت marca أنّ صورة العارضة آشلي غراهام على غلاف مجلة Maxim  هو شهادة على جمالها وثقتها وقوتها، وأنها نموذج يُحتذى به للنساء، حيث تذكرهن بحب أنفسهن كما هنّ.

واختارت مجلة “maxim”، بيج سبيراناك لاعبة الغولف المحترفة سابقاً بايج المرأة الأكثر جاذبية على وجه الأرض للعام 2022.

بيج سبيراناك المرأة الأكثر جاذبية لعام 2022 watanserb.com
بيج سبيراناك المرأة الأكثر جاذبية لعام 2022
المصدرmarca - maxim - وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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