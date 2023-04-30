المرأة الأكثر إثارة في العالم .. هذه هي “ملكة المنحنيات” (صور)

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وطن– اختارت مجلة “Maxim”، عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام،‏ المرأة الأكثر إثارة في العالم.

آشلي غراهام، العارضة البالغة من العمر (35 عامًا)، وأم لثلاثة أطفال، توجّت بلقب “المرأة الأكثر إثارة في العالم” من قبل مجلة “Maxim”.

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وتصدّرت عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام غلاف عدد المجلة، وهي تعرض ملابس داخلية عارية، ورداء مزين بالريش.

عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام “ملكة المنحنيات”

وقد أشادت المجلة بعارضة الأزياء على أنها “ملكة المنحنيات”، كونها من دعاة إيجابية الجسد.

تحدّثت آشلي غراهام بصراحة عن علامات التمدد والجلد المترهل على Instagram، بعدما أنجبت توأماً من زوجها جاستن إرفين في يناير 2022.

وقالت عارضة الأزياء الأمريكية، إن جسدها مثل أي شخص آخر “يتغير دائمًا”، و”يتطور دائمًا”.

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يمثّل أحدث ظهور على غلاف مجلة Maxim للعارضة “غراهام” لحظةً خاصة لها.

وقالت عارضة الأزياء: “في المرة الأولى التي كنت فيها على غلاف Maxim لم يكن لديّ ثلاثة أطفال، وهذه المرة لدي ثلاثة أطفال صغار”. “إنها تجعلك تتذكر أن “الجاذبية” موجودة في العديد من السيناريوهات، وتأتي بجميع الأشكال والأحجام”. وفق ما نشرت مجلة “marca” الإسبانية.

واعتبرت marca أنّ صورة العارضة آشلي غراهام على غلاف مجلة Maxim هو شهادة على جمالها وثقتها وقوتها، وأنها نموذج يُحتذى به للنساء، حيث تذكرهن بحب أنفسهن كما هنّ.

واختارت مجلة “maxim”، بيج سبيراناك لاعبة الغولف المحترفة سابقاً بايج المرأة الأكثر جاذبية على وجه الأرض للعام 2022.