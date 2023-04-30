إمام عاشور مهدد بالغياب عن منتخب مصر بعد تعرضه لإصابة قوية

- Advertisement -

وطن- أصبح النجم المصري الدولي إمام عاشور 25 عاماً، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، مهددٌ بالغياب عن المشاركة مع صفوف منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن نادي ميتلاند الدنماركي، عن إصابة نجمه المصري إمام عاشور، وغيابه عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

إصابة إمام عاشور

كما وأوضح نادي ميتلاند في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بأن المصري إمام عاشور، خرج من المباراة خلال أحداث الشوط الأول في المباراة الماضية. أمام فايبورج في منافسات كأس الدنمارك لهذا الموسم.

وبين النادي الدنماريكي، بأن الفحوصات الطبية أظهرت عدم قدرة اللاعب على العودة مرة أخرى هذا الموسم بسبب تعرضه لإصابة قوية.

Emam Ashour pådrog sig en skade i mandagens Future Cup-kamp mod Viborg. Efterfølgende undersøgelser har vist, at den egyptiske landsholdsspiller er ukampdygtig for resten af sæsonen. — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 29, 2023

إعادة التأهيل

وأضاف البيان، ” سافر إمام عاشور إلى دولة مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل. كما ونأسف لأن اللاعب لن يتمكن من لعب المزيد من المباريات هذا الموسم، وفي الوقت نفسه يشعر إمام بالاستياء، حيث أنه كان لا يرد إنهاء الموسم بهذه الطريقة”.

- Advertisement -

كما وختم النادي، ” قرر النادي السماح للاعب عاشور بتلقي العلاج في مصر على مسئولية محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، لأنه من الأفضل أن يكون اللاب بجوار عائلته”.

ميتلاند يُعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم وعودته إلى مصر 🗣️🔴 pic.twitter.com/ownuS8jSKX — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 29, 2023

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف فريق ميتلاند الدنماركي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من نادي الزمالك المصري حتى صيف 2027.

غياب عاشور عن منتخب مصر

وبات المصري عاشور مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر (الفراعنة)، في شهر يونيو/ حزيران القادم.

كما وسيلتقي منتخب مصر أمام غينيا، في منافسات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر إقامتها في كوت ديفوار (ساحل العاج).

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق ميتلاند يتصدر جدول ترتيب الدوري الدنماركي الممتاز. برصيد 38 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف أودنسة بي كو برصيد 36 نقطة لهذا الموسم.