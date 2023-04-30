الأحد, أبريل 30, 2023
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رياضة

إمام عاشور مهدد بالغياب عن منتخب مصر بعد تعرضه لإصابة قوية

نادي ميتلاند يعلن عن غياب إمام عاشور حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
غياب إمام عاشور watanserb.com
إصابة إمام عاشور
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وطن- أصبح النجم المصري الدولي إمام عاشور 25 عاماً، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، مهددٌ بالغياب عن المشاركة مع صفوف منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن نادي ميتلاند الدنماركي، عن إصابة نجمه المصري إمام عاشور، وغيابه عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

إصابة إمام عاشور

كما وأوضح نادي ميتلاند في بيان رسمي نشره  عبر حسابه على موقع (تويتر)،  بأن المصري إمام عاشور، خرج من المباراة خلال أحداث الشوط الأول في المباراة الماضية. أمام فايبورج في منافسات كأس الدنمارك لهذا الموسم.

وبين النادي الدنماريكي، بأن الفحوصات الطبية أظهرت عدم قدرة اللاعب على العودة مرة أخرى هذا الموسم بسبب تعرضه لإصابة قوية.

إعادة التأهيل

وأضاف البيان، ” سافر إمام عاشور إلى دولة مصر لتلقي العلاج وإعادة التأهيل. كما ونأسف لأن اللاعب لن يتمكن من لعب المزيد من المباريات هذا الموسم، وفي الوقت نفسه يشعر إمام بالاستياء، حيث أنه كان لا يرد إنهاء الموسم بهذه الطريقة”.

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إصابة إمام عاشور
إصابة إمام عاشور

كما وختم النادي، ” قرر النادي السماح للاعب عاشور بتلقي العلاج في مصر على مسئولية محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، لأنه من الأفضل أن يكون اللاب بجوار عائلته”.

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف فريق ميتلاند الدنماركي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من نادي الزمالك المصري حتى صيف 2027.

غياب عاشور عن منتخب مصر

وبات المصري عاشور مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر (الفراعنة)، في شهر يونيو/ حزيران القادم.

كما وسيلتقي منتخب مصر أمام غينيا، في منافسات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر إقامتها في كوت ديفوار (ساحل العاج).

إمام عاشور
إمام عاشور

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق ميتلاند يتصدر جدول ترتيب الدوري الدنماركي الممتاز. برصيد 38 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف أودنسة بي كو برصيد 36 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي ميتلاند تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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