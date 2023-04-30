الأحد, أبريل 30, 2023
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أين اختفى أيوب الرحبي؟.. فيديو مؤثر لوالده المكلوم يجتاح السلطنة

أيوب الرحبي حسب وسائل إعلام عمانية اختفى يوم، الجمعة، خلال زيارة عائلية لمنطقة “تول” التابعة لولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان

كتب فهمي الورغمي
اختفاء الشاب أيوب الرحبي من سلطنة عمان watanserb.com
اختفاء الشاب أيوب الرحبي من سلطنة عمان
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وطن- صدمة في سلطنة عمان، أثارها اختفاء الشاب “أيوب الرحبي” منذ يوم الجمعة، دون ترك أي رسالة أو إشارة على تغيبه عن عائلته التي تفاعل الكثيرون في السلطنة مع لوعتها على ما أصابها بين عشية وضحاها.

وذلك قبل أن يتبين لاحقا أن المفقود قد تعرض للسقوط ومن ثمة الغرق في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين.

عائلة أيوب الرحبي، وكذلك السلطات المحلية والأهالي بالمنطقة المذكورة، يبحثون لليوم الثالث على التوالي، عن جثة المفقود التي اختفت دون أي إشارة لوجودها حتى لحظة كتابة هذه السطور.

أين اختفى أيوب الرحبي؟

أيوب بن عامر بن حمود الرحبي (21 عاماً)، شاب عُماني من منطقة وادي السرين بولاية العامرات -محافظة مسقط– اختفى عن الأنظار خلال رحلة عائلية عددهم (6) أشخاص-الجمعة- لمنطقة “تول” التابعة لولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية في السلطنة.

وفي ظل حالة الغموض التي لفت اختفاء أيوب الرحبي، تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها غرق أيوب، في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين.

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وهي أخبار، أكدتها “هيئة الدفاع المدني والإسعاف” التي أوضحت عبر تغريدة لها على توتير بأن “فرق الإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ⁧‫شمال الشرقية‬⁩ يُواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث والتعامل مع حادث غرق مواطن بمجرى وادي ضيقة بولاية ⁧‫دماء والطائيين‬⁩، بإسناد من إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ⁧‫مسقط‬⁩ ومجموعة من الأهالي”، دون التطرق بشكل مباشر لأن المفقود هو أيوب الرحبي.

اختفاء الشاب أيوب الرحبي
اختفاء الشاب أيوب الرحبي
اختفاء الشاب أيوب الرحبي
اختفاء الشاب أيوب الرحبي

والد أيوب الرحبي يأسر قلوب العمانيين

ما تعرض له الشاب العماني أيوب الرحبي، أثار حملة تعاطف واسعة مع عائلته وبشكل خاص مع والده، الشيخ العجوز الذي غالب سنه للبحث مع البقية عن ابنه المفقود.

ويظهر والد أيوب في مقاطع فيديو وصور متداولة وهو يكابد نفسه ويُغالبها مشاق البحث وأتعابه، في سبيل إيجاد ابنه المفقود منذ يوم، الجمعة الماضي.

ووثقت مقاطع مصورة، والد أيوب الرحبي وهو مستمر في البحث عن ابنه لليوم الثالث على التوالي، في مدخل وادي ضيقه بولاية دماء والطائيين.

ويقف والد الشاب العماني المفقود، أيوب الرحبي، بين جموع المتطوعين وقلبه منكسر والدموع على خده شوقاً لابنه، عسى أن تقر عينه به.

قريب أيوب الرحبي يتحدث عن تفاصيل اختفائه

وبين المصير المجهول لأيوب، والتكهنات المتواصلة لما حصل له، تواصلت صحيفة “أثير” مع “عبد الله بن محمد الرحبي”، أحد أقرباء المفقود الذي ذكر بأن المفقود هو أيوب بن عامر بن حمود الرحبي، من منطقة وادي السرين بولاية العامرات ويبلغ من العمر 21 سنة.

وأكد عبد الله بأن المفقود كان يمشي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة مع مجموعة من الشباب على حافة أحد جبال منطقة (تول) التابعة لولاية دماء والطائيين، حيث تزحلقت إحدى رجليه وسقط على رأسه في مجرى الوادي المتجه باتجاه سد وادي ضيقة في منطقة المزارع بولاية قريات.

وأكد قريب المفقود، بأن البحث عن أيوب الرحبي ما يزال مستمرًا منذ يوم الجمعة إلى اليوم.

وناشد عبدالله عبر “أثير” بتكثيف عملية البحث، داعيًا الفرق الأهلية إلى المشاركة في عملية البحث عن المفقود. كما وجه شكره للمختصين في هيئة الدفاع المدني والإسعاف وأهالي المنطقة على دعمهم ومساندتهم.

المصدرتويتر، صحيفة أثير، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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