أين اختفى أيوب الرحبي؟.. فيديو مؤثر لوالده المكلوم يجتاح السلطنة

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وطن- صدمة في سلطنة عمان، أثارها اختفاء الشاب “أيوب الرحبي” منذ يوم الجمعة، دون ترك أي رسالة أو إشارة على تغيبه عن عائلته التي تفاعل الكثيرون في السلطنة مع لوعتها على ما أصابها بين عشية وضحاها.

وذلك قبل أن يتبين لاحقا أن المفقود قد تعرض للسقوط ومن ثمة الغرق في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين.

عائلة أيوب الرحبي، وكذلك السلطات المحلية والأهالي بالمنطقة المذكورة، يبحثون لليوم الثالث على التوالي، عن جثة المفقود التي اختفت دون أي إشارة لوجودها حتى لحظة كتابة هذه السطور.

أين اختفى أيوب الرحبي؟

أيوب بن عامر بن حمود الرحبي (21 عاماً)، شاب عُماني من منطقة وادي السرين بولاية العامرات -محافظة مسقط– اختفى عن الأنظار خلال رحلة عائلية عددهم (6) أشخاص-الجمعة- لمنطقة “تول” التابعة لولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية في السلطنة.

"اللهمّ رده ردا جميلا اللهم ارجعه لاهله سالما معافى 🤲🏻"#ايوب_الرحبي pic.twitter.com/2HeUyClAVg — رواس (@Ras1hid) April 30, 2023

وفي ظل حالة الغموض التي لفت اختفاء أيوب الرحبي، تداولت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها غرق أيوب، في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين.

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وهي أخبار، أكدتها “هيئة الدفاع المدني والإسعاف” التي أوضحت عبر تغريدة لها على توتير بأن “فرق الإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ⁧‫شمال الشرقية‬⁩ يُواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث والتعامل مع حادث غرق مواطن بمجرى وادي ضيقة بولاية ⁧‫دماء والطائيين‬⁩، بإسناد من إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ⁧‫مسقط‬⁩ ومجموعة من الأهالي”، دون التطرق بشكل مباشر لأن المفقود هو أيوب الرحبي.

لليوم الثاني على التوالي، فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية وبإسناد من إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط،

و الأهالي.

تواصل الفرق عمليات البحث والتعامل مع حادث غرق مواطن بمجرى وادي ضيقة بولاية #دماء_والطائيين. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/dggLRTXu7w — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 29, 2023

والد أيوب الرحبي يأسر قلوب العمانيين

ما تعرض له الشاب العماني أيوب الرحبي، أثار حملة تعاطف واسعة مع عائلته وبشكل خاص مع والده، الشيخ العجوز الذي غالب سنه للبحث مع البقية عن ابنه المفقود.

🔴 هذا هو والد المفقود #أيوب_الرحبي يين جموع المتطوعين نسأل الله ان يجبر بخاطره. pic.twitter.com/hKyz253MxF — مزون (@newsmazoon) April 29, 2023

ويظهر والد أيوب في مقاطع فيديو وصور متداولة وهو يكابد نفسه ويُغالبها مشاق البحث وأتعابه، في سبيل إيجاد ابنه المفقود منذ يوم، الجمعة الماضي.

والد أيوب الرحبي يستمر في البحث اليوم الثالث على التوالي في مدخل وادي ضيقه بولاية دماء والطائيين ويقف بين جموع المتطوعين وقلبه منكسر والدموع على خده شوقاً لابنه

لا تيأس يا أبا أيوب سينجلي‌ حزنك ‌ويخضر كل ‌غصن ذابل#أيوب_الرحبي#لا_لكيبوب_في_عمان pic.twitter.com/rhGt8gchR5 — سعيد الحسني (@nYiiXdF73uslBLZ) April 30, 2023

ووثقت مقاطع مصورة، والد أيوب الرحبي وهو مستمر في البحث عن ابنه لليوم الثالث على التوالي، في مدخل وادي ضيقه بولاية دماء والطائيين.

ويقف والد الشاب العماني المفقود، أيوب الرحبي، بين جموع المتطوعين وقلبه منكسر والدموع على خده شوقاً لابنه، عسى أن تقر عينه به.

والد أيوب الرحبي يستمر في البحث اليوم الثالث على التوالي في مدخل وادي ضيقه بولاية دماء والطائيين ويقف بين جموع المتطوعين وقلبه منكسر والدموع على خده شوقاً لابنه، عسى ان تقر عينه به.#اللهم_هون_علينا_سعينا_في_مناكب_الحياة_واطو_عنا_بعد_الغاية 🤲🏻♥️ pic.twitter.com/LniXwle7A3 — adnan hzaage (@adnanja99786390) April 30, 2023

قريب أيوب الرحبي يتحدث عن تفاصيل اختفائه

وبين المصير المجهول لأيوب، والتكهنات المتواصلة لما حصل له، تواصلت صحيفة “أثير” مع “عبد الله بن محمد الرحبي”، أحد أقرباء المفقود الذي ذكر بأن المفقود هو أيوب بن عامر بن حمود الرحبي، من منطقة وادي السرين بولاية العامرات ويبلغ من العمر 21 سنة.

وأكد عبد الله بأن المفقود كان يمشي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة مع مجموعة من الشباب على حافة أحد جبال منطقة (تول) التابعة لولاية دماء والطائيين، حيث تزحلقت إحدى رجليه وسقط على رأسه في مجرى الوادي المتجه باتجاه سد وادي ضيقة في منطقة المزارع بولاية قريات.

وأكد قريب المفقود، بأن البحث عن أيوب الرحبي ما يزال مستمرًا منذ يوم الجمعة إلى اليوم.

عملية البحث عن المفقود #أيوب_الرحبي مستمرة لليوم الثالث على التوالي، الجهات المعنية مع عدد كبير من الأهالي يواصلون البحث عن أيوب عند مدخل وادي ضيقة .. نسألك يا الله أن تهوّن على أهله وأن تُدخل على قلوبهم الطمأنينة والسكينة. pic.twitter.com/55SgTPGcA6 — الشيبة خلفان (@5alfan1) April 30, 2023

وناشد عبدالله عبر “أثير” بتكثيف عملية البحث، داعيًا الفرق الأهلية إلى المشاركة في عملية البحث عن المفقود. كما وجه شكره للمختصين في هيئة الدفاع المدني والإسعاف وأهالي المنطقة على دعمهم ومساندتهم.