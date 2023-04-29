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رياضة

يوسف بلايلي يُواجه عقوبة تأديبية مع نادي أجاكسيو لهذا السبب

عقوبة بلايلي المرتقبة بسبب غيابه عن تدريبات أجاكسيو الفرنسي

كتب فارس أبو شيحة
يوسف بلايلي watanserb.com
يوسف بلايلي
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وطن- قرر نادي أجاكسيو الفرنسي، فتح تحقيق مع النجم الجزائري يوسف بلايلي، لاعب خط الوسط الهجومي، بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق لعدة أيام.

وبحسب موقع شبكة قنوات (بين سبورت) القطرية، بأنه نادي أجاكسيو فتح إجراء تأديبي بحق الجزائري يوسف بلايلي، لغيابه عن التدريبات الجماعية مع الفريق. منذ يوم الثلاثاء الماضي ال25 من شهر نيسان/ إبريل الحالي.

أجاكسيو يفتح تحقيق مع يوسف بلايلي

وقال نادي أجاكسيو بشأن فتح إجراء تأديبي بحق الجزائري بلايلي، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” لاحظ النادي غياب لاعبه يوسف بلايلي منذ الثلاثاء ال25 من هذا الشهر”.

وأردف النادي في بيانه، ” لم يحضر اللاعب لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست الماضية، في مواجهة تصرف اللاعب عقب نهايتها بشكل غير لائق تجاه جماهيرنا. وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات الممكنة”.

كما وأضاف، “في ضوء تلك الحقائق الغير الملائمة، فتحت إجراءات تأديبية في حق اللاعب”.

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وكان الجزائري بلايلي قد نشر في وقت سابق، عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، منشور ينعي فيه وفاة عمه.

الجزائري بلايلي
الجزائري بلايلي

غياب يوسف بلايلي

كما وغاب لاعب أجاكسيو بلايلي، عن تدريبات الفريق نهاية شهر مارس/ أذار الماضي، بعد تعرضه للإصابة على مستوى الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا.

ولم تعد الأزمة الوحيدة التي يواجها الجزائري بلايلي خلال مسيرته الكروية. مع الأندية التي لعب في صفوفها، بل سبق أن واجه ذات المشكلة مع الترجي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري وبريست الفرنسي وقطر القطري والأهلي السعودي في وقت سابق.

ويلتقي فريق أجاكسيو في مباراة صعبة أمام ليل، السبت، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

عقوبة بلايلي
عقوبة بلايلي

يذكر بأن أجاكسيو يواجه صراع الهبوط من منافسات الدوري الممتاز. بعد احتلاله المركز ال19 قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + بين سبورت + نادي أجاكسيو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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