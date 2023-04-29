السبت, أبريل 29, 2023
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حياتنا

عددها 13.. لديك عيون نسر إذا اكتشفت الحيوانات المخفية في الصورة

تحدي الوهم البصري.. الصورة بالأبيض والأسود ومهمتك هي العثور على جميع الحيوانات المخبأة فيها

كتب باسل النجار
اكتشف الحيوانات المخفية في الصورة watanserb.com
اكتشف الحيوانات المخفية في الصورة
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وطن- الوهم البصري أو الخدع البصرية تصور للناظر دائما الصورة المرئية على غير حقيقتها حيث تكون الرؤية خادعة أو مضللة، وهذه النوعية من الألغاز تختبر القدرات العقلية لدى البشر بما في ذلك الإبداع ومهارات الملاحظة الشديدة.

وتساعد حل ألغاز الوهم البصري على زيادة الذكاء، وتحفيز خلايا الدماغ على التواصل مع بعضها البعض وحل مشاكل الذاكرة قصيرة المدى.

الآن، ابدأ العمل على حل هذا اللغز وابحث عن جميع الحيوانات المخبأة في هذه الصورة وعددها 13.

اكتشاف جميع الحيوانات المخفية في الصورة
اكتشاف جميع الحيوانات المخفية في الصورة

هل يمكنك اكتشاف جميع الحيوانات المخفية في الصورة؟

الوهم البصري اختبار يتطلب مهارات نفسية، ويقيس القدرات المعرفية لدى البشر بما في ذلك الاختبارات المنطقية ومهارات الملاحظة الحادة.

تحتاج فقط إلى استخدام عقلك للعثور على جميع الحيوانات المخبأة في الصورة (13 حيوان) خلال 19 ثانية فقط، وهو أمر بسيط في الواقع.

تذكر أن هذا يعني أن لغز بسيط من هذه النوعية، يمكن أن يكشف الكثير من المعلومات حول عمل طريقة الدماغ وقوته.

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2 فقط من أصل 10 يمكنهم العثور على جميع الحيوانات المخفية بالصورة التي أوردها موقع (jagranjosh) والبالغ عددها 13، في غضون 19 ثانية.. هل أنت واحد منهم؟

ابحث عن إجابة الوهم البصري هنا:

الوهم البصري هو لغز تفكير قائم على الإبداع. نتيجة لذلك ومع كل تجربة فيما يخص هذه الألغاز، ستتحسن قدرتك على التفكير واتخاذ القرارات.

ستساعد لعبة الدماغ أيضًا في حل المشكلات وتقوية حدسك النقدي.

الهدف بالنسبة لك هو تحديد جميع الحيوانات المخبأة في الصورة. الأمر سهل حقا.. أليس كذلك؟

لكني نسيت أن أخبرك، لديك 13 ثانية فقط لتحديد مكان كل الحيوانات في الصورة.

يُظهر الوهم البصري تصويرًا وهميًا لحيوانات مختلفة في إطار واحد.

وللعثور على جميع الحيوانات، قسّم الصورة إلى أقسام ولا تفوت أي أدلة.

استخدم كل عقلك، والتفكير المنطقي وقوة الملاحظة، ومهارات أخرى لحل هذا الوهم البصري واكتشاف جميع الحيوانات المخبأة داخل هذه الصورة.

الآن فلنعد إلى الصورة.. أنا متأكد من أنك انتهيت!

إذا كنت لا تزال تعاني من الإجابة، فيرجى إلقاء نظرة على الصورة أدناه للتعرف على جميع الحيوانات في الوهم البصري.

اكتشف الحيوانات المخفية في الصورة
اكتشف الحيوانات المخفية في الصورة

لقد كان الحل شاقًا نوعا ولكنه ممتع.. أليس كذلك؟

المصدرموقع jagranjosh، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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