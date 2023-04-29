السبت, أبريل 29, 2023
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حياتنا

سما المصري ليست بخير في سجن القناطر.. هذا ما كشفه مقرب منها!

كانت سما تتمنى أن تقضي شهر رمضان الماضي وسط أسرتها

كتب رفيف عبدالله
سما المصري ليست بخير في سجن القناطر.. هذا ما كشفه مقرب منها! watanserb.com
سما المصري
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وطن– ستكمل الفنانة الاستعراضية سما المصري، بحلول الأول من مايو المقبل ثلاث سنوات داخل السجن، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ثالث رمضان

وكشف مصدر مقرب من سما المصري، أنها تمر بحالة نفسية سيئة جداً.. خاصة أنها كانت تتمنى أن تقضي شهر رمضان بين أسرتها.

وأشار المصدر في حديثه لصحيفة “أهل مصر” المحلية، إلى أن سما المصري تنتظر خروجها بين الحين والآخر.

وأوضح المصدر أنه ألقى القبض على سما في الأول من أبريل 2020.. والذي تزامن مع الأول من رمضان آنذاك، قبل ثلاث سنوات من الآن.

تعاني بشدة

وبحسب المصدر، تحاول سما المصري، معرفة موعد إطلاق سراحها، حيث تعاني داخل السجن معاناة كبيرة منذ إيداعها عنبر الآداب بسجن النساء بالقناطر الخيرية.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في قضيتها رقم 979 للسنة الثانية عشر قضائية.

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وذلك بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

محاولة انتحار!

كما أثارت الأحكام الصادرة ضد سما المصري ردود فعل واسعة، وحذر البعض من أنها ربما تقدم على الانتحار خاصة بعد أن ساءت حالتها النفسية مؤخرا.

وكان محامي سما أكد في ديسمبر الماضي، أن حالتها النفسية سيئة جداً، ولا تتناول الطعام لدرجة أنها فقدت نصف وزنها.

وقال أشرف ناجي في تصريحات لصحيفة “فيتو” المصرية حينها، إن موكلته سما في حالة ذهول وإنهيار لما حدث لها ودائماً تتساءل. “لماذا أنا فقط يحدث لي ذلك؟”.

انهيار سما

ونشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية في وقت سابق تسجيلاً صوتياً مسرباً لسما المصري من داخل السجن، تبكى فيه وتتوسل. بسبب كثرة القضايا المقامة ضدها.

قالت سما المصري في التسجيل: “لا أعلم لماذا رفعت كل هذه القضايا ضدي في هذا الوقت، ثلاث قضايا في وقت واحد، سب وقذف. وتحريض في الاقتصادية، ولدي قضية جديدة غداً في نيابة أكتوبر، أريد أن أعرف لماذا القضايا والأحكام ضدي أنا فقط”.

كما استطردت: “وقضية التحريض الثانية التي تعاقبت عليها، لماذا أعاقب عليها مرة أخرى، وقضية غداً في أكتوبر؟ لماذا يعيش الشخص. ما تبقى في عمره في السجن؟”.

وكانت المحكمة الاقتصادية المصرية قد أصدرت في يونيو الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء العام، في قضية ثانية.

المصدرأهل مصر
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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