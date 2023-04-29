حارس الوداد يقود فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

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وطن- قاد حارس الوداد الرياضي يوسف المطيع فريقه إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد تصدّيه لركلة جزاء حاسمة أمام سيمبا التنزاني في إياب دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية.

ونجح بطل النسخة الماضية الوداد المغربي في حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد فوزه على منافسه سيمبا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

مباراة الوداد ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

وسجّل فريق الوداد هدف الفوز الوحيد في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، اللاعب بولي جونيور سامبو في الدقيقة الـ24.

📹🚨🥅 شاهد الركلات الترجيحية التي أهلت الوداد الرياضي المغربي إلى نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_سيمبا #الوداد pic.twitter.com/SBvtr1PdF6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2023

وكان فريق سيمبا التنزاني قد حقق الفوز على مباراة الذهاب على الوداد الرياضي بذات النتيجة الأسبوعَ الماضي.

وسيتقابل بطل النسخة الوداد، أمام الفائز من مباراة الترجي التونسي وشيبة القبائل الجزائري في دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية.

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وستنطلق منافسات دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في الـ12 من شهر مايو/آيار المقبل. وستختتم منافسات هذا الدور في الـ19 من الشهر ذاته.

الوداد والدوري المغربي الممتاز

وسيلتقي الوداد حامل اللقب السابق أمام منافسه الجيش الملكي المتصدر، الأربعاء، في منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري المغربي الممتاز 2022-2023 على ملعب (مركب محمد السادس).

وجاء فريق الوداد الرياضي في المركز الثاني من منافسات جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز، برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الجيش الملكي برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.