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رياضة

حارس الوداد يقود فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني watanserb.com
الوداد الرياضي وسيمبا التنزاني
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وطن- قاد حارس الوداد الرياضي يوسف المطيع فريقه إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد تصدّيه لركلة جزاء حاسمة أمام سيمبا التنزاني في إياب دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية.

ونجح بطل النسخة الماضية الوداد المغربي في حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد فوزه على منافسه سيمبا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

الوداد
الوداد

مباراة الوداد ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

وسجّل فريق الوداد هدف الفوز الوحيد في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، اللاعب بولي جونيور سامبو في الدقيقة الـ24.

وكان فريق سيمبا التنزاني قد حقق الفوز على مباراة الذهاب على الوداد الرياضي بذات النتيجة الأسبوعَ الماضي.

وسيتقابل بطل النسخة الوداد، أمام الفائز من مباراة الترجي التونسي وشيبة القبائل الجزائري في دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية.

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وستنطلق منافسات دور النصف النهائي من دوري أبطال  أفريقيا 2022-2023، في الـ12 من شهر مايو/آيار المقبل. وستختتم منافسات هذا الدور في الـ19 من الشهر ذاته.

الوداد والدوري المغربي الممتاز

وسيلتقي الوداد حامل اللقب السابق أمام منافسه الجيش الملكي المتصدر، الأربعاء، في منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري المغربي الممتاز 2022-2023 على ملعب (مركب محمد السادس).

الوداد الرياضي
الوداد الرياضي

وجاء فريق الوداد الرياضي في المركز الثاني من منافسات جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز، برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الجيش الملكي برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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