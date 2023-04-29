جموع غفيرة تشارك في تشييع جثمان عبدالله كامل بأمريكا ومشاهد مؤثرة (فيديو)

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وطن- انتشر لقطات مؤثرة، توثّق إقبالا كبيرا على المشاركة في تشييع جثمان القارئ المصري الشهير عبدالله كامل، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 37 عاماً.

وأظهر الفيديو، تجمع المئات للمشاركة في تشييع الجثمان في مشهد مهيب، صنعته الجموع الغفيرة التي اصطفت لحضور هذه المراسم الحزينة.

وشارك الآلاف من الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في تشييع جثمان الداعية المصري، الشيخ عبد الله كامل، الذي توفي خلال جولة دعوية.

وكانت أسرة الشيخ عبد الله كامل، قد أعلنت خبر وفاته للجمهور ما تسبب بصدمة كبيرة لدى محبيه ومتابعيه حول العالم، خاصة وأن الوفاة كانت مفاجئة ولم يكن يعاني الشيخ الراحل من أي أمراض.

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وجاء في بيان وفاته عبر الصفحة الرسمية الخاصة به في فيسبوك: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننعي للأمة العربية والإسلامية وفاة الشيخ عبد الله كامل”.

وأضاف: “نسألكم الدعاء للشيخ وسنوافيكم بالتفاصيل بإذن الله تعالى، الشيخ توافه الله في نيوجرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أبريل من سنة ثلاثة وعشرين والفين الموافق ليوم السادس من شوال من سنة اربعة واربعين واربعمائة والف”.

من هو الشيخ عبدالله كامل؟

والشيخ عبد الله كامل، هو شيخ وداعية إسلامي مصري الجنسية، ولد فى إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ صغره على طريقة بريل، حيث فقد بصره منذ ولادته، تخرج من كلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2005، واشتهر بتلاوته المؤثرة للقرآن الكريم وصوته العذب فى الصلاة.

وقبل أيام من رحيله، رزق كامل بمولوده الجديد، فى العاشر من شهر إبريل 2023، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أنه قد رزق مولوداً جديدا سمّاه سفيان.

استشارة إلى أبي إسحاق الحويني

وكان الداعية حاتم الحويني قال إن والده الداعية “أبو إسحاق الحويني” تلقى استشارة من زوجة الشيخ المصري عبد الله كامل الذي توفي مؤخرا، بخصوص دفنه بالولايات المتحدة أم إعادته إلى مصر.

وعلى حسابه في “تويتر”، نشر الداعية حاتم الحويني توثيقا كتبه والده أبو إسحاق قال فيه إن زوجة الشيخ عبد الله كامل اتصلت به تستشيره هل يدفن الراحل في الولايات المتحدة، أم يعود إلى مصر ليوارى الثرى فيها؟

وأشار إلى أن والده رد عليها بأن الشيخ الراحل يُدفن حيث مات في الولايات المتحدة.