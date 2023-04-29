تمثال حورية البحر يثير الجنس للمارة .. وهذه قصته! (صور)

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وطن– تسبّب تمثال حورية البحر ذات الصدر الكبير والمؤخرة البارزة في حدوث ضجة كبيرة في إيطاليا، حيث قال منتقدو هذا التمثال، إنّ عرضَه في الأماكن العامة “يثير الجنس”. وفق ادعائهم.

تمثال حورية البحر ذات الصدر الكبير والمؤخرة البارزة

تم الكشف عن التمثال ذي الأرداف الكبيرة والثديين على شكل كرة القدم، في منتجع مونوبولي في بوليا، وهي منطقة تقع في أقصى جنوب إيطاليا، وهو بعيد كلّ البعد عن تمثال (ليتل ميرميد)، حورية البحر الصغيرة التي تجلس على صخرة في مرفأ كوبنهاغن بالدنمارك.

وكتبت الممثلة الإيطالية تيزيانا شيافاريلي على موقع فيسبوك، على النقيض من ذلك، يحتوي التمثال الإيطالي على “ثديين من السيليكون يجعلان جراح التجميل يحمرّ خجلاً. إنه ثدي ضخم لم يسبق لك رؤيته على حورية البحر”.

كما قالت إنّ الناس في المدينة كانوا “في حيرة من أمرهم” من التمثال. مضيفةً: “من يدري.. قد يصبح نقطة جذب سياحي”.

ومما زاد الطين بلة، أنّ العمل الفني العام يطلّ على ملعب للأطفال. وقد تمّ وضعه في ساحةٍ تُخلّد ذكرى واحدة من أكثر النساء احترامًا في إيطاليا، ريتا ليفي مونتالسيني، طبيبة الأعصاب الحائزة على جائزة نوبل، والتي كانت أيضًا إحدى الناجيات من “الهولوكوست”. كما جاء في “news.yahoo“.

صَنَعَ التمثال طلابٌ من مدرسة فنية محلية. بينما دافع عنه مدير المدرسة “أدولفو مارسيانو”.

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“سئمنا رؤية عارضات بأجساد مثالية”

وقال مدير المدرسة: “يجب تفسير حورية البحر على أنها تكريم للمرأة الجميلة. لقد سئمنا رؤية عارضات بأجساد مثالية”.

وأضاف، أنّه يعتقد أنّ العمل “تمثيل للواقع في هذه الحالة لجسد الأنثى”.

وثار جدل مماثل عندما تمّ الكشف عن تمثال عاملة مزرعة في بلدة “سابري”، في المنطقة الجنوبية من إقليم كامبانيا في إيطاليا قبل عامين.

كان المقصود من التمثال البرونزي إحياء ذكرى شخصية من قصيدة من القرن التاسع عشر، لكنّ المرأة تمّ تصويرها في ثوب كاشف يتدلى بشكل استفزازي من كتف واحدة.

في حين تمّ انتقاد التمثال على أنه غير مناسب وجنسي بشكل مفرط.

كما قالت لورا بولدريني، المتحدثة السابقة لمجلس النواب، إنّ ذلك كان “إهانة للمرأة وللتاريخ الذي كان يجب أن يحتفل به”.