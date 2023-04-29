السبت, أبريل 29, 2023
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تمثال حورية البحر يثير الجنس للمارة .. وهذه قصته! (صور)

"تمّ الكشف عن التمثال ذي الأرداف الكبيرة والثديين على شكل كرة القدم، في منتجع مونوبولي في بوليا، وهي منطقة تقع في أقصى جنوب إيطاليا"

كتب أنس السالم
تمثال حورية البحر في إيطاليا watanserb.com
تمثال حورية البحر
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وطن– تسبّب تمثال حورية البحر ذات الصدر الكبير والمؤخرة البارزة في حدوث ضجة كبيرة في إيطاليا، حيث قال منتقدو هذا التمثال، إنّ عرضَه في الأماكن العامة “يثير الجنس”. وفق ادعائهم.

تمثال حورية البحر ذات الصدر الكبير والمؤخرة البارزة

تم الكشف عن التمثال ذي الأرداف الكبيرة والثديين على شكل كرة القدم، في منتجع مونوبولي في بوليا، وهي منطقة تقع في أقصى جنوب إيطاليا، وهو بعيد كلّ البعد عن تمثال (ليتل ميرميد)، حورية البحر الصغيرة التي تجلس على صخرة في مرفأ كوبنهاغن بالدنمارك.

تمثال حورية البحر الصغيرة  التي تجلس على صخرة في مرفأ كوبنهاغن بالدنمارك
تمثال حورية البحر الصغيرة  التي تجلس على صخرة في مرفأ كوبنهاغن بالدنمارك

وكتبت الممثلة الإيطالية تيزيانا شيافاريلي على موقع فيسبوك، على النقيض من ذلك، يحتوي التمثال الإيطالي على “ثديين من السيليكون يجعلان جراح التجميل يحمرّ خجلاً. إنه ثدي ضخم لم يسبق لك رؤيته على حورية البحر”.

الممثلة الإيطالية تيزيانا شيافاريلي
الممثلة الإيطالية تيزيانا شيافاريلي

كما قالت إنّ الناس في المدينة كانوا “في حيرة من أمرهم” من التمثال. مضيفةً: “من يدري.. قد يصبح نقطة جذب سياحي”.

تمثال حورية البحر
تمثال حورية البحر

ومما زاد الطين بلة، أنّ العمل الفني العام يطلّ على ملعب للأطفال. وقد تمّ وضعه في ساحةٍ تُخلّد ذكرى واحدة من أكثر النساء احترامًا في إيطاليا، ريتا ليفي مونتالسيني، طبيبة الأعصاب الحائزة على جائزة نوبل، والتي كانت أيضًا إحدى الناجيات من “الهولوكوست”. كما جاء في “news.yahoo“.

صَنَعَ التمثال طلابٌ من مدرسة فنية محلية. بينما دافع عنه مدير المدرسة “أدولفو مارسيانو”.

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“سئمنا رؤية عارضات بأجساد مثالية”

وقال مدير المدرسة: “يجب تفسير حورية البحر على أنها تكريم للمرأة الجميلة. لقد سئمنا رؤية عارضات بأجساد مثالية”.

وأضاف، أنّه يعتقد أنّ العمل “تمثيل للواقع في هذه الحالة لجسد الأنثى”.

وثار جدل مماثل عندما تمّ الكشف عن تمثال عاملة مزرعة في بلدة “سابري”، في المنطقة الجنوبية من إقليم كامبانيا في إيطاليا قبل عامين.

كان المقصود من التمثال البرونزي إحياء ذكرى شخصية من قصيدة من القرن التاسع عشر، لكنّ المرأة تمّ تصويرها في ثوب كاشف يتدلى بشكل استفزازي من كتف واحدة.

في حين تمّ انتقاد التمثال على أنه غير مناسب وجنسي بشكل مفرط.

كما قالت لورا بولدريني، المتحدثة السابقة لمجلس النواب، إنّ ذلك كان “إهانة للمرأة وللتاريخ الذي كان يجب أن يحتفل به”.

المصدرnews.yahoo - ترجمة وطن - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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