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رياضة

ترتيب الدوري الألماني 2023 بعد تعثر دورتموند أمام بوخوم

منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الألماني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الألماني 2023
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وطن- تعثّر فريق بوروسيا دورتموند متصدّر ترتيب الدوري الألماني 2023 بالتعادل الإيجابي أمام بوخوم، بهدفٍ لكليهما في منافسات الجولة الـ30.

وأحرز بوخوم أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى دورتموند، عن طريق اللاعب أنتوني لويسيا في الدقيقة الـ5.

مباراة دورتموند أمام بوخوم

وأردك فريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة الـ7 عن طريق اللاعب كريم أديمي.

كما شهدت المباراة، تفوّق المتصدر دورتموند على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس بخوم إلى 13 تسديدة في المباراة، وباستحواذ على الكرة بنسبة 33%.

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وسيلتقي فريق بوروسيا دورتموند في المباراة القادمة أمام فولفسبورغ، الأحد، في منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري الألماني 2023

وجاء ترتيب الدوري الألماني 2023، بعد تعادل بوروسيا دورتموند أمام بوخوم في منافسات الجولة الـ30، كما يلي:

بوروسيا دورتموند 61 نقطة.

بايرن ميونخ 59 نقطة.

يونيون برلين 55 نقطة.

فرايبورغ 53 نقطة.

أر بي لايبزيغ 51 نقطة.

ليفركوزن 47 نقطة.

ماينتس 45 نقطة.

بوروسيا دورتموند وبوخوم
بوروسيا دورتموند وبوخوم

فولفسبورغ 43 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 42 نقطة.

بوروسيا مونشنغلاباغ 36 نقطة.

كولن 35 نقطة.

فيردر بريمين 35 نقطة.

أوغسبورغ 30 نقطة.

جماهير بوخوم الألماني
جماهير بوخوم الألماني

هوفنهايم 29 نقطة.

بوخوم 28 نقطة.

شتوتغارت 25 نقطة.

شالكه 24 نقطة.

هرتا برلين 22 نقطة.

المصدروطن + بوروسيا دورتموند تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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