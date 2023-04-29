ترتيب الدوري الألماني 2023 بعد تعثر دورتموند أمام بوخوم

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وطن- تعثّر فريق بوروسيا دورتموند متصدّر ترتيب الدوري الألماني 2023 بالتعادل الإيجابي أمام بوخوم، بهدفٍ لكليهما في منافسات الجولة الـ30.

وأحرز بوخوم أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى دورتموند، عن طريق اللاعب أنتوني لويسيا في الدقيقة الـ5.

مباراة دورتموند أمام بوخوم

وأردك فريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة الـ7 عن طريق اللاعب كريم أديمي.

كما شهدت المباراة، تفوّق المتصدر دورتموند على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس بخوم إلى 13 تسديدة في المباراة، وباستحواذ على الكرة بنسبة 33%.

It ends in a draw ⏹️ pic.twitter.com/DKiV8EFaaq — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 28, 2023

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وسيلتقي فريق بوروسيا دورتموند في المباراة القادمة أمام فولفسبورغ، الأحد، في منافسات الجولة الـ32 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري الألماني 2023

وجاء ترتيب الدوري الألماني 2023، بعد تعادل بوروسيا دورتموند أمام بوخوم في منافسات الجولة الـ30، كما يلي:

بوروسيا دورتموند 61 نقطة.

بايرن ميونخ 59 نقطة.

يونيون برلين 55 نقطة.

فرايبورغ 53 نقطة.

أر بي لايبزيغ 51 نقطة.

ليفركوزن 47 نقطة.

ماينتس 45 نقطة.

فولفسبورغ 43 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 42 نقطة.

بوروسيا مونشنغلاباغ 36 نقطة.

كولن 35 نقطة.

فيردر بريمين 35 نقطة.

أوغسبورغ 30 نقطة.

هوفنهايم 29 نقطة.

بوخوم 28 نقطة.

شتوتغارت 25 نقطة.

شالكه 24 نقطة.

هرتا برلين 22 نقطة.