ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد عشيقها.. تورتة وبيرة وحفل شواء (شاهد)

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وطن– احتفلت كنزي دياب، الابنة الأكبر للفنان عمرو دياب من طليقته زينة عاشور، بعيد ميلاد حبيبها في أجواء صاخبة.

بيرة وتورتة

ونشرت ابنة عمرو دياب الصور التي وثّقت تلك الأجواء عبر “انستجرام“.

وبدأت كنزي عمرو دياب الصور بلقطة تجمعها بحبيبها في سوبر ماركت، ثم صورة تورتة صغيرة في ثلاجة مليئة بزجاجات البيرة.

وبدأت حفلة الشواء بمناسبة عيد الميلاد، كانت كنزي قد ارتدت فستاناً أسود لهذه المناسبة.

وعلقت كنزي على الصور: “أعياد الميلاد وحفلات الشواء”.

وضع حميمي

ومؤخراً، نشرت كنزي فيديو وهي في وضع حميمي مع حبيبها.

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حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

ملابس شفافة في رمضان

وقبل أسابيع، أثارت كنزي غضب المصريين بملابسها الشفافة في نهار رمضان.

ونشرت كنزي عمرو دياب صوراً من رحلتها إلى إحدى الجزر، وهي ترتدي كاش مايوه أزرق يكشف ما تحته من ملابس البحر.

كما ظهرت في جلسة تصوير أخرى بنفس المكان، وهي ترتدي فستاناً زهرياً عارياً من الأعلى.

View this post on Instagram A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)

هذه الصور أغضبت المصريين الذين ذكّروها بأنها مسلمة، وأنهم في الشهر الفضيل ويفترض أنها صائمة.

صورة عائلية

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.

صور مخلّة

ونشرت ابنة عمرو دياب أيضاً صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مُرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

كما قام حبيب كنزي بنشر صورهما التي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها، عبر حسابه على “انستجرام”.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقَّع أن يُنهيَ دراسته الجامعية العامَ المقبل.