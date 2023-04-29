السبت, أبريل 29, 2023
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ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد عشيقها.. تورتة وبيرة وحفل شواء (شاهد)

أغضبت كنزي المصريين في رمضان بسيرها بفستان شفاف في الشارع وذكّروها بأنها مسلمة

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد عشيقها.. تورتة وبيرة وحفل شواء (شاهد) watanserb.com
كنزي دياب
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وطن– احتفلت كنزي دياب، الابنة الأكبر للفنان عمرو دياب من طليقته زينة عاشور، بعيد ميلاد حبيبها في أجواء صاخبة.

بيرة وتورتة

ونشرت ابنة عمرو دياب الصور التي وثّقت تلك الأجواء عبر “انستجرام“.

وبدأت كنزي عمرو دياب الصور بلقطة تجمعها بحبيبها في سوبر ماركت، ثم صورة تورتة صغيرة في ثلاجة مليئة بزجاجات البيرة.

كنزي وحبيبها
تورتة عيد الميلاد

وبدأت حفلة الشواء بمناسبة عيد الميلاد، كانت كنزي قد ارتدت فستاناً أسود لهذه المناسبة.

وعلقت كنزي على الصور: “أعياد الميلاد وحفلات الشواء”.

كنزي دياب وحبيبها
فستان كنزي للحفلة
كنزي دياب وحبيبها
حفلة الشواء

وضع حميمي

ومؤخراً، نشرت كنزي فيديو وهي في وضع حميمي مع حبيبها.

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كنزي دياب وحبيبها
نشرت كنزي فيديو وهي في وضع حميميّ مع حبيبها

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

ملابس شفافة في رمضان

وقبل أسابيع، أثارت كنزي غضب المصريين بملابسها الشفافة في نهار رمضان.

ونشرت كنزي عمرو دياب صوراً من رحلتها إلى إحدى الجزر، وهي ترتدي كاش مايوه أزرق يكشف ما تحته من ملابس البحر.

كما ظهرت في جلسة تصوير أخرى بنفس المكان، وهي ترتدي فستاناً زهرياً عارياً من الأعلى.

 

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هذه الصور أغضبت المصريين الذين ذكّروها بأنها مسلمة، وأنهم في الشهر الفضيل ويفترض أنها صائمة.

صورة عائلية

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

وظهر حبيب كنزي في عدة صور نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”.

وفي إحدى المرات، شاركت كنزي مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء مع لوك، وكتبت بالإنجليزية: “صورة عائلية”.

صور مخلّة

ونشرت ابنة عمرو دياب أيضاً صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مُرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

كما قام حبيب كنزي بنشر صورهما التي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها، عبر حسابه على “انستجرام”.

ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقَّع أن يُنهيَ دراسته الجامعية العامَ المقبل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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