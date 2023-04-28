الجمعة, أبريل 28, 2023
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وصلة ردح بين ياسمين عز ورضوى الشربيني لأول مرة.. كلام عبيد وخراب بيوت!

عرفت ياسمين عز بدفاعها عن الرجال على عكس رضوى الشربينى التى اعتادت مناصرة المرأة

كتب رفيف عبدالله
وصلة ردح بين ياسمين عز ورضوى الشربيني لأول مرة.. كلام عبيد وخراب بيوت! watanserb.com
ياسمين عز ورضوى الشربيني
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وطن– فاجأت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، ياسمين عز، متابعيها بوصلة ردح موجهة لمواطنتها الإعلامية رضوى الشربيني، بشكل غير مباشر.

كلام عبيد

بدأت الأزمة، حين ردت رضوى الشربيني على منشور منسوب إليها جاء فيه ” البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة.. ده أنا احط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها”.

ونفت رضوى الشربيني أن تكون صاحبة هذه العبارة، وردت: “وأنا أقول الكلام ده ليه.. : أنا ست عندها كرامة كلام العبيد ده مش بتاعي”.

واعتبرت ياسمين عز، أن رضوى الشربيني تقصدها، فهاجمتها قائلة: “ويحك يا دعسوقة.. كرامة ايه يا ام كرامة بلاستيك اطرافها مطاط ،،تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة”.

عبد مظلوم

وتابعت ياسمين ساخرة: “مدام بليز كرامتك وقعت منك اخر مرة هناك،،ابعتي عبد (مظلوم )من عندك يجيبها قبل ما تسيح فالشمس.. واحكيلنا بالمرة قواعد بيات المراة الاربعون برة بيت الزوج من غير اذنه”.

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وأردفت ياسمين المعروفة بمناصرتها للرجل: “سلينا كدة في الاجازة لانك شطبتي محتوي وبقيتي مملة.. حتي في تلقيحك مملة ،،زيرو محتوي زيرو انوثة ،،بس الامانة استرجال ليڤل الوحش”.

ووجهت عز كلامها مباشرة إلى رضوى: “دة انا مش بس ادوس عالفساتين الماركات دة انا ادوس علي اي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير.. بعمل دة فالحياة العادية وبقوله فالعلن”.

خرابة بيوت

واستطردت: “انما بقي لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجزم فالسر وتعمل فيلم مظلوم .. وتطلع فالعلن تحكيلنا مأساة المرأةالاغريقية.. كدة انتي محتاجة علاج يا مدام.. روحي اتعالجي يا مدام،، في تشوهات نفسية وشياط وغيرة ويأس بدأ يتجلي ويتفشي ويترعرع في الانحاء”.

وزادت ياسمين: “بلاش نشغل اسطوانة المراة الحديدية.. علشان المراة نفسها لو عرفت انتي ايه هيجيلها صدمة دماغية حضارية.. بقولك يا خرابة البيوت العمرانة.. جربي حطي اسمي تاني في تلميحات او تلقيحات.. علشان هنتفرج كلنا وقتها انا هدوس علي ايه تاني غير الماركات.. واهو بالمرة نحكي الحكايات.. ونسلي الناس فالاجازات”.

أحدث نصيحة

الجدير بالذكر، أن أحدث نصائح ياسمين عز المثيرة للجدل، ألا تتنفس المرأة بحضور زوجها، وتستأذنه قبل الذهاب إلى الحمام.
وقالت ياسمين في برنامجها “كلام الناس” على قناة  (MBC مصر): “تنفس النساء المصاحب لتنفس الرجال في حالة عصبية قد يكون سببا لمشكلة زوجية”.

وتابعت: “على المرأة أن لا تقوم فجأة لدخول الحمام خلال كلام زوجها، وعليها أن تستأذن أن تقول له مبررا آخر لقيامها”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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