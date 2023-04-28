الجمعة, أبريل 28, 2023
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لماذا ينصح الخبراء بتوخي الحذر عند استخدام سماعات الأذن؟!

كلما استخدمت سماعات الأذن لفترة طويلة من الزمن، كلما ازدادت احتمالية إصابتك بفقدان السمع

كتب ايمان الباجي
لماذا ينصح الخبراء بتوخي الحذر عند استخدام سماعات الأذن؟! watanserb.com
سماعات الأذن
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وطن– تقريبا لا يوجد أحد لا يستخدم سماعات الأذن، إما بشكل متقطع أو لفترات طويلة. ولكن هل هي آمنة للإستخدام؟

قال الدكتور أنكوش سيال إنه ينصح مرضاه بتوخي الحذر عند استخدامها، قائلا في هذا السياق:”في حين أنها يمكن أن تكون وسيلة ملائمة للاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات، فإن الإفراط في إستخدامها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.”

مضيفًا أن الموسيقى بصوت عالي لفترة طويلة يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا للأذنين ويؤدي إلى فقدان السمع، وفقا لما أوردته صحيفة indianexpress.

أضرار سماعات الأذن

كما أكد الدكتور سيال على أن سماعات الأذن يمكنها أيضًا حجب الأصوات المحيطة، مما يجعل استخدامها أمرًا خطيرًا أثناء القيادة أو عبور الطرق.

سماعات الأذن

وقال في هذا السياق: “بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي مشاركتها مع الآخرين إلى انتشار العدوى، لذلك من المهم الحفاظ عليها نظيفة وتجنب مشاركتها مع أي شخص.”

من جهته، قال الدكتور شوشين باجاج، المدير المؤسّس لمجموعة مستشفيات أوجالا سيجنوسز:”على الرغم من أن سماعات الأذن آمنة للاستخدام بشكل عام، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدامها.”

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وأضاف:”كلما استخدمت سماعات الأذن لفترة طويلة من الزمن، كلما ازدادت احتمالية إصابتك بفقدان السمع. يمكن أن يؤدي قرب سماعات الأذن من قناة الأذن أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، خاصةً إذا تمت مشاركتها مع آخرين أو لم يتم تنظيفها بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة أو التهيج من ارتداء سماعات الأذن لفترات طويلة من الزمن.”

قائمة ببعض الأمور التي يجب تجنبها فيما يتعلق باستخدام سماعات الأذن:

  • القاعدة الأساسية الجيدة هي الاستماع بنسبة 60 في المائة من الحد الأقصى للصوت لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة في اليوم.
  • امنح أذنيك قسطا من الراحة عن طريق أخذ فترات راحة منتظمة لتجنب إجهاد الأذن وتقليل خطر الإصابة بفقدان السمع على المدى الطويل.
  • استخدم قطعة قماش نظيفة ومبللة لمسح السماعات بعد الاستخدام، وتجنب مشاركتها مع الآخرين لمنع انتشار العدوى.
  • استخدم سماعات الأذن التي تناسب أذنيك بشكل مريح ولا تسبب أي إزعاج أو تهيج.
  • استخدم سماعات الأذن المانعة للتشويش لتقليل الحاجة إلى أحجام أعلى في البيئات الصاخبة.
  • لا تشارك سماعات الأذن مع الآخرين.
سماعات الأذن
  • لا تستخدم سماعات الأذن أثناء القيادة.
  • لا تستمع إلى الموسيقى بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة.
المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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