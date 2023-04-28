كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي بـ”فلسطين حرة” والداخلية الإمارتية تطارده (شاهد)

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وطن- أثار الناشط الكويتي وليد المطيري ضجة كبيرة على مواقع لتواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو له من مطار دبي فاجأ فيه ركاب طائرة متجهة لإسرائيل، بصرخه بصوت عال وإطلاق عبارات مؤيدة لفلسطين.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد صرخ الناشط وليد المطيري بعبارة “فلسطين حرة” أمام عدد من المسافرين إلى إسرائيل أثناء وجودهم في صالة الانتظار في مطار دبي الدولي.

وقال “المطيري” في مقطع الفيديو موجها حديثه للركاب الإسرائيليين بلغة إنجليزية ركيكة:” هذه البلد للمواطنين الفلسطينيين وليس للجميع..الله أعطاكم فرصتين لتصبحوا جيدين، ولكنكم لم تعملوا لتصلحوا أنفسكم”.

وكتب وليد المطيري تعليقا على الفيديو قائلا: “حبيت بس أغثهم وأنا راجع من دبي ما تحملت أخليهم يتونسون”، مضيفا: “لاحد يزعل..أهل الإمارات ترا غالين علينا”.

حبيت بس اغثهم وانا راجع من دبي ماتحملت اخليهم يتونسون pic.twitter.com/G1XQSAUIGP — وليد المطيري (@Kuwaiti_Free1) April 27, 2023

إشادة واسعة من رواد تويتر بموقف وليد المطيري

ولقي مقطع الفيديو وتصرف وليد المطيري وجرأته بالقيام بهذا الفعل في مدينة كدبي إشادة واسعة من قبل الناشطين الذين أثنوا عليه.

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وقال المغرد عادل سعيد مثنيا عليه:” اسد والله ياوليد بيض الله وجهك”.

اسد والله ياوليد بيض الله وجهك 👍❤️ — ADeL (@_AdelSaeed_) April 28, 2023

أما المغرد علي طعيمان فأشاد بتصرفه بالقول:” كفو يا ابن الاكرمين وبيض الله وجهك”.

كفو يا ابن الاكرمين وبيض الله وجهك — علي طعيمان (@ALITOAIMAN) April 28, 2023

كما دافع المغرد عبدالرحم عن وليد المطيري في وجه من انتقدوا تصرفه بزعم ترويعه للأطفال قائلا:” يقولون ليش ترويع الأطفال!! وتناسى بنو قريظة المجازر التي وقعت على أطفال غزة، وبعضهم يقول (أن الصوت مركب) بصراحة لا ألومهم لأنهم لم ولن يستطيعوا تخيّل هذا الموقف الشجاع الحر أنه حقيقة.”

يقولون ليش ترويع الأطفال!!

وتناسى بنو قريظة المجازر التي وقعت على أطفال غزة، وبعضهم يقول (أن الصوت مركب) بصراحة لا ألومهم لأنهم لم ولن يستطيعوا تخيّل هذا الموقف الشجاع الحر أنه حقيقة. — 🇵🇸 (@abdulr7man_Kw) April 28, 2023

وعبرت المغردة جميلة عن إعجابها بموقفه قائلة:” جزاك الله عن المسلمين كل خير كلمه في قلب كل مسلم وانت اخرجتها بعون الله وقدرته”.

جزاك الله عن المسلمين كل خير

كلمه في قلب كل مسلم وانت اخرجتها بعون الله وقدرته — جميله (@Gamilam3M) April 28, 2023

بلغ لوزارة الداخلية ضد وليد المطيري

وعلى النقيض، قامت لمغردة الإماراتية زبيدة الرئيسي بإبلاغ وزارة الداخلية عن وليد المطيري.

وكتبت “الرئيسي” في تدوينة لها مع إعادة نشر الفيديو مع “منشن” لوزارة الداخلية في بلادها:” تصرف غير مسؤول بدولة قانون ودولة متسامحة مع الكل ولها علاقات رسمية مع اسرائيل وشعب اسرائيل محمايين بالقانون حالهم حال اي جالية وجنسية ثانية موجودة عندنا. علشان جي هالاشكال لازم وضع اساميهم بقائمة الممنوعين من الدخول لدولتنا. واتوقع سهل الحصول على بياناته بعد الرجوع لكاميرات المطار والتعرف على شكله.”

تصرف غير مسؤول بدولة قانون ودولة متسامحة مع الكل ولها علاقات رسمية مع اسرائيل وشعب اسرائيل محمايين بالقانون حالهم حال اي جالية وجنسية ثانية موجودة عندنا.

علشان جي هالاشكال لازم وضع اساميهم بقائمة الممنوعين من الدخول لدولتنا.

واتوقع سهل الحصول على بياناته بعد الرجوع لكاميرات… https://t.co/fXwAWYph2y pic.twitter.com/Q44BYxlaOS — زبيدة الرئيسي 🇦🇪 (@Bezearcoo) April 27, 2023

وزارة الداخلية الكويتية تحيل الموضوع للجهات المختصة

ولم تمر دقائق حتى استجابت وزارة الداخلية الإماراتية لها قائلة ردا على بلاغها:” شكراً لاهتمامك، سيتم تحويل الموضوع للجهات المختصة”.