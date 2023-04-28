الجمعة, أبريل 28, 2023
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كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي بـ”فلسطين حرة” والداخلية الإمارتية تطارده (شاهد)

وليد المطيري أبلغ الركاب الإسرائيليين أن هذه البلد للمواطنين الفلسطينيين وليس للجميع..الله أعطاكم فرصتين لتصبحوا جيدين

كتب سالم حنفي
الناشط الكويتي وليد المطيري watanserb.com
كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي
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وطن- أثار الناشط الكويتي وليد المطيري ضجة كبيرة على مواقع لتواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو له من مطار دبي فاجأ فيه ركاب طائرة متجهة لإسرائيل، بصرخه بصوت عال وإطلاق عبارات مؤيدة لفلسطين.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد صرخ الناشط وليد المطيري بعبارة “فلسطين حرة” أمام عدد من المسافرين إلى إسرائيل أثناء وجودهم في صالة الانتظار في مطار دبي الدولي.

وقال “المطيري” في مقطع الفيديو موجها حديثه للركاب الإسرائيليين بلغة إنجليزية ركيكة:” هذه البلد للمواطنين الفلسطينيين وليس للجميع..الله أعطاكم فرصتين لتصبحوا جيدين، ولكنكم لم تعملوا لتصلحوا أنفسكم”.

وكتب وليد المطيري تعليقا على الفيديو قائلا: “حبيت بس أغثهم وأنا راجع من دبي ما تحملت أخليهم يتونسون”، مضيفا: “لاحد يزعل..أهل الإمارات ترا غالين علينا”.

إشادة واسعة من رواد تويتر بموقف وليد المطيري

ولقي مقطع الفيديو وتصرف وليد المطيري وجرأته بالقيام بهذا الفعل في مدينة كدبي إشادة واسعة من قبل الناشطين الذين أثنوا عليه.

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وقال المغرد عادل سعيد مثنيا عليه:” اسد والله ياوليد بيض الله وجهك”.

أما المغرد علي طعيمان فأشاد بتصرفه بالقول:” كفو يا ابن الاكرمين وبيض الله وجهك”.

كما دافع المغرد عبدالرحم عن وليد المطيري في وجه من انتقدوا تصرفه بزعم ترويعه للأطفال قائلا:” يقولون ليش ترويع الأطفال!! وتناسى بنو قريظة المجازر التي وقعت على أطفال غزة، وبعضهم يقول (أن الصوت مركب) بصراحة لا ألومهم لأنهم لم ولن يستطيعوا تخيّل هذا الموقف الشجاع الحر أنه حقيقة.”

وعبرت المغردة جميلة عن إعجابها بموقفه قائلة:” جزاك الله عن المسلمين كل خير كلمه في قلب كل مسلم وانت اخرجتها بعون الله وقدرته”.

بلغ لوزارة الداخلية ضد وليد المطيري

وعلى النقيض، قامت لمغردة الإماراتية زبيدة الرئيسي بإبلاغ وزارة الداخلية عن وليد المطيري.

وكتبت “الرئيسي” في تدوينة لها مع إعادة نشر الفيديو مع “منشن” لوزارة الداخلية في بلادها:” تصرف غير مسؤول بدولة قانون ودولة متسامحة مع الكل ولها علاقات رسمية مع اسرائيل وشعب اسرائيل محمايين بالقانون حالهم حال اي جالية وجنسية ثانية موجودة عندنا. علشان جي هالاشكال لازم وضع اساميهم بقائمة الممنوعين من الدخول لدولتنا. واتوقع سهل الحصول على بياناته بعد الرجوع لكاميرات المطار والتعرف على شكله.”

وزارة الداخلية الكويتية تحيل الموضوع للجهات المختصة

ولم تمر دقائق حتى استجابت وزارة الداخلية الإماراتية لها قائلة ردا على بلاغها:” شكراً لاهتمامك، سيتم تحويل الموضوع للجهات المختصة”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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