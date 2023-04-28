الجمعة, أبريل 28, 2023
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شيرين في دبي .. سقوط مروّع على المسرح وتتهم هؤلاء! (شاهد)

قالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: "كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش"

كتب أنس السالم
سقوط شيرين على المسرح في دبي watanserb.com
لحظة سقوط شيرين على المسرح في دبي
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وطن – بأجواء تفاعلية “مجنونة”، أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلاً غنائياً مميزاً في كوكا كولا أرينا بدبي في الإمارات، مساء الجمعة، لكنّها تعرضت لموقف محرج وسقطت على المسرح.

ويعتبر هذا الحفل ثاني حفل للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة وعلاجها من إدمان المخدرات، حيث أحيت في يناير الماضي حفلاً في الكويت.

سقوط شيرين على المسرح في دبي

وغنت شيرين “على بالي” حيث جلست على المسرح، وقالت “ما تخافوش مش هقع.. ما يوقعش غير الشاطر”.

لكن، وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارع بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

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ومازحت شيرين الجمهور في الحفل بالقول: “التنورة طلعت طويلة مش عارفة اتصرف..نسيت اقصرها!”.

وعبّرت شيرين عن حبّها لجمهورها وقالت على المسرح: “وحشتوني ..شوشو رجعت مش هغيب عنكم ابدًا”.

وتصدّر هاشتاغ #شيرين_في_دبي الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيري ضخم.

وقدّمت شيرين عبدالوهاب باقة من أجمل أغانيها، للجمهور الذي تفاعل معها بقوة، وغنّت: “كلها غيرانة”، “مش عايزة غيرك إنت”، و “حبه جنة”.

اطلالة شيرين في دبي، كانت “كاجوال” وارتدت “توب” وتنورة طويلة باللون البنفسجي.

وكانت شيرين عبّرت في لقاء حصري لـ ET بالعربي عبرت شيرين منذ أيام قبل إحياء حفلها عن سعادتها في العودة إلى حياتها والحفلات، وكشفت عن مفاجأة يتم التحضير لها قريباً.

وقالت أنها مشتاقة للعمل كثيراً، لكن تأخرها بالعودة كان بسبب ظروف نفسية كبيرة أقوى منها. إضافةً إلى أنها كانت بحاجة إلى إجازة بعد سنين عمل طويلة.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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