الجمعة, أبريل 28, 2023
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خطوات بسيطة لإطالة عمر مناشفك

عندما يتم الاعتناء بها بشكل صحيح، فإن العمر الافتراضي للمنشفة يبلغ حوالي عامين، خاصة إذا تم استخدامها بكثافة

كتب ايمان الباجي
خطوات بسيطة لإطالة عمر مناشفك watanserb.com
المناشف
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وطنالمناشف هي من العناصر الأساسية في منازلنا، ويعد غسلها مهمة بسيطة من مهام التدبير المنزلي، لكنها تتطلب الالتزام ببعض النصائح.

إذن كيف يمكنك جعلها تدوم لفترة طويلة مع الحفاظ في نفس الوقت على أليافها الجميلة.

كم من الوقت يفترض أن تدوم المناشف؟

وفقا لمجلة realsimple الأمريكية، هناك عدة أنواع مختلفة من المناشف وكل واحدة منها لها مدة صلاحية معينة.

عندما يتم الاعتناء بها بشكل صحيح، فإن العمر الافتراضي للمنشفة يبلغ حوالي عامين خاصة إذا ما تم استخدامها بكثافة أو إذا كانت مخصصة للعرض بشكل أساسي، حسب ما أكدته ليندسي جونسون، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة Weezie Towels.

كما كشفت جونسون العلامات الواضحة التي تدل على ضرورة استبدال المنشفة وهي عندما تفقد خصائصها الرقيقة والامتصاصية أو عندما تبعث منها رائحة كريهة.

المناشف البيضاء

كيف تغسل المناشف؟

يمكنك وضع المنشفة في الغسالة. وتقترح جونسون غسلها كل ثلاثة إلى خمسة استخدامات في الماء البارد.

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وقالت في هذا السياق:”القاعدة الأساسية لدينا هي الماء البارد، لأن الحرارة العالية تتسبب في الانكماش وإضعاف ألياف القطن بمرور الوقت، مما يجعلها أقل نعومة.

من ناحية أخرى، يقول Daelin Arney، مصمم السلع الخفيفة في Cozy Earth، إن الماء الدافئ جيد تمامًا لغسلها.

وأضاف:“يمكنك ضبط الحرارة على درجة عالية لتعقيمها، ومع ذلك، قد لا يوصى بذلك لكل غسلة، اعتمادًا على قماش المنشفة. خلال دورة التعقيم، يمكن أن تتجاوز المياه 140 درجة فهرنهايت، الأمر الذي يتطلب الكثير من الطاقة وقد يكون قاسيًا على المناشف، لذلك من الأفضل الاحتفاظ بهذه الدورة عندما تكون المنشفة متسخة حقًا.”

فيما يتعلق بالتجفيف، تنصح جونسون بالحرارة المنخفضة فقط، قائلة:”حرارة التجفيف العالية تقلل من عمر المنشفة. وبشكل عام، تجعلها صلبة.”

غسل المناشف بمفردها

يميل بعض الناس إلى غسل المناشف مع المفروشات أو خلطها مع كمية كبيرة من الملابس. لكن يقول الخبراء  أنه من الأفضل غسلها بمفردها.

المناشف

تقول جونسون في هذا السياق: “المناشف عرضة للتمزق. وإذا كان لا بد من غسلها مع البعض من الملابس، فتأكد من عدم وضعها مع حمالات الصدر أو القمصان العلوية أو الفساتين.”

نصيحة لتبييض المناشف البيضاء

يوصي أرني بإضافة كوب واحد من صودا الخبز  مع كوب واحد من الخل الأبيض المقطر في موزع السائل. بعد ذلك، قم بتشغيل الغسالة على خيار دورة الغسيل الأطول والأكثر سخونة.

من ناحية أخرى، يمكن أن تترك الغسالة المتسخة تراكمًا على المناشف بما في ذلك الأوساخ والمنظفات وبقايا الماء العسر، لذا تأكد من تنظيفها بشكل صحيح.
المصدرمجلة "realsimple"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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