الجمعة, أبريل 28, 2023
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رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الشباب

منافسات الجولة ال24 من الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري السعودي watanserb.com
جدول ترتيب الدوري السعودي
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وطن- فاز فريق اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، على نظيره الشباب بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الخميس، في منافسات الأسبوع ال24.

وسجل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفي الفوز لصالح فريق اتحاد جدة السعودي (العميد)، عند الدقيقتين ال18 وال90+16 من ركلتي جزاء تحصل عليهما الفريق في المباراة.

مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

فيما أحرز فريق الشباب المنافس هدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال67 عن طريق اللاعب كريستيان جوانكا من ركلة جزاء.

الاتحاد والشباب
الاتحاد والشباب

كما وتحصل نجم فريق اتحاد جدة  زكريا سراج أحمد آل هوساوي على البطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة عند الدقيقة ال90+5 من الوقت القاتل.

ورغم خسارة الشباب المباراة أمام اتحاد جدة، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 65%.

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جماهير اتحاد جدة
جماهير اتحاد جدة

على عكس الفريق المنافس اتحاد جدة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 11 تسديدة، كما واستحواذ على الكرة بنسبة 35%.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

كما وآتى جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوز المتصدر اتحاد جدة على منافسه الشباب، على النحو الآتي:

الاتحاد 59 نقطة.

النصر 53 نقطة.

الشباب 50 نقطة.

الهلال 49 نقطة.

الفتح 38 نقطة.

الدوري السعودي
الدوري السعودي

التعاون 37 نقطة.

الطائي 31 نقطة.

ضمك 29 نقطة.

الاتفاق 27 نقطة.

أبها 27 نقطة.

الرائد 26 نقطة.

الفيحاء 25 نقطة.

الوحدة 22 نقطة.

العدالة 21 نقطة.

الخليج 17 نقطة.

الباطن 15 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال24 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، بعدد من المواجهات لعل أبرزها مباراة النصر والرائد، الجمعة.

المصدروطن + الدوري السعودي تويتر + الشباب تويتر + الاتحاد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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