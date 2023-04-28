جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الشباب

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وطن- فاز فريق اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، على نظيره الشباب بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الخميس، في منافسات الأسبوع ال24.

وسجل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفي الفوز لصالح فريق اتحاد جدة السعودي (العميد)، عند الدقيقتين ال18 وال90+16 من ركلتي جزاء تحصل عليهما الفريق في المباراة.

مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

فيما أحرز فريق الشباب المنافس هدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال67 عن طريق اللاعب كريستيان جوانكا من ركلة جزاء.

كما وتحصل نجم فريق اتحاد جدة زكريا سراج أحمد آل هوساوي على البطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة عند الدقيقة ال90+5 من الوقت القاتل.

العدالة 2 : 1 التعاون

الطائي 1 : 0 أبها

الاتحاد 2 : 1 الشباب 🎥 أهداف المباريات 👇 pic.twitter.com/WqizvxJHHU — دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023

ورغم خسارة الشباب المباراة أمام اتحاد جدة، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 65%.

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على عكس الفريق المنافس اتحاد جدة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 11 تسديدة، كما واستحواذ على الكرة بنسبة 35%.

18 هدف في #دوري_روشن_السعودي .. هل من مزيد يا حمدالله!😎 pic.twitter.com/9DJsCG9WtX — دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023

كما وآتى جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوز المتصدر اتحاد جدة على منافسه الشباب، على النحو الآتي:

الاتحاد 59 نقطة.

النصر 53 نقطة.

الشباب 50 نقطة.

الهلال 49 نقطة.

الفتح 38 نقطة.

التعاون 37 نقطة.

الطائي 31 نقطة.

ضمك 29 نقطة.

الاتفاق 27 نقطة.

أبها 27 نقطة.

الرائد 26 نقطة.

الفيحاء 25 نقطة.

الوحدة 22 نقطة.

العدالة 21 نقطة.

الخليج 17 نقطة.

الباطن 15 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال24 من الدوري السعودي الممتاز (روشن)، بعدد من المواجهات لعل أبرزها مباراة النصر والرائد، الجمعة.