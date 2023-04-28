استطلاع رأي حديث يؤكد تقدم أردوغان على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية

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وطن- نقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية نتيجة استطلاع رأي جديد أجرته شركة “أريدا” حول الانتخابات التركية المقررة في مايو المقبل، حيث أكد الاستطلاع فوز الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه كليجدار أوغلو.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري قبل 20 يوما من الانتخابات الاكثر أهمية في تاريخ تركيا، والذي شارك فيه 17400 شخص من جميع أنحاء تركيا، فإن أردوغان سيفوز بنسبة 51.4% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستقام في 14 مايو/ أيار المقبل.

وأشار الاستطلاع الذي أجرى في الفترة من 15 و20 نيسان/ أبريل الجاري، إلى أن منافسه كليجدار أوغلو سيحصل على 41.8% من الأصوات، يليه محرم إنجه وسنان أوغان، اللذين سيحصلان على 4.6% و2.2% من الأصوات.

أرودغان سيفوز بنسبة 53.5% في حال إجراء جولة ثانية

وأوضح الاستطلاع، أنه في حال لم يحسم أردوغان النتيجية وإجراء جولة ثانية، فإن الرئيس التركي سيفوز بنسبة 53.5% من الأصوات، بينما سيفوز كليجدار أوغلو بـ46.5% فقط من الأصوات.

تقدم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية

وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان التي ستتزامن مع الانتخابات االرئاسية، كشف الاستطلاع أن حزب “العدالة والتنمية” (حزب أردوغان) سيحصل على 41.1% من الأصوات، يليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 25.4%.

استطلاع جديد

كما نقلت “ديلي صباح“، أن استطلاعا آخر أجرته شركة “سونار” للاستقصاءات، أظهر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيفوز على كيليجدار أوغلو، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، بنسبة 46.1 مقابل 44.1%، بينما سيحقق أردوغان تقدما على أوغلو في الجولة الثانية بمعدل أعلى 52.1% مقابل 47.9%.

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انطلاق الانتخابات للمقيمين في الخارج

وبدأ، الخميس، الناخبين في الخارج بالتصويت للانتخابات الرئاسية التركية، والذي يعد مؤشرا مهما للنتيجة النهائية.

ويعد مراقبون الانتخابات التركية المقبلة الأهم في تاريخ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تأتي في ظل أزمات داخلية وإقليمية.

وتستمر عملية التصويت في الخارج على مدار 24 ساعة يوميا حتى 9 مايو المقبل، وقبل أيام من بداية التصويت في الداخل، والمقرر له يوم 14 مايو.

أردوغان يواجه اختبارا صعبا

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه أصعب اختبار له، حيث انه وبالرغم من قيادته حزب العدالة والتنمية منذ أكثر من عقدين، ومعاً حققوا الفوز بعد الفوز في الانتخابات المتتالية، إلا أن هذه المرة، أصبحت المعارضة أكثر اتحادًا وقبلت قيادة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وكليتشدار أوغلو هو المرشح الوحيد القوي ضد أردوغان، ومع ذلك، لم يفز حزب الشعب الجمهوري بأي انتخابات تحت قيادته، بما أن كتلة المعارضة الرئيسية تضم أحزابًا سياسية مع عدد قليل من الناخبين.

“الإيكونوميست” تتوقع فوز أردوغان

يأتي ذلك في وقت توقع تقرير أعدته وحدة معلومات “الإيكونوميست” البريطانية أن يفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في انتخابات 14 مايو/أيار المقبل، على حساب مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.