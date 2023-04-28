إغلاق قناة نادي برشلونة الرسمية لهذا السبب

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وطن- قرر نادي برشلونة الإسباني إغلاق قناة “Barça TV” الرسمية للنادي، امتثالاً لمطالب رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.

وأعلن النادي الكتالوني إغلاق قناته الرسمية كجزء من عملية التخفيضات الاقتصادية، والأزمة المالية التي ما زال إدارة برشلونة تعاني منها إلى يومنا هذا.

إغلاق قناة نادي برشلونة الرسمية

وجاء قرار إغلاق قناة برشلونة الرسمية “Barça TV”، بعد 27 عاماً على انطلاقتها. كما أنها ستشهد تسريح نحو 150 موظفاً يعملون بداخلها.

🚨🚨🚨🚨 SPORT | بتاريخ 30 يونيو برشلونة سيغلق قناة BarcaTv! ▪️ يأتي القرار بعد نهاية العقد الحالي مع موفيستار

▪️ تم إخبار الموظفين بذلك اليوم

▪️ سيرحل 150 موظف من النادي (منهم متعاونين)

▪️ هذا القرار جزء من مطالب الليغا للامتثال بقوانين اللعب المالي النظيف pic.twitter.com/JcLz5Qrd7L — FCB World (@forcabarca_ar) April 27, 2023

وفي سياق آخر، علق رئيس رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، على محاولات نادي برشلونة ضم جوهرته السابقة ليونيل ميسي، ” برشلونة يجب أن يكون قادراً على تسجيل ميسي، ليتمكن من التعاقد معه”.

راتب ميسي

كما وأضاف الإسباني تيباس، ” هناك معلومة نجهلها، وهي كم هو راتب ميسي؟!، حيث يوجد العديد من المتغيرات ..”.

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وختم رئيس رابطة الليغا حديثه، ” برشلونة كباريس سان جيرمان الذي يمتلك صنبور غاز وأموال، ليتمكن من توفير سلم رواتب ضخم، كما ويجب على النادي تخفيض سلم الرواتب ليتمكن من تسجيل اللاعبين”.

برشلونة في الدوري الإسباني

وتلقى فريق برشلونة الخسارة في المباراة الماضية. أمام رايو فاليكانو، في منافسات الدوري الإسباني بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد الأسبوع الماضي.

كما وسيواجه الفريق الكتالوني أمام ريال بيتيس، السبت، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) على ملعب (الكامب نو).

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 76 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة لهذا الموسم.