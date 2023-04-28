الجمعة, أبريل 28, 2023
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رياضة

إغلاق قناة نادي برشلونة الرسمية لهذا السبب

إغلاق قناة برشلونة الرسمية بعد انطلاقتها منذ 27 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
إغلاق قناة برشلونة watanserb.com
إغلاق قناة برشلونة
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وطن- قرر نادي برشلونة الإسباني إغلاق قناة “Barça TV” الرسمية للنادي، امتثالاً لمطالب رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف.

وأعلن النادي الكتالوني إغلاق قناته الرسمية كجزء من عملية التخفيضات الاقتصادية، والأزمة المالية التي ما زال إدارة برشلونة تعاني منها إلى يومنا هذا.

إغلاق قناة نادي برشلونة الرسمية

وجاء قرار إغلاق قناة برشلونة الرسمية “Barça TV”،  بعد 27 عاماً على انطلاقتها. كما أنها ستشهد تسريح نحو 150 موظفاً يعملون بداخلها.

وفي سياق آخر، علق رئيس رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، على محاولات نادي برشلونة ضم جوهرته السابقة ليونيل ميسي، ” برشلونة يجب أن يكون قادراً على تسجيل ميسي، ليتمكن من التعاقد معه”.

راتب ميسي

كما وأضاف الإسباني تيباس، ” هناك معلومة نجهلها، وهي كم هو راتب ميسي؟!، حيث يوجد العديد من المتغيرات ..”.

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وختم رئيس رابطة الليغا حديثه، ” برشلونة كباريس سان جيرمان الذي يمتلك صنبور غاز وأموال، ليتمكن من توفير سلم رواتب ضخم، كما ويجب على النادي تخفيض سلم الرواتب ليتمكن من تسجيل اللاعبين”.

إغلاق قناة برشلونة
إغلاق قناة برشلونة

برشلونة في الدوري الإسباني

وتلقى فريق برشلونة الخسارة في المباراة الماضية. أمام رايو فاليكانو، في منافسات الدوري الإسباني بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد الأسبوع الماضي.

كما وسيواجه الفريق الكتالوني أمام ريال بيتيس، السبت، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) على ملعب (الكامب نو).

قرار إغلاق قناة برشلونة
قرار إغلاق قناة برشلونة

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 76 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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