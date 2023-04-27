معلومات صادمة عن قصر شاكيرا في ميامي: الوصول إليه بقارب أو طائرة هليكوبتر!

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وطن – منذ أن توصلت المغنية الكولومبية شاكيرا إلى اتفاق مع اللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، للانتقال مع أطفالهما ميلان وساشا إلى ميامي، كانت النجمة تبحث عن قصر جديد للانتقال إليه وبدء حياتها الجديدة.

على الرغم من أن اتفاق الطلاق لم يتم الانتهاء منه بعد، فإن لاعب برشلونة السابق بيكيه سيزور قريباً ميامي ليكون مع أطفاله.

قصر شاكيرا .. في أغلى منطقة سكنية في العالم

في غضون ذلك، يبدو أنّ بحث المغنية الكولومبية شاكيرا عن منزل قد انتهى، أو على الأقل هي مهتمة جدًا بقصر رائع يقع في جزيرة فيشر، كما كشف برنامج “أنا روزا” الذي وصفه بأنه “أغلى منطقة سكنية في العالم، حيث يوجد في ذلك المكان أكبر عدد من أصحاب الملايين” .وفق ما ذكرته صحيفة “ماركا marca” الإسبانيّة

La nueva casa de Shakira en Miami y su lujosa vida: "Sólo se puede acceder en barco o helicóptero" #AR25A https://t.co/MQ6ZNWY2LS — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 25, 2023

للوصول إلى قصر شاكيرا المذهل أنت بحاجة إلى قارب أو طائرة هليكوبتر

وفق ما ذكرته الصحيفة، فإنّه لا يمكنك الوصول إلى مكان القصر إلا عن طريق القوارب أو طائرات الهليكوبتر.

يتطلب القصر دفعة أولى قدرها 250 ألف دولار ثم رسم سنوي قدره 22256 دولارًا ويتميز بشواطئ خاصة مع رمال جزر الباهاما المستوردة وثمانية مطاعم وملعب غولف ومسبحين في المياه العميقة ومدرسة وملاعب تنس، من بين العديد من المرافق الأخرى .

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“خصوصية مطلقة وقدر كبير من الأمان”

إذا قررت شاكيرا في النهاية شراء هذا العقار، فستجد المغنية نفسها مع أقل من ألف مقيم آخر في الجزيرة – ويبلغ متوسط دخلهم السنوي 2.5 مليون دولار.

نظرًا لأنه حصري جدًا، فهناك خصوصية مطلقة وقدر كبير من الأمان.

جزيرة فيشر هي جزء من مقاطعة ميامي ديد في الجزء الجنوبي الشرقي من ولاية فلوريدا، ولديها أعلى دخل للفرد من أي مكان في الولايات المتحدة. فيما تبلغ مساحة الجزيرة الإجمالية أقل من كيلومتر مربع واحد.

في السياق، سرّبت وسائل إعلام أجنبية أنّ شاكيرا تبحث عن جليسة أطفال في ميامي، لكنها تعرّضت للانتقادات بسبب شروطها المتدنية.

ونقلت صحيفة “okdiario” أنّ شاكيرا تريد أن تدفع القليل من المال (2400 دولار فقط)، مقابل كثير من العمل والجهد.

للوهلة الأولى قد يبدو وكأنه راتب منطقيّ، لكنهم يقولون إنه منخفض للغاية في ميامي لأنّ الحياة هناك باهظة الثمن. لهذا السبب تلقّت شريكة بيكيه السابقة كثيراً من الهجمات.