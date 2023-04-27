لجذب شخص تحبه..إليك 5 ألوان ننصحك بإرتدائها

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وطن- تلعب الألوان دورًا مهمًا في حياتنا ولكل لون قيمة كبيرة خاصة به. إن إحاطة نفسك بلون معين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كل شيء من نجاحك المالي إلى حياتك.

وعندما يتعلق الأمر بحياتك العاطفية، قد ترغب في إيلاء اهتمام خاص لما يجب أن ترتديه في الموعد الغرامي الأول.

وقد كشفت في هذا الإطار مجلة ‘‘باست لايف” الأمريكية عن 5 ألوان ينصح بإرتدائها لجذب شخص تحبه.

اللون الأرجواني

يرتبط اللون البنفسجي ارتباطًا وثيقًا بالملوك، وهو أيضًا أحد أكثر الألوان رومانسية.

هذا اللون يمثل الرومانسيّة والحب والمودّة ويظهر أنك ترى شريكك على أنه “الملك” أو “الملكة” في حياتك وأنك ستفعل أي شيء لتحقيق أحلامه.

كما يُظهر أيضََا أنك تبحث عن قصة حب خيالية خاصة بك.

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اللون البرتقالي

اللون البرتقالي هو لون غني ودافئ يرمز إلى الأمان والتجديد.

عندما ترتدي اللون البرتقالي، فهذا يُظهر للآخرين أنه يمكن أن يكونوا ضعفاء ومنفتحين معك. كما أنه يشجع على الانبساط ومهارات المحادثة، حتى تتمكن من التواصل مع الناس بسهولة أكبر.

ولأن الطاقة البرتقالية مشرقة ومتوهجة، ستشعر أن هذا اللون يجعل كل صفاتك المفضلة أكثر إشراقًا.

اللون الوردي

يرمز هذا اللون إلى التعاطف العميق والرعاية. فالطاقة الوردية ناعمة ولطيفة، مما يتيح لك أن تكون أكثر انفتاحًا في عاطفتك مع الآخرين. يشتهر اللون أيضًا بأجوائه المرحة والشبابية، والتي ستجعلك تشعر بالراحة مع الشخص الذي تخرج معه.



اللون الأحمر

ربما تعلم بالفعل أن اللون الأحمر هو لون الرومانسية والحب. ومع ذلك، فهو أيضًا لون الطاقة والعاطفة والإثارة والدفء.

بالنسبة لبعض الناس، فإن أصعب جزء في العثور على الحب هو امتلاك الشجاعة للتحدث. إذا كنت انطوائيًا في العلاقات، فحاول ارتداء اللون الأحمر، مما يساعد على إظهار ثقتك بنفسك.

اللون الأخضر

اللون الأخضر هو أحد أفضل الألوان لجذب الحظ السعيد، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يساعدك في أن تكون محظوظًا في الحب أيضًا؟

ترتبط طاقة اللّون الأخضر بالتوسع والنمو والبدايات الجديدة والأمل والتجدد. لذلك إذا كنت تبحث عن علاقة ناحجة في حياتك، فيمكن أن يساعدك هذا اللون.

كما معروف هذا اللون بأنه يجلب التوازن للعلاقات.