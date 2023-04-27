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قبل مغادرة البحرين.. هاني شاكر يكشف كيف استرد حقه من النصاب؟ (شاهد)

توجه الفنان المصري هاني شاكر بالشكر لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، وهيئة البحرين للسياحة، والسفير المصري بدولة البحرين للوقوف بجانبه واسترداد حقه

كتب خالد الأحمد
هاني شاكر يتعرض لعملية نصب watanserb.com
المطرب المصري هاني شاكر
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وطن – في واقعة غريبة من نوعها، تعرض المطرب المصري المعروف هاني شاكر لعملية نصب من قبل متعهد حفلته الأخيرة في البحرين، يوم الاثنين الماضي، وعلى الرغم من الموقف المحرج التي تعرض له أصر شاكر على الغناء وإسعاد جمهوره دون تقاضيه أجرًا.

وأصدر هاني شاكر بيانا جديدا، الخميس، بعد انتهاء الأزمة علق فيه على ما حدث وتوجه بالشكر للسلطات البحرينية وعدة جهات.

هاني شاكر يكشف هوية الشخص الذي نصب عليه

وفي بيانه وجه الفنان المصري في البداية رسالة شكر لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، وهيئة البحرين للسياحة، والسفير المصري بدولة البحرين، للوقوف بجانبه واسترداد حقه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بعدما هرب متعهد حفله في البحرين دون دفع أجر الفنان وفرقته.

 

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وقال هاني شاكر إن المتعهد المشكو في حقه ليس مواطناً بحرينياً، ولا يمثل إلا نفسه.

ونشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة له قبل مغادرة البحرين، وعلق قائلاً: “قبل مغادرتي أرض مملكة البحرين الحبيبة لا يسعني إلا أن أشكر الشعب البحريني على حسن الاستقبال، والحب الظاهر في العيون، منذ وصولنا وحتى المغادرة”.

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وأضاف: “كما أحب أن أشكر معالي وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة.”

واستطرد: “وأخص بالشكر هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تحركها السريع واتخاذ كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقي من المتعهد المشكو في حقه، الذي لم يلتزم بشروط التعاقد”.

وأوضح الفنان المصري أن المتعهد المشكو في حقه ليس مواطناً بحرينياً.

وقال: “أحب أن أوضح أنه ليس مواطناً بحرينياً، ولا يمثل إلا نفسه.”

كما توجه هاني شاكر بالشكر أيضا لسفير مصر في البحرين: “ولا يفوتني أن أشكر معالي السفير المصري في البحرين ياسر شعبان على اهتمامه ومساندته لي في هذه الظروف”.

واختتم هاني شاكر رسالته قائلاً: “كما تشرفت بزيارته لي هو وأعضاء من هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الفندق قبل مغادرتي إلى المطار، معبرين عن حبهم وتقديرهم لي وللفن المصري وتمنياتهم بلقاء فني قريب في البحرين”.

هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

وكانت القصة قد بدأت عندما اتفق الفنان هاني شاكر مع أحد الأشخاص المصريين على إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى بدولة البحرين، في “اليوم الرابع” لعيد الفطر، على أن يصطحب شاكر فرقته الموسيقية.

ووافق هاني شاكر على الحفل، وتقاضى جزءا صغيرا من أجره، على أن يحصل على باقي مستحقاته المالية يوم الحفل وقبل صعوده على المسرح.

وذهب هاني شاكر في الموعد المحدد والتقى بمتعهد الحفل، وذلك قبل موعد الحفل بيوم، ولكن المفاجأة كانت اختفاء المتعهد قبل الحفل بساعات، ولم يسدد لشاكر باقي مستحقاته، ليجد نفسه في أزمة كبيرة بين إلغاء الحفل أو استكماله.

واضطر هاني شاكر إلى إحياء الحفل دون الحصول على باقي أجره، تقديرا للجمهور الذي حضر قبل موعد الحفل بساعات.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروي فيه هاني شاكر تعرضه للنصب من متعهد الحفلة وهروبه قبل دفع أجره وأجر الفرقة الموسيقية.

وكشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها أنجزت تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان هاني شاكر، والمتعهد للحفل الذي تم الترخيص له بموجب الأنظمة والقوانين، في ضوء متابعتها لحيثيات الحفل الذي أحياه الفنان في إحدى المنشآت السياحية في البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميًا.

وأصدرت الهيئة المذكورة بيانا أكدت فيه فتح تحقيقات “في حيثيات النصب” على شاكر، من قبل متعهد حفله الأخير في البلاد، كما أكدت الهيئة “حرصها الشديد على تطبيق اللوائح والقوانين، في ما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، لحفظ حقوق جميع الأطراف”.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تحقيقاتها بشكل عاجل، وذلك فور تداول إعلان شاكر تعرضه للنصب خلال فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التحقيقات تشمل الجهة المنظمة والجهة المضيفة لفعاليات الحفل.

وأضافت أن القوانين المعمول بها في البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفل وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينه، بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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