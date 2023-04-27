في 9 ثوانٍ.. اختبر قوة ملاحظتك باكتشاف حرف “i” المخفي في الصورة

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وطن – في هذا اللغز الذهني، حاول تحديد حرف “i” المخفي بين مجموعة الأحرف “J” في الصورة. ولتعلم أنه يمكن للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع فقط اكتشاف الحرف المخفي في 9 ثوانٍ.

هل يمكنك اكتشاف حرف (i) المخفي بين أحرف (J)؟

اختبار الذكاء المُحفز للدماغ هذا سيساعدك على اختبار مستوى ذكائك بناءً على القرار الذي تتخذه أثناء النظر في إمكانية حل اللغز.

يُعد اختبار معدل الذكاء هذا طريقة ممتعة لمعرفة معدل الذكاء الخاص بك. أثناء حل ألغاز الدماغ هذه، تحتاج إلى مسح المشكلة والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير المنطقي.

تجعل ألعاب العقل من اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي.

تحتاج إلى التفكير بشكل مختلف قليلاً للوصول إلى الحل لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

لذلك ومن هذا المنطلق، توصلنا إلى لغز تشويقي مثير للاهتمام حيث يتعين عليك خلاله تحديد الحرف المخفي “i” بين مجموعة الأحرف “J” داخل الصورة.

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في الصورة المأخوذة عن موقع “JagranJosh“، تحتاج إلى تحديد حرف i المخفي بين مجموعة الأحرف “J”.

يمكن لعقل متيقظ التعرف على الحرف المخفي في غضون 9 ثوانٍ.

أنت مُطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال لأن الإجابة صعبة للغاية.

إجابة لغز البحث عن الحرف (i) المخفي بين أحرف (J)

في هذا اللغز الذهني، تحتاج إلى معرفة الحرف i الذي كان مختبئًا بين الأحرف “J”.

هناك 9 صفوف و 20 عمودًا من الأبجدية “J”.

للعثور على i المخفي في غضون 9 ثوانٍ، يجب أن تبحث بسرعة في جميع الصفوف والأعمدة.

لراحتك، وضعنا علامة على الحرف “i” المخفي في الصورة أدناه:

لذا، فإن الإجابة على هذا الاختبار العقلي هي أن الحرف “i” المخفي موضوع في الصف السادس والعمود السادس عشر.

ولتعلم أن بعض الألغاز لا تتطلب بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الإبداعي، ولكن ببساطة اختبر مهارات الملاحظة لديك.

كان هذا اللغز صعبًا إلى حد ما ولكنه بسيط لأنه يتطلب وقتًا وقوة عقلية أقل من غيره من الألغاز.

لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.

هذه الأحجية الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.