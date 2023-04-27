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غدر من المسافة صفر.. هكذا أعدم الاحتلال الشهيد أحمد يعقوب طه (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي زعمت أن الشاب أحمد يعقوب طه، وهو عسكري يعمل في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني كان يستعد لتنفيذ عملية طعن

كتب فهمي الورغمي
إعدام أحمد يعقوب طه watanserb.com
الشاب الفلسطيني أحمد يعقوب طه الذي أعدمه جيش الاحتلال قرب مدينة سلفيت
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وطن – من المسافة صفر، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الشاب الفلسطيني أحمد يعقوب طه، حيث أطلقت النار عليه ليرتقي من حينه شهيدا. وزعمت قوات الاحتلال أن الضحية كان يستعد لتنفيذ عملية طعن، قرب مستوطنة “أرئييل” في بلدة “سلفيت” بالضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل تعدم الشاب أحمد يعقوب طه

تداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة من جنود الاحتلال، وهم يجبرون الشاب أحمد يعقوب طه (39 عامًا) على الترجل من سيارته.

وفي لحظة غدرِ تزامنت مع ترجله من السيارة، فتح أحد الجنود النار عليه، مستهدفا جسده بوابل من الطلقات ارتقى على إثرها شهيدا.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، أن فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من مفترق “جيتي أفيشار” شمالي سلفيت، فيما أطلق الجيش النار على المنفذ، دون أن تقع إصابات في صفوف الجيش.

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وفي سياق العملية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وقالت في تصريحٍ صحافي مقتضب، إنّها “تبلَّغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهادَ طه (39 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب سلفيت”.

ويشار أن الشهيد أحمد يعقوب طه، هو عسكري يعمل في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني من بديا قضاء سلفيت.

هذا وفي أول تعليق من عائلة الشهيد أحمد يقعوب طه، كشفت شقيقته تفاصيل ماتعرض له وقالت إن “أحمد كان في طريقه الى منزله بعد انتهاء دوامه في الأمن الوطني في مدينة رام الله”.

وتابعت الأخت المكلومة حديثها لوسائل إعلام محلية: “أحمد لديه ولدين بعمر الـ 5 و الـ 7 سنوات، كان بصحة ممتازة ووضعه المالي و النفسي جيد جداً”.

ووصفت شقية الشهيد، أن ما تعرض له أحمد هو “إعدام بدم بارد”.

الفصائل الفلسطينية تنعى الشهيد أحمد يعقوب طه

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، شهيدها الضابط أحمد يعقوب طه، الذي أعدم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قرب سلفيت، شمالي الضفى الغربية المحتلة.

وأفادت “فتح” في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن جريمة إعدام الضابط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحمد طه؛ هي “استكمال لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا”.

وأوضحت الحركة في بيانها الذي نقلته وسائل إعلام فلسطينية، أن شعبنا “سيتصدى لكافة سياسات الإرهاب الممنهج التي تستهدف جميع مكوناته، وفي مقدمتهم؛ منتسبو الأجهزة الأمنية الفلسطينية”.

ودعت فتح، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية تصعيده بحق شعبنا، حسب موقع “قدس برس“.

حماس تنعي الشهيد أحمد طه

بدورها، نعت حركة حماس الشهيد طه، وأكّدت أنّ مقاومة الشعب الفلسطيني ماضيةٌ بعنفوانٍ وثباتٍ حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافه الوطنية في تحرير الأرض وتطهير المقدسات وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

وزفّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيانٍ لها، الشهيد طه، كما توعّدت بالثأر له، واصفةً قتل الشاب بجريمة الإعدام البشعة، ومؤكدةً أنّ “استمرار جرائم الاحتلال وإرهابه، سيزيد في تمسك شعبنا بمقاومته الأصيلة، التي تثبت كل يوم قدرتها على التصدي ورد العدوان”.

وفي سياق متصل، نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد أحمد طه في بيان لها، أكدت فيه، أن الشهيد طه “ارتقى برصاص الإحرام والغدر الصهيوني”.

وأكدت اللجان، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية، على “أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا بل ستظل منارة ووقودّا للثورة والانتفاضة المتصاعدة في وجه العدو الصهيوني حتى زواله”.

كما شددت على “أن تصاعد جرائم العدو الصهيوني واستهداف شعبنا ومقدساتنا سترتد غضبًا ونارًا وانتقامًا ضد جنود العدو ومستوطنيه المجرمين”.

المصدرمواقع إخبارية فلسطينية + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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