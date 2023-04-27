سعد لمجرد يرقص بجنون مع غيثة العلاكي.. بدا منتشيا في أحدث ظهور

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وطن – ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد، رفقة زوجته “غيثة العلاكي” في مقطع فيديو لأول مرة منذ إطلاق سراحه. وبدا “لمجرد” في لقطات عفوية وهو يراقص شريكة عمره أثناء تجهيزه الطعام في المطبخ.

وغادر الفنان المغربي سعد لمجرد سجنه في فرنسا، الخميس الماضي، بموجب إطلاق سراح مؤقت، بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس عقوبة السجن 6 سنوات بحقّ الفنان المغربي الشهير؛ بتهمة الاغتصاب.

سعد لمجرد يطهو لعائلته بنفسه

ونشر صاحب أغنية “أنت معلم” فيديو عبر حسابه في “إنستغرام” بدا فيه وهو يتسوق مكوّنات الطبخ من أجل تحضير طبق من “الباستا” وطبق آخر من الحلويات لكل أفراد أسرته بمناسبة العيد.

وفي مشهد آخر بدا وهو يراقص الخادمة ووالده.

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وظهر في مقطع فيديو آخر وهو يراقص زوجته غيثة العلاكي في المطبخ، ويحتضنها في الفيديو الذي علّق عليه قائلاً: “الطهي الجيد لا يعني الطهي الفاخر.”

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وتابع: “لقد كان من دواعي سروري أن أرى عائلتي تستمتع بطعامي”.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد، قد توجه بالتهنئة إلى محبيه بمناسبة عيد الفطر، من خلال تدوينة له على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، مرفقاً ذلك بصورة له مع عائلته بزيهم التقليدي وإلى جانبه زوجته غيثة العلاكي، كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته.

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غيثة العلاكي تمتدح زوجها

يذكر أن زوجة لمجرد غيثة العلاكي اعتادت على الدفاع عن زوجها وحضور محاكماته منذ العام 2016 وقالت للمحكمة كما نقل موقع “news.tavser” الفرنسي، إن زوجها شخص محب للغاية وحنون، ودائماً ما كان يستمع إليها وإلى أسرته ، معربة عن اقتناعها الأكيد بأن الشخص الذي عرفته منذ سنوات عديدة وعاشت معه لا يستطيع القيام بالأعمال المنسوبة إليه.

وأبرزت زوجة لمجرد في حديثها أن الأخير دائمًا ما يكون شخصًا محترمًا للغاية تجاه المرأة ، ولديه صديقات ، لكنها لم تسمع بأي مشكلة لديه مع النساء.

كما قالت غيثة العلاكي إن زوجها كان يتعاطى المخدرات في بعض الأحيان وكانت على علم بذلك ، مضيفة أنها تعلم أنه بريء ، وقد استمعت إلى روايته حول الأمر ، وكانت مقتنعة تمامًا بكلماته وأنه لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه.

عقوبة سعد لمجرد في جريمة اغتصابه لفتاة فرنسية

تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر / تشرين الأول 2016 ، عندما زعمت سيدة فرنسية أن الشاب البالغ من العمر 37 عامًا والمشهور في مجال موسيقى البوب العربية ، اغتصبها في فندق فخم في الشانزليزيه بينما كان تحت تأثير من الكحول والكوكايين.

وقالت المرأة ، التي كانت تبلغ من العمر 20 عامًا في ذلك الوقت ، إنها التقت بالمجرد في ملهى ليلي في باريس ورافقته إلى الفندق الذي يقيم فيه ، وفقًا للوثيقة التي تلخص نتائج التحقيق التي قرأها رئيس المحكمة.

قالت إنه ضربها عدة مرات وهي تحاول دفعه للوراء قبل أن يغتصبها ، بحسب الوثيقة.

تمكنت من مغادرة الغرفة ، وأفاد موظفو الفندق برؤيتها تبكي وتتألم.

وسُجن لمجرد بعد ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل / نيسان 2017 وأُجبر على ارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

ثم سُجن في 2018 لفترة قصيرة بعد اتهامه باغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.

كما ظهر اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود إلى عام 2010 ، لكن الملاحقات القضائية ضده أُسقطت بعد تسوية مع الضحية التي لم يتم الإعلان عن قيمتها.

وكانت معلومات كشفت أن لمجرد سيبقى في حالة سراح إلى غاية مرحلة الاستئناف، والتي يتوقع أن تبدأ مع نهاية العام الجاري 2023.

ووفق للاتفاق مع القضاء الفرنسي، لن يتكلم سعد المجرد للصحافة بأي شكل.

يشار إلى أن لمجرد من أشهر الفنانين في الوطن العربي، ومنحه الملك محمد السادس أعلى وسام وطني في المغرب عام 2015. كما تكفل الملك المغربي بتكاليف محاميه.