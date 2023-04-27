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سبب وفاة الشيخ عبد الله كامل وفيديو لآخر دقائق في حياته.. تنبأ بموته ونعى نفسه

الشيخ عبد الله كامل الذي توفي في "نيو جيرسي" بأمريكا نعى نفسه في قصيدة كتبها قبل وفاته اختصرت حالته من التواضع والإخلاص والثقة بالله، وأظهرت مدى تأثيره في قلوب الملايين من المسلمين حول العالم

كتب فهمي الورغمي
وفاة الشيخ عبد الله كامل watanserb.com
القارئ المصري الشهير الشيخ عبد الله كامل
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وطن – فُجعت مصر والأمة العربية والإسلامية بخبر وفاة القارئ المصري الشهير الشيخ عبد الله كامل، وهو أحد أشهر قراء القرآن الكريم وداعية إسلامي مصري كفيف فقد بصره منذ ولادته، حيث توفي بعد أدائه صلاة الظهر أمس، الأربعاء، في أحد المساجد الأمريكية.

ما سبب وفاة الشيخ عبد الله كامل؟

وفاة الشيخ عبد الله كامل حدثت بشكل مفاجئ ومحزن، يوم 26 أبريل 2023، أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث سافر إلى أمريكا في رمضان لإمامة المصلين بعدة مساجد.

ونشر مقربون من الشيخ الراحل أنه تُوفي بعدما أم المصلين في صلاة الظهر أمس، الأربعاء، في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي الأميركية.​

وقد أثار خبر وفاته حزنًا وأسىً كبيرًا في أوساط المسلمين في مصر والعالم، وتوالت التعازي من مختلف الشخصيات والمؤسسات.

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حفظ الشيخ عبد الله كامل القرآن كاملًا منذ نعومة أظافره بطريقة “برايل” للمكفوفين، والتحق بكلية دار العلوم في الفيوم، وتخرج منها في العام 2005.

شارك في مسابقة المزمار الذهبي، التي تقدمها قناة الفجر الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول عام 2015.

اشتهر الشيخ عبد الله كامل بتلاواته الخاشعة والمؤثرة للقرآن الكريم، والتي تم تسجيلها ونشرها على مواقع الإنترنت.

وفاة الشيخ عبد الله كامل في الولايات المتحدة يوم 26 أبريل هي مثال على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”، يقول نشطاء.

إذ أن عمل الشيخ عبد الله كامل من تلاوة القرآن والدعوة إلى الإسلام هو صدقة جارية تزداد حسناته بها، وعلمه من حفظ القرآن وتفسيره هو علم ينتفع به المسلمون ما بقيت السماء و الأرض، بحسب وصف الكثيرين ممن نعوه.

آخر لحظات الشيخ عبد الله كامل قبل وفاته

نقل مقدم البرامج المصري “حافظ عمر حافظ” عن “مصطفى أبو سيف”، رفيق الشيخ الراحل، آخر دقائق في حياة الشيخ عبد الله كامل.

وقال: “صلينا الفجر سويا في مسجدنا وألقى خاطرة بعد الصلاة ثم جلست أنا وهو في بيتي نقرأ ونتذاكر من الفجر حتى صلاة الظهر ما توقفنا إلا للطعام أو الشراب وكانت جلسة لم أجلس مثلها”.

وأضاف: “كنا نقرأ ونتذاكر ونمزح ونضحك ونبكي ونتأثر.. وأذكر أنه مر على خاطرة عن سورة التكوير فبكى بكاءً شديدًا، وخاطرة عن سنّ الأربعين”.

وتابع حديثه قائلا: “عند صلاة الظهر طلب مني أن أتقدم للصلاة فأبيت إلا أن أقدمه فتقدم والحمد لله فصلى بنا، وبعد الصلاة قال بعضنا لبعض لنسترح قليلا ثم نواصل فقمت ولم يقم! وكانت الفاجعة! ذهبت لأوقظه فإذا بروحه قد صعدت إلى باريها”.

ونوه ذات المتحدث إلى أن الفقيد الشيخ عبد الله كامل “صام رمضان وقامه وطاف في العديد من الولايات يقرأ كتاب الله في بيوت الله بصوته الفريد العذب الذي عُرف به، وختم القرآن لنفسه 24 مرة هذا العام، وفي العام الماضي كانت 28 ختمة”.

الشيخ عبد الله كامل ينعى نفسه قبل وفاته

قبل وفاته، نَظَم الفقيد قصيدة بعنوان “قالوا مات” نعى نفسه فيها، وتداولها ناشطون على نطاق واسع فور إعلان نبأ رحيله، وسط حالة الحزن التي عمت أصدقائه وعائلته وعموم متابعيه.

وبالفعل، فقط نعى الشيخ الراحل عبد الله كامل نفسه قبل وفاته بنحو 8 أشهر، في قصيدة شعرية بعنوان “قالوا مات”، كتبها بعد أن سمع خبر وفاته على لسان بعض الناس، ونشرها على قناته الرسمية على يوتيوب في 30 سبتمبر/أيلول 2022.

وفي هذه القصيدة، أبدى الشيخ رضاه بقضاء الله وقدره، وشكره على نعمه التي أنعم بها عليه في حياته، واستودعه أهله وأحبابه وطلابه وجمهوره، وطلب منه المغفرة والرحمة والجنة.

وقد اختصرت القصيدة، حالة الشيخ من التواضع والإخلاص والثقة بالله، وأظهرت مدى تأثيره في قلوب الملايين من المسلمين حول العالم، الذين تفاعلوا معها بحزن وأسى، ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

قصيدة، رأى فيها الكثيرون فرصة لاستخلاص بعض الدروس والعبر من حياة هذا الشيخ المبارك، الذي كان قدوة حسنة لكل من عرفه أو استفاد من علمه أو سمع كلمته، أو ترتيله للقرآن الكريم.

مشاهير قراء القرآن الكريم ينعون الشيخ عبد الله كامل

نعى مشاهير القراءة في الوطن العربي الشيخ الراحل، مثل القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، الذي كتب: “اللهم اغفر لعبدك القارئ الشيخ عبد الله كامل وارفع درجته ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجبر مصاب أهله ومحبيه”.

كما نعاه الشيخ الدكتور محمد الصغير قائلًا “توفي الشيخ عبد الله كامل في أمريكا بعد إمامة التراويح هناك، والشيخ عبد الله من أصحاب الأصوات القوية في التلاوة والإنشاد واشتهرت عنه قصيدة: هل صليت اليوم عليه؟”.

ونعى الفقيد، القارئ الكويتي أحمد بن عبدالعزيز النفيس قائلا: “وفاة الشيخ القارئ عبدالله كامل المصري الكفيف الذي اشتهر بعذوبة تلاوته وقوة أدائه الخاشع في أميركا قبل قليل والحمدلله.”

وتابع:”قد بلغ رمضان وصلى بالناس إماما التراويح والقيام فاللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون”.

وكتب الداعية عبد الله رشدي: “استيقظتُ على خبر وفاة الشيخ عبد الله كامل اللهم ارحمه واعْفُ عنه وارفعْ درجتَه وصَبِّرْ أهلَه وأحبابه. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعى الإعلامي أسامة جاويش الشيخ عبد الله كامل: قائلًا “رحمه الله كان صوتًا عذبًا نقيًّا يدخل القلب فور سماعه”، وأرفق ذلك بتسجيل مصور قيل إنه آخر تلاوة للشيخ عبد الله كامل قبل وفاته بيومين.”

فيما كتب الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف وشيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقا: “رحم الله الشّيخ عبدالله كامل ونوّر قبره ورفع درجاته في علّيّين”.

وكتب الداعية حاتم الحويني: “لن تتمالك نفسك، ولن تستيطع إخفاء دمع عينك وارتجاف قلبك بعد سماع هذه التلاوة. قلبك سيُقرع وربّي.”

وأضاف:”رحم الله الشيخ عبد الله كامل وجعل قبره روضة من رياض الجنّة”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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