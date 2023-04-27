رقص فاضح لإيرانيات على أنغام “كفو كفو” السعودية بعد تصدرها في إيران

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وطن – تصدرت أغنية سعودية شهيرة من نوع الشيلة تحت عنوان “كفو كفو يا مزايين اختفوا”، منصات مواقع التواصل الاجتماعي في إيران خلال الساعات الماضية.

رقص إيراني على أنغام “كفو كفو” السعودية

ووثقت مقطاع فيديو من عدة مناطق في إيران تصدر الأغنية السعودية الشهيرة، منصات التواصل الاجتماعي الإيرانية بعدة طرق مختلفة.

الأغنية السعودية صايرة ترند في إيران…

من زمان حنا حبايب.. pic.twitter.com/vdnOcU7FzG — صوتك أنا السعودية..#السعودية خط أحمر (@sotkana_KSA) April 27, 2023

وقام إيرانيون من الجنسين بتنفيذ حركات ورقصات مختلفة على أنغام الأغنية السعودية، وظهروا في المستشفيات والأماكن العامة، والقرى، وفوق الجبال.

وشملت الاستعراضات الإيرانية على أنغام “كفو كفو” أيضًا، حركات ورقص من داخل السيارات والسهرات الليلية والتزلج على الجليد، وداخل المنازل الخاصة، حسبما أظهر الفيديو.

ويظهر فيديو الأغنية عدداً من الشبان على شاطىء وهم يغنون: “كفو كفو يا مزايين اختفوا اللي ما مره قفو.”

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وفي مشهد تال تبدو عدد من الممرضات بزي العمل داخل أحد المستشفيات وهن يتراقصن على أنغام الأغنية.

ردود فعل متابينة على أغنية “كفو كفو”

وفيما أبدى البعض إعجابه بالأغنية وتأثيرها، انتقد آخرون الأغنية وما تحمله من دلالات ورموز دينية، تنافي عادات وتقاليد المجتمع السعودي أضف إلى ذلك الأزياء والرقص المختلط.

وفي هذا السياق علق “أبو عبد الرحمن”: “نحن شعب عاطفي والله.. لو دققت في المقطع واخرجت المحقق كونان الذي بداخلك كما فعلت انا ستجد ان البعض يلبس صليباً والبعض الاخر ماسك بيرة والسيارت جديدة”.

واستدرك متسائلاً : “نشر مثل هذي المقاطع تمر علينا يوميا ويسوق لها بسرعه الصوت ليش تتوقعون”.

فيه ترند لشيله سعودية يقال عنها انها في #ايران

نحن شعب عاطفي والله

ولو دققت في المقطع واخرجت المحقق كونان الذي بداخلك كما فعلت انا ستجد ان البعض يلبس صليب والبعض الاخر ماسك بيرة 🍻 والسيارت جديدة 🤔 نشر مثل هذي المقاطع تمر علينا يوميا ويسوق لها بسرعه الصوت ،،، 😁 ليش تتوقعون؟ — ابوعبدالرحمن (@chartsniper666) April 27, 2023

وعقب “أحمد الناقي”: “بعد إعادة ترتيب أوراق المنطقة بقيادة السعودية العظمى كفو كفو ترند في إيران”.

وقال أبو خالد: “وش السالفة شيلاتنا صايرة ترند في ايران”.

وش السالفة شيلاتنا صايرة ترند في ايران 😂؟

Saudi Cultural Sheylaat (songs) becomin’ a trend in Iran pic.twitter.com/HHqJ66my8U — ﮼ابوخالد (@AzeezLazez) April 26, 2023

فيما علق ” فهد”: “اتفقنا اختلفنا، حبيناها او كرهناها الشيلات تفوقت على الفن الغنائي في الانتشار، شيلة صايره ترند في ايران”.

وامتدح “محسن بن حسين آل ياسين” الأغنية قائلاً: “الفن والموسيقى صاروخ عابر للقارات يخترق جميع الدول و البيوت والقلوب مخلفاً وراءه الحُب والسلام”.

وقال “ماجد بن زايد”معلقاً على الأغنية: “هذي تسمى القوة الناعمة”.

واستشهد بعبارة “هياط” ومشتقاتها “لا تهايط ومهايط وكثير من اللهجة السعودية بدأ تأثيرها واضح في محيطنا والوطن العربي بشكل عام”.