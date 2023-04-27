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رقص فاضح لإيرانيات على أنغام “كفو كفو” السعودية بعد تصدرها في إيران

تصدرت الأغنية السعودية الشعبية الشهيرة "كفو كفو" التريند ومواقع التواصل في إيران وتفاعل معها العديد من الإيرانيين بوصلات الرقص على أنغامها من أماكن مختلفة

كتب خالد الأحمد
أغنية كفو كفو إيران watanserb.com
رقص ايرانيات على أغنية كفو كفو السعودية
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وطن – تصدرت أغنية سعودية شهيرة من نوع الشيلة تحت عنوان “كفو كفو يا مزايين اختفوا”، منصات مواقع التواصل الاجتماعي في إيران خلال الساعات الماضية.

رقص إيراني على أنغام “كفو كفو” السعودية

ووثقت مقطاع فيديو من عدة مناطق في إيران تصدر الأغنية السعودية الشهيرة، منصات التواصل الاجتماعي الإيرانية بعدة طرق مختلفة.

وقام إيرانيون من الجنسين بتنفيذ حركات ورقصات مختلفة على أنغام الأغنية السعودية، وظهروا في المستشفيات والأماكن العامة، والقرى، وفوق الجبال.

وشملت الاستعراضات الإيرانية على أنغام “كفو كفو” أيضًا، حركات ورقص من داخل السيارات والسهرات الليلية والتزلج على الجليد، وداخل المنازل الخاصة، حسبما أظهر الفيديو.

ويظهر فيديو الأغنية عدداً من الشبان على شاطىء وهم يغنون: “كفو كفو يا مزايين اختفوا اللي ما مره قفو.”

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وفي مشهد تال تبدو عدد من الممرضات بزي العمل داخل أحد المستشفيات وهن يتراقصن على أنغام الأغنية.

ردود فعل متابينة على أغنية “كفو كفو”

وفيما أبدى البعض إعجابه بالأغنية وتأثيرها، انتقد آخرون الأغنية وما تحمله من دلالات ورموز دينية، تنافي عادات وتقاليد المجتمع السعودي أضف إلى ذلك الأزياء والرقص المختلط.

وفي هذا السياق علق “أبو عبد الرحمن”: “نحن شعب عاطفي والله.. لو دققت في المقطع واخرجت المحقق كونان الذي بداخلك كما فعلت انا ستجد ان البعض يلبس صليباً والبعض الاخر ماسك بيرة والسيارت جديدة”.

واستدرك متسائلاً : “نشر مثل هذي المقاطع تمر علينا يوميا ويسوق لها بسرعه الصوت ليش تتوقعون”.

وعقب “أحمد الناقي”: “بعد إعادة ترتيب أوراق المنطقة بقيادة السعودية العظمى كفو كفو ترند في إيران”.

وقال أبو خالد: “وش السالفة شيلاتنا صايرة ترند في ايران”.

فيما علق ” فهد”: “اتفقنا اختلفنا، حبيناها او كرهناها الشيلات تفوقت على الفن الغنائي في الانتشار، شيلة صايره ترند في ايران”.

وامتدح “محسن بن حسين آل ياسين” الأغنية قائلاً: “الفن والموسيقى صاروخ عابر للقارات يخترق جميع الدول و البيوت والقلوب مخلفاً وراءه الحُب والسلام”.

وقال “ماجد بن زايد”معلقاً على الأغنية: “هذي تسمى القوة الناعمة”.

واستشهد بعبارة “هياط” ومشتقاتها “لا تهايط ومهايط وكثير من اللهجة السعودية بدأ تأثيرها واضح في محيطنا والوطن العربي بشكل عام”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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