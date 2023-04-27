جورجينا تلهب مشاعر معجبيها بالسباحة بـ بكيني خيط مع أطفالها! (فيديو)

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وطن– لم تهتم عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بهجوم السعوديين عليها، بعد ظهورها بحمالة صدر، وقررت رفع مستوى الجرأة كنوع من التحدي.

تحدي صارخ

ونشرت جورجينا رودريغيز فيديوهات عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، وهي تسبح مع أطفالها في حمام السباحة.

وارتدت شريكة كريستيانو رونالدو بيكيني خيط أزرق فقط في تحدي صارخ لعادات وتقاليد المملكة.

وأطلّت جورجينا قبل أيام فقط في ألبوم صور جديد، نشرته عبر حسابها في انستغرام. ضمن جلسة تصوير لمنتجات علامة “ألو يوغا Alo Yoga“.الأمريكية المعروفة عالمياً كإحدى أفضل العلامات التجارية في مجال اليوغا واللياقة البدنية.

وتتميز العلامة بالدمج بين الملابس المريحة والعملية والأنيقة في آنٍ معاً. مع الحرص على التشجيع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة.

حمالة صدر

وظهرت جورجينا رودريغيز في الصور وهي ترتدي حمالة صدر، وبنطال أبيض ضيّق.

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تلك الصور عرّضت جورجينا لهجوم من قِبَل بعض المتابعين، وخاصةً السعوديين.

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ولا زالت الشائعات تطارد العارضة الأرجنتينية وشريكها البرتغالي، حول وجود أزمة في علاقتهما دون أن يخرج أي منهما لنفيها.

تفاصيل الأزمة

ونشرت العديد من وسائل الإعلام وجود مسافة كبيرة بين عارضة الأزياء جورجينا وشريكها ولاعب نادي النصر رونالدو، الذي لا يتباهى على مواقع التواصل الاجتماعي بحبهما كما كان من قبل.

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، فإن وسائل الإعلام البرتغالية كشفت تفاصيل جديدة وأسباب هذه الأزمة سيئة السمعة، موضحة ما حدث في إحدى المناقشات بين جورجينا ورونالدو.

وبحسب الموقع، اتصل شاهد بقناة “أبل بلانيليس” ليخبرها بكل ما حدث بين الزوجين فيما يبدو أنه أحد أقوى المعارك النقاشية بينهما ، قبل ركوب الطائرة الخاصة بهما.. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه كشف كيف تصرف كل واحد منهما بعد الشجار.

وقال الشاهد أن” الأزمة بين كريستيانو وجورجينا حقيقية تمامًا “، مؤكدا أن لديه جهة اتصال لشخص يعمل مع الرحلات الجوية الخاصة.. وأخبره بأنه كان لديهما نهجان كبير في صدريهما بعد صعودهما للطائرة في إشارة لغضبهما من بعضهما البعض.

وأوضح أن جورجينا صعدت على متن الطائرة غاضبة تمامًا ولم ترحب بأحد ، في حين كان كريستيانو رونالدو مهذبًا“.