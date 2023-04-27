توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب والموزة بالشعيرية في أحد مطاعم القاهرة! (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وعدد من أصدقائهما في أحد المطاعم في منطقة الزمالك، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب لفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر توم هنكس وزوجته وأصدقائهما وهم يجلسون على طاولة في أحد مطاعم الزمالك، وقد بدت عليهم لسعادة الغامرة وهم يستمتعون بتناول الطعام المصري.

وزعم متداولوا الفيديو بأن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون تناولا طبق الملوخية بالارانب والموزة بالشعيرية في المطعم.

#توم_هانكس وزوجته ريتا ويلسون في #مصر يأكلون ملوخية بالارانب وموزة بالشعرية في أحد مطاعم الزمالك 🇪🇬 pic.twitter.com/QjR6tblVld — مصريون 🇪🇬🇸🇦 (@eg_saudi) April 26, 2023

ومع تداول الفيديو، تصدر اسم توم هانكس ترند جوجل في مصر، حيث عتب الكثير من المغردين على عدم اهتمام وزارة السياحة بزيارته واستغلالها للترويج للسياحة.

مكتب توم هانكس يؤكد على خصوصية الزيارة

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، كانتا على علم مسبق بزيارة النجم العالمي توم هانكس لمصر، مؤكدا انه تم التواصل والتنسيق مع الشركة السياحية المنظمة للزيارة، ومع فريق عمله قبل وصوله إلى مصر، إلا أن مكتبه شدد على ان الزيارة “خاصة” وأنه حضر لقضاء اجازة مع عائلته ويريد أن يكون بعيدا عن الغعلام.

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وقال المصدر في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية؛ إن جانبا هاما من أسس الترويج السياحي في دول العالم هو التأكيد على احترام الخصوصية في حالة رغبة المشاهير في ذلك، ولهذا لم يتم استغلال زيارة النجم العالمي توم هانكس لمصر للترويج للسياحة طالما أنه طلب أنه تكون زيارته مع أسرته تتسم بالخصوصية.

ليست المرة الاولى

يذكر أن توم هانكس، سبق أن زار مصر عام 2014، لتصوير فيلم “Hologram For the King” حيث جرى تصوير بعض المشاهد في مدينة الغردقة.

كما أن زيارة توم هانكس السرية لمصر، ليست الأولى من نوعها بين النجوم العالميين، فقد شوهدت الفنانة الأمريكية “إيفانجلين ليلي” بطلة مسلسل Lost قبل شهر رمضان في شوارع منطقة الزمالك بعد أيام قضتها في واحة سيوة.

زيارات علنية لنجوم السينما الامريكية لمصر

وبالرغم من هذه الزيارات السرية، إلا أن عددا من نجوم هوليوود زاروا بشكل المعالم السياحية المصرية بالآونة الأخيرة، بينهم ويل سميث، وفان ديزل، وجيسون ديلولو، الذي قام بالتقاط صور تذكارية مع الأهرامات، وسيلفستر ستالوني، وفانيسا ويليامز.

كما أنه يزور مصر حاليا الفنان التركي “أركان بتككيا” حيث شوهد في مدينة شرم الشيخ.