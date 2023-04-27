الخميس, أبريل 27, 2023
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توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب والموزة بالشعيرية في أحد مطاعم القاهرة! (شاهد)

مصدر بوزارة السياحة والآثار أكد بأن الوزارة تواصلت مع مكتب توم هانكس وأكد على خصوصية الزيارة وعدم الرغبة في الظهور إعلاميا

كتب خالد الأحمد
توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون watanserb.com
توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل العالمي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون وعدد من أصدقائهما في أحد المطاعم في منطقة الزمالك، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب لفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر توم هنكس وزوجته وأصدقائهما وهم يجلسون على طاولة في أحد مطاعم الزمالك، وقد بدت عليهم لسعادة الغامرة وهم يستمتعون بتناول الطعام المصري.

وزعم متداولوا الفيديو بأن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون تناولا طبق الملوخية بالارانب والموزة بالشعيرية في المطعم.

ومع تداول الفيديو، تصدر اسم توم هانكس ترند جوجل في مصر، حيث عتب الكثير من المغردين على عدم اهتمام وزارة السياحة بزيارته واستغلالها للترويج للسياحة.

مكتب توم هانكس يؤكد على خصوصية الزيارة

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، كانتا على علم مسبق بزيارة النجم العالمي توم هانكس لمصر، مؤكدا انه تم التواصل والتنسيق مع الشركة السياحية المنظمة للزيارة، ومع فريق عمله قبل وصوله إلى مصر، إلا أن مكتبه شدد على ان الزيارة “خاصة” وأنه حضر لقضاء اجازة مع عائلته ويريد أن يكون بعيدا عن الغعلام.

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وقال المصدر في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المحلية؛ إن جانبا هاما من أسس الترويج السياحي في دول العالم هو التأكيد على احترام الخصوصية في حالة رغبة المشاهير في ذلك، ولهذا لم يتم استغلال زيارة النجم العالمي توم هانكس لمصر للترويج للسياحة طالما أنه طلب أنه تكون زيارته مع أسرته تتسم بالخصوصية.

توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب والموزة بالشعيرية في أحد مطاعم القاهرة
توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب والموزة بالشعيرية في أحد مطاعم القاهرة

ليست المرة الاولى

يذكر أن توم هانكس، سبق أن زار مصر عام 2014، لتصوير فيلم “Hologram For the King” حيث جرى تصوير بعض المشاهد في مدينة الغردقة.

كما أن زيارة توم هانكس السرية لمصر، ليست الأولى من نوعها بين النجوم العالميين، فقد شوهدت الفنانة الأمريكية “إيفانجلين ليلي” بطلة مسلسل Lost قبل شهر رمضان في شوارع منطقة الزمالك بعد أيام قضتها في واحة سيوة.

زيارات علنية لنجوم السينما الامريكية لمصر

وبالرغم من هذه الزيارات السرية، إلا أن عددا من نجوم هوليوود زاروا بشكل المعالم السياحية المصرية بالآونة الأخيرة، بينهم ويل سميث، وفان ديزل، وجيسون ديلولو، الذي قام بالتقاط صور تذكارية مع الأهرامات، وسيلفستر ستالوني، وفانيسا ويليامز.

كما أنه يزور مصر حاليا الفنان التركي “أركان بتككيا” حيث شوهد في مدينة شرم الشيخ.

المصدرتويتر، صحيفة "اليوم السابع" المحلية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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