بعد إعلان بسمة بوسيل خبر الطلاق.. رد مفاجئ وغير متوقع من تامر حسني

- Advertisement -

وطن – بعد سنوات من الزواج والتكهنات حول حالة علاقتهما، أعلنت المصممة المغربية بسمة بوسيل، طلاقها من الفنان المصري تامر حسني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

وكتبت بوسيل في خاصية “ستوري” على صفحتها في “انستغرام“: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق”.

وأضافت مؤكدة وقوع طلاقها من تامر حسني: “لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام”.

وختمت بقولها “ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. امين يارب”.

تامر حسني يرد

بدوره، رد عليها زوجها السابق، الفنان المصري تامر حسني، بنبرة مِلؤها التقبل لقرارها قائلا: “(وجعلنا بينكم موده ورحمة) بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يُقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب”.

وأضاف حسني عبر حسابه في “انستغرام“: “ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد.. وسيظل بيننا الاحترام والتقدير.. عشرة 12 عام مش هينة”.

- Advertisement -

وختم تامر حسني منشوره قائلا: “ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسّوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله”.

نهاية علاقة بسمة بوسيل وتامر حسني

تزوجت بسمة بوسيل من تامر حسني في عام 2012، وأنجبت منه ثلاثة أولاد هم (تالية وآدم وأمايا). وعرفت بوسيل بمشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي” قبل أن تتجه إلى مجال التصميم والأزياء.

وحققت شهرة كبيرة في هذا المجال، حيث أطلقت عدة مجموعات من الملابس والإكسسوارات، وشاركت في عروض أزياء دولية، كما افتتحت معهدًا للتصميم في دبي.

ويُعد تامر حسني من أشهر الفنانين في العالم العربي، حيث قدم العديد من الأغاني والأفلام الناجحة، كما شارك في لجان تحكيم برامج غنائية مثل “ذا فويس كيدز” و”ذا فويس”.

وكان آخر أعمال تامر حسني فيلم “مش أنا” الذي عرض في شهر مارس الماضي، وحقق إيرادات عالية في دور العرض السينمائية.