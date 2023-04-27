الخميس, أبريل 27, 2023
الرئيسيةحياتنابعد إعلان بسمة بوسيل خبر الطلاق.. رد مفاجئ وغير متوقع من تامر...
حياتنا

بعد إعلان بسمة بوسيل خبر الطلاق.. رد مفاجئ وغير متوقع من تامر حسني

بسمة بوسيل و تامر حسني تزوجا عام 2012، وأنجبا ثلاثة أولاد هم (تالية وآدم و أمايا)، ليعلن طلاقهما اليوم بعد 12 عاما من الزواج

كتب فهمي الورغمي
طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني watanserb.com
بسمة بوسيل وتامر حسني
- Advertisement -

وطن – بعد سنوات من الزواج والتكهنات حول حالة علاقتهما، أعلنت المصممة المغربية بسمة بوسيل، طلاقها من الفنان المصري تامر حسني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

وكتبت بوسيل في خاصية “ستوري” على صفحتها في “انستغرام“: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق”.

وأضافت مؤكدة وقوع طلاقها من تامر حسني: “لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام”.

بسمة بوسيل تعلن طلاقها من تامر حسني عبر “ستوري” في حسابها على انستغرام

وختمت بقولها “ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. امين يارب”.

تامر حسني يرد

بدوره، رد عليها زوجها السابق، الفنان المصري تامر حسني، بنبرة مِلؤها التقبل لقرارها قائلا: “(وجعلنا بينكم موده ورحمة) بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يُقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب”.

وأضاف حسني عبر حسابه في “انستغرام“: “ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد.. وسيظل بيننا الاحترام والتقدير.. عشرة 12 عام مش هينة”.

- Advertisement -
تامر حسني يرد على “ستوري” بسمة بوسيل ويؤكد خبر انفصالهما

وختم تامر حسني منشوره قائلا: “ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسّوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله”.

نهاية علاقة بسمة بوسيل وتامر حسني

تزوجت بسمة بوسيل من تامر حسني في عام 2012، وأنجبت منه ثلاثة أولاد هم (تالية وآدم وأمايا). وعرفت بوسيل بمشاركتها في برنامج “ستار أكاديمي” قبل أن تتجه إلى مجال التصميم والأزياء.

وحققت شهرة كبيرة في هذا المجال، حيث أطلقت عدة مجموعات من الملابس والإكسسوارات، وشاركت في عروض أزياء دولية، كما افتتحت معهدًا للتصميم في دبي.

ويُعد تامر حسني من أشهر الفنانين في العالم العربي، حيث قدم العديد من الأغاني والأفلام الناجحة، كما شارك في لجان تحكيم برامج غنائية مثل “ذا فويس كيدز” و”ذا فويس”.

وكان آخر أعمال تامر حسني فيلم “مش أنا” الذي عرض في شهر مارس الماضي، وحقق إيرادات عالية في دور العرض السينمائية.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

تامر حسني في شكل مخيف.. تحول لـ أرنولد شوارزنيجر من أجل هذا الهدف! (شاهد)

حياتنا

انفصال تامر حسني وبسمة يعود للواجهة.. منشورات غامضة لزوجته المغربية (شاهد)

حياتنا

بسمة بوسيل بالحجاب وتامر حسني يحتضنها أمام الكعبة (شاهد)

حياتنا

تامر حسني وبسمة بوسيل ينفصلان رسمياً.. هذا ما حدث بالتفصيل!

حياتنا

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل إلى الواجهة مجدداً بعد مفاجأة روان بن حسين (فيديو)

حياتنا

طبيب تجميل يكشف سبب تحول وجه تامر حسني لنسخة من وائل كفوري!

حياتنا

تامر حسني يراقص زوجته ويغنيان بعد حديثه عن الاعتزال (فيديو)

حياتنا

بعد أدهم نابلسي .. تامر حسني يتحدث عن الاعتزال (فيديو)

حياتنا

لماذا ثار الأردنيون بعد حفل تامر حسني في عمان؟! (شاهد)

حياتنا

(شاهد) يسرا تُشعل حفل زفاف نجل شقيق حميد الشاعري بالرقص والغناء!

حياتنا

بسمة بوسيل ترقص بملابس جريئة والجمهور: “راجل بجد يا تامر”! (شاهد)

حياتنا

بصورة جديدة .. حلا شيحة تُحرج والدها بعدما قال إنها خلعت حجابها وفنانات يعلقن!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في 9 ثوانٍ.. اختبر قوة ملاحظتك باكتشاف حرف “i” المخفي في الصورة

أردوغان بوجه شاحب في أحدث ظهور ووزير الصحة يطمئن الأتراك (فيديو)

طُعن بسكين في قلبه.. فيديو صادم لمقتل سوري على يد أتراك

الأسد ينفذ أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخ سوريا.. تقرير صادم لـ الغارديان

سبب وفاة الشيخ عبد الله كامل وفيديو لآخر دقائق في حياته.. تنبأ بموته ونعى نفسه

أي نوع من الزبيب هو الأفضل لصحتك؟

لجذب شخص تحبه.. إليك 5 ألوان ننصحك بارتدائها

جورجينا تلهب مشاعر معجبيها بالسباحة بـ بكيني خيط مع أطفالها! (فيديو)

ملكة جمال كرواتيا في دولة إسلامية للمرة الأولى بعد قطر.. شاهد ماذا ارتدت! (فيديو)

طبيب شهير يصدم البريطانيين عن دور الجنس الفموي في انتشار سرطان الحلق في المملكة المتحدة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC