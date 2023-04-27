إلهام شاهين تتعمد إبراز مناطقها الحساسة بشكل مقزز في أستراليا وتثير غضب متابعيها (شاهد)

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وطن- تسبب الفنانة المصرية بموجة غضب عارمة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مجموعة من الصور خلال تواجدها في أستراليا برفقة عدد من الفنانين المصريين لحضور فعاليات لدعم الفقراء.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا بملابس ضيقة أبرزت مناطق حساسة في جسدها.

وأطلت إلهام شاهين على جمهورها مرتدية بلوزة بنية اللون بتطريز ذهبي على الصدر والأكمام، وبنطال أسود بزراير فضية من الأمام.

وظهرت إلهام شاهين خلال الصور بأوضاع مختلفة من الأمام والجنب، حيث تعمدت إبراز مفتن جسدها بعد أن فقدت الكثير من وزنها على ما يبدو.

إلا أن البنطال الذي ارتدته إلهم شاهين كان ضيقا بشكل واضح جدا، واتضح ذلك بشكل كبير من خلال ما تسبب فيه بإظهار شكل منطقتها الحساسة بشكل غير لائق.

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وتسببت إطلالة إلهام شاهين بموجة استنكار واسعة من قبل المتابعين الذين هاجموها واستنكروا إبرازها لمنطقتها الحساسة بهذا الشكل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي هذا السياق، هاجم المتابع أسامة إسماعيل الفنانة إلهام شاهين قائلا:” اتهدى بقه يامره كل يوم فى دولة”.

وسخر المتابع فريد إبراهيم من إطلالة إلهام شاهين بالقول:” كبير بس شيك”.

واستنكرت المتابعة رقية ظهور الفنانة بهذا الشكل الصادم قائلة:” ستحاسبين على كل اعمالك في حياتك صغيرة ام كبيرة ستواجهين الخالق”.

أما المتابع فرج السروجي فهجمها قائلا:” حسبي الله ونعم الوكيل فيكى كده حرام”.

وقال المتابع براء عز الدين مستنكرا:” كفايه بقي عشان الحساب تقل أوووي”.

إلهام شاهين تصل أستراليا برفقة كريم عبدالعزيز وهاني رمزي

وكان عدد من نجوم الفن المصري قد سافروا إلى أستراليا للمشاركة في حفلات تعود عائداتها لصالح الفقراء في مصر.

ووثقت إلهام شاهين في مجموعة من الصور لجظة وصولها إلى استراليا برفقة مواطنيها كريم عبد العزيز، وهاني رمزي، وكان في استقبالهم أعضاء مؤسسة مصر بأستراليا، حاملين في أيديهم الورود.

وكان برفقتهم المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية سابقاً، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية.

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3 حفلات يقدم ريعها لدعم الفقراء في مصر

وأوضحت إلهام شاهين إن حضورها إلى أستراليا للمشاركة في حفلات مؤسسة راعى مصر من أجل مساعدة غير القادرين بمصر.

وضمن الفعاليات ، أقيم احتفالين من أجل دعم الفقراء في مصر، كان الأول في مدينة ملبورن، والثاني في مدينة غولد كوست، بولاية كوينزلاند ، أما الثالث والأخير سيقام في مدينة سيدني، يوم 29 أبريل (نيسان).