هل تفتح الجزائر مجالها الجوي أمام المغرب؟.. تطورات جديدة كشفها موقع فرنسي

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وطن – بعد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية وشركات الطيران المسجلة في المملكة بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، هل يمكن أن تسمح الجزائر للأسطول الجوي المغربي بالتحليق فوق أراضيها، يتساءل تقرير لموقع “أفريك”.

فرضيات إعادة فتح المجال الجوي الجزائري أمام المغرب

من المُقرر أن يتوجه المنتخب المغربي إلى الجزائر للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2023، والتي ستقام بالجزائر من 29 أبريل إلى 19 مايو القادم.

لكن في الواقع، فإن مشاركة أسود الأطلس في هذه البطولة القارية غير مؤكدة حتى الآن، خاصة مع عدم مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان) التي أقيمت في يناير/كانون الثاني الماضي بالجزائر أيضًا.

يرى موقع “أفريك“، أن من الأسباب التي ستمنع المنتخب المغربي تحت سن الـ 17 عاماً من المشاركة في البطولة القارية القادمة في الجزائر، هو “انتظار الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم موافقة السلطات الجزائرية على رحلة مباشرة من الرباط إلى الجزائر العاصمة”.

مطلب مغربي، سيتيح لأسود الأطلس الوصول إلى الجزائر على متن “رحلة طيران مباشرة من الخطوط الجوية الملكية المغربية”.

ويُشار هنا، أن السلطات الجزائرية كانت قد أبلغت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرارها برفض اشتراط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للمشاركة في “CHAN 2023 -التي أقيمت في يناير الماضي- للمرور المباشر لطائرة “منتخب المحليين” من المغرب إلى الجزائر.

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وقد أثار ذلك القرار موجة انتقادات وردود فعل واسعة من الجانبين المغربي والجزائري، الأمر الذي انتهى لاحقاً بعدم مشاركة المنتخب المغربي في شان الجزائر.

إلى الآن، لم يتم تحديد موعد انطلاق المنتخب المغربي تحت 17 سنة نحو الجزائر وهل أنه سيشارك أو سيعلق مشاركته، في الوقت الذي من المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو 2023.

وقد زاد الوضع تعقيدًا، حقيقة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تطلب تصريحًا برحلة مباشرة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية الملكية المغربية، وهو في الواقع مجرد حق من حقوقها، يقول الموقع.

جدير بالذكر هنا أن الخطوط الجوية المغربية، هي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية، ويطالب فوزي لقجع (رئيس الجامعة المغربي لكرة القدم) وفريقه أن يسافر أشبال المدرب “سعيد شيبا” إلى الجزائر على متن الشركة الوطنية.

الجزائر تفرض حظرا جويا على الطيران المغربي منذ 2021

حظرت الجزائر التحليق في مجالها الجوي على الطائرات القادمة من المغرب، ونفس الأمر يسري على الطائرات المسجلة في المملكة.

ويعود إصدار قرار الحظر إلى يوم الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، في ختام اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تطرق خلاله لـ “استمرار الاستفزازات المغربية والممارسات العدائية”.

واتخذ على إثر ذلك قرار “الإغلاق الفوري للمجال الجوي لجميع الطائرات المغربية، المدنية والعسكرية”.

فتح المجال الجوي الجزائري من حين لآخر؟

جاء الحظر الذي فرضته السلطات الجزائرية بعد أقل من شهر من القرار الذي اتخذته في 24 أغسطس 2021 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

واليوم، حسب ذات الموقع، يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كانت الجزائر العاصمة ستعيد فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية أم لا؟ للسماح للاعبين المغاربة تحت 17 سنة بالمشاركة في كأس إفريقيا للأمم.

علما أن المنتخب المغربي يقع في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا.

كما سيخوض أشبال الأطلس تحت 17 سنة مباراتهم الأولى ضد جنوب إفريقيا يوم، الأحد 30 أبريل.

في المواجهة الثانية، سيواجه أشبال المدرب “سعيد شيبا”، نيجيريا يوم الأربعاء 3 مايو. وستكون آخر مباراة أمام زامبيا في دوري المجموعات يوم 6 مايو/آيار القادم.