الأربعاء, أبريل 26, 2023
الرئيسيةالهدهدمواصفات خارقة لـ"بدلة سلطان النيادي الفضائية"..ماذا لو تعطلت؟ (فيديو)
الهدهد

مواصفات خارقة لـ”بدلة سلطان النيادي الفضائية”..ماذا لو تعطلت؟ (فيديو)

يشارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تجربته الفريدة من محطة الفضاء الدولية مع متابعيه في الإمارات وعموم الدول العربية، عبر مقاطع فيديو وصور توضيحية تحظى بتفاعل واسع

كتب فهمي الورغمي
بدلة سلطان النيادي في الفضاء
بدلة سلطان النيادي الفضائية المخصصة للسير في الفضاء
- Advertisement -

وطن – شارك رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” تجربته في محطة الفضاء الدولية عبر مقطع فيديو تحدث فيه عن مهمة السير في الفضاء التي سينفذها بعد يومين، ومواصفات “البدلة” الفضائية المخصصة له من أجل هذه المهمة.

وكشف “النيادي” في المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، عن مكونات بدلة الحماية التي سيرتديها والتي تسمى بدلة وحدة التنقل خارج المركبة (EMU)، والتي تعتبر من أهم الأدوات التي تساعد رواد الفضاء على العمل في الفضاء بأمان وكفاءة.

سلطان النيادي يتحدث عن تحضيرات مهمة السير في الفضاء

وتواصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مع الملايين من متابعيه قائلا: “اليوم أحدثكم من داخل غرفة أو وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية والتي يتم فيها تجهيز عمليات السير في الفضاء.”

مشيرا إلى أن الرحلة “عادة تضم اثنين من رواد الفضاء ويقومان بالكثير من المهام منها إجراء صيانة معينة أو تركيب قطع أجزاء جديدة لمحطة الفضاء الدولية”.

وتطرق “النيادي” إلى البدلة التي سيرتديها قائلا: “البدلة في حد ذاتها مثل المركبة الصغيرة التي توفر الحماية لرواد الفضاء، حيث يمكن العمل لمدة 7 ساعات في الفضاء الخارجي.”

- Advertisement -

موضحا أن “هذه البدلة توفر الأكسجين والحماية من درجات الحرارة العالية في الفضاء الخارجي.. لأنه في حال التعرض إلى الشمس يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية، وفي الظلام ممكن تنخفض إلى سالب 150 درجة تحت الصفر”.

وتابع رائد الفضاء الإماراتي: “كما تشتمل البدلة على أجهزة لتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، ووسائل الاتصالات اللازمة لعمليات السير في الفضاء بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه المعدات توجد في الجزء الخلفي من البدلة”.

ونوه النيادي إلى أن البدلة تكون بـ 3 أحجام منها “الصغير والمتوسط والكبير”، ويوجد خوذة للحماية من الأعلى والنظارة الشمسية وأغطية من اليمين واليسار للحماية من الشمس.”

موضحا أنه سيشارك في المهمة التي ستنطلق يوم 28 أبريل، وسيقوموا بالتجهيز لتركيب ألواح شمسية.

مواصفات بدلة وحدة التنقل خارج المركبة الفضائية

أوضح سلطان النيادي أن بدلة وحدة التنقل خارج المركبة هي بدلة مجهزة للسير في الفضاء للحفاظ على سلامة طاقم الرحلة، وتتكون من جزئين: لباس الضغط، ونظام يدعم الحياة.

لباس الضغط، حسبه، هو طبقة من القماش المقاوم للتمزق والحرارة، والتي تغطي جسم رائد الفضاء بالكامل، وتحافظ على ضغط جوي مناسب داخل البدلة.

أما النظام الذي يدعم الحياة فهو عبارة عن حزام ظهر يحتوي على معدات حيوية مثل أنابيب التنفس، والبطارية، والاتصالات، والتبريد، والتحكم في درجة الحرارة. هذا النظام يُوصل ببدلة رائد الفضاء عبر خراطيم وأسلاك، ويسمح له بالبقاء حتى 7 ساعات في الفضاء.

بدلة وحدة التنقل خارج المركبة تزن حوالي 127 كيلوغراماً على سطح الأرض، لكن في الفضاء تصبح خفيفة الوزن بسبب عدم وجود جاذبية.

لذلك، يجب على رائد الفضاء أن يتعود على حركتها وثقلها قبل المهمة، وذلك من خلال التدريبات المكثفة في حوض ماء كبير يشبه ظروف الفضاء.

كما يجب على رائد الفضاء أن يتعلم كيفية استخدام أدوات خاصة مثل المثقاب، والمقص، والبراغي، والصواميل، والتي تساعده على إصلاح أو تركيب أجزاء من المحطة.

“أنا متحمس جداً لهذه المهمة، وأشعر بفخر كوني أول رائد فضاء عربي يشارك في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أتطلع إلى إظهار قدرات رواد الفضاء الإماراتيين، وإسهام في تطور علوم الفضاء” هكذا وصف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي المشاعر التي تنتابه قبل خوض تجربة السير في الفضاء بعد يومين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

“المستكشف راشد” يضيع في الفضاء ويختفي.. توقعات سلطان النيادي تصدق

الهدهد

هل يهبط “المستكشف راشد” على سطح القمر غدا؟.. سلطان النيادي يثير القلق

الهدهد

“تتوقعون أنا وين؟”.. سلطان النيادي ينشر صورا جديدة مذهلة من الفضاء

الهدهد

محمد علي الحوثي ساخراً: ابن سلمان ينافس الإمارات في الفضاء بطبيبة من أصول سودانية!

الهدهد

مذهل .. رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوثّق الكعبة من الفضاء (فيديو)

الهدهد

سلطان النيادي يجيب: هل يصوم في الفضاء بينما يتوالى النهار والليل كل 90 دقيقة؟

الهدهد

“للأذكياء فقط”… رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتحدى متابعيه بحيلة مُعقدة… ما هي؟

الهدهد

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السودان .. الطاووس الذي يذبح من أجل ريشه!

ما وراء “قانون الحماية الاجتماعية” الجديد.. لماذا فجر الجدل في عُمان؟

تحرش بسورية منتقبة داخل سيارة.. فيديو صادم فجر غضب السوريين

قبل خسوف القمر في مايو.. العالم الهولندي يُحذر من “أنشطة زلزالية قوية”

بكل وضوح.. فيديو يكشف أين تذهب الفضلات داخل حمام الطائرة؟

دينا بعد تجسيدها دور المختونة في “حضرة العمدة”: “الختان يجعل المرأة معيوبة” (فيديو)

المهاجم فجر رأسه.. لحظة اغتيال الممثل الأعلى السابق لـ خامنئي (فيديو)

ابن عم محمد قنوع يفجر مفاجأة صادمة عن “الوصية” المنسوبة له (فيديو)

رونالدو سيعود إلى الريال.. مفاجأة جديدة تصدم جماهير النصر السعودي

شوق الهادي تنشر صوراً “صادمة” لعملية تجميل جعلتها تعيش أسوأ شهرين في حياتها! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC