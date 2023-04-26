مواصفات خارقة لـ”بدلة سلطان النيادي الفضائية”..ماذا لو تعطلت؟ (فيديو)

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وطن – شارك رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” تجربته في محطة الفضاء الدولية عبر مقطع فيديو تحدث فيه عن مهمة السير في الفضاء التي سينفذها بعد يومين، ومواصفات “البدلة” الفضائية المخصصة له من أجل هذه المهمة.

وكشف “النيادي” في المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، عن مكونات بدلة الحماية التي سيرتديها والتي تسمى بدلة وحدة التنقل خارج المركبة (EMU)، والتي تعتبر من أهم الأدوات التي تساعد رواد الفضاء على العمل في الفضاء بأمان وكفاءة.

سلطان النيادي يتحدث عن تحضيرات مهمة السير في الفضاء

وتواصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مع الملايين من متابعيه قائلا: “اليوم أحدثكم من داخل غرفة أو وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية والتي يتم فيها تجهيز عمليات السير في الفضاء.”

مشيرا إلى أن الرحلة “عادة تضم اثنين من رواد الفضاء ويقومان بالكثير من المهام منها إجراء صيانة معينة أو تركيب قطع أجزاء جديدة لمحطة الفضاء الدولية”.

الكثير منكم يتساءل كيف نستعد لمهمة السير في الفضاء، وهذا الفيديو يشرح لكم تحضيراتنا من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية. موعدنا في 28/4/2023 pic.twitter.com/xQagb6Qekt — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 26, 2023

وتطرق “النيادي” إلى البدلة التي سيرتديها قائلا: “البدلة في حد ذاتها مثل المركبة الصغيرة التي توفر الحماية لرواد الفضاء، حيث يمكن العمل لمدة 7 ساعات في الفضاء الخارجي.”

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موضحا أن “هذه البدلة توفر الأكسجين والحماية من درجات الحرارة العالية في الفضاء الخارجي.. لأنه في حال التعرض إلى الشمس يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية، وفي الظلام ممكن تنخفض إلى سالب 150 درجة تحت الصفر”.

وتابع رائد الفضاء الإماراتي: “كما تشتمل البدلة على أجهزة لتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، ووسائل الاتصالات اللازمة لعمليات السير في الفضاء بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه المعدات توجد في الجزء الخلفي من البدلة”.

من الفضاء، نرى الأرض بجمالها وتداخل معالمها، حيث البحار تجاور الغابات والصحاري وحيث الحضارة تلتقي مع الطبيعة الفريدة. هي موطننا الوحيد في هذا الفضاء الواسع.. وتستحق أن نحافظ عليها..

كل يوم هو #يوم_الأرض 🌍 pic.twitter.com/gPMBugRyF0 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 22, 2023

ونوه النيادي إلى أن البدلة تكون بـ 3 أحجام منها “الصغير والمتوسط والكبير”، ويوجد خوذة للحماية من الأعلى والنظارة الشمسية وأغطية من اليمين واليسار للحماية من الشمس.”

موضحا أنه سيشارك في المهمة التي ستنطلق يوم 28 أبريل، وسيقوموا بالتجهيز لتركيب ألواح شمسية.

مواصفات بدلة وحدة التنقل خارج المركبة الفضائية

أوضح سلطان النيادي أن بدلة وحدة التنقل خارج المركبة هي بدلة مجهزة للسير في الفضاء للحفاظ على سلامة طاقم الرحلة، وتتكون من جزئين: لباس الضغط، ونظام يدعم الحياة.

لباس الضغط، حسبه، هو طبقة من القماش المقاوم للتمزق والحرارة، والتي تغطي جسم رائد الفضاء بالكامل، وتحافظ على ضغط جوي مناسب داخل البدلة.

Can you spot me? 👀

From my favourite place on the ISS – the Cupola. It is from here that we monitor Earth on a daily basis 📸 🌍 pic.twitter.com/myHIwSyNvT — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 20, 2023

أما النظام الذي يدعم الحياة فهو عبارة عن حزام ظهر يحتوي على معدات حيوية مثل أنابيب التنفس، والبطارية، والاتصالات، والتبريد، والتحكم في درجة الحرارة. هذا النظام يُوصل ببدلة رائد الفضاء عبر خراطيم وأسلاك، ويسمح له بالبقاء حتى 7 ساعات في الفضاء.

البنات طموحها فستان الفرح وانا طموحى بدلة رواد الفضاء 🥺🖤 pic.twitter.com/dd7kCI6WKG — الإعلامي🤲🖤 (@Eslam10_27) July 12, 2020

بدلة وحدة التنقل خارج المركبة تزن حوالي 127 كيلوغراماً على سطح الأرض، لكن في الفضاء تصبح خفيفة الوزن بسبب عدم وجود جاذبية.

لذلك، يجب على رائد الفضاء أن يتعود على حركتها وثقلها قبل المهمة، وذلك من خلال التدريبات المكثفة في حوض ماء كبير يشبه ظروف الفضاء.

بدلة الفضاء عبارة عن مركبة فضائية على هيئة إنسان وصممت لحماية الرواد من بيئة الفضاء القاسية مثل التغير في درجة الحرارة والتعرض للإشعاع والحاجة للأكسجين وغيرها تطورت وتحسَّنت بدلة أبولو مع مرور المهمات وهنا سنتطرق بالتحديد لبدلة نيل أرمسترونج في مهمة أبولو 11 👨🏻‍🚀🚀 (1/6) pic.twitter.com/vKs34xy41J — Astrophile | آستروفايل (@Astrophile_AR) September 6, 2022

كما يجب على رائد الفضاء أن يتعلم كيفية استخدام أدوات خاصة مثل المثقاب، والمقص، والبراغي، والصواميل، والتي تساعده على إصلاح أو تركيب أجزاء من المحطة.

“أنا متحمس جداً لهذه المهمة، وأشعر بفخر كوني أول رائد فضاء عربي يشارك في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أتطلع إلى إظهار قدرات رواد الفضاء الإماراتيين، وإسهام في تطور علوم الفضاء” هكذا وصف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي المشاعر التي تنتابه قبل خوض تجربة السير في الفضاء بعد يومين.