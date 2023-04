مواصفات خارقة لـ”بدلة سلطان النيادي الفضائية”..ماذا لو تعطلت؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن – شارك رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” تجربته في محطة الفضاء الدولية عبر مقطع فيديو تحدث فيه عن مهمة السير في الفضاء التي سينفذها بعد يومين، ومواصفات “البدلة” الفضائية المخصصة له من أجل هذه المهمة.

وكشف “النيادي” في المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، عن مكونات بدلة الحماية التي سيرتديها والتي تسمى بدلة وحدة التنقل خارج المركبة (EMU)، والتي تعتبر من أهم الأدوات التي تساعد رواد الفضاء على العمل في الفضاء بأمان وكفاءة.

وتواصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مع الملايين من متابعيه قائلا: “اليوم أحدثكم من داخل غرفة أو وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية والتي يتم فيها تجهيز عمليات السير في الفضاء.”

مشيرا إلى أن الرحلة “عادة تضم اثنين من رواد الفضاء ويقومان بالكثير من المهام منها إجراء صيانة معينة أو تركيب قطع أجزاء جديدة لمحطة الفضاء الدولية”.

وتطرق “النيادي” إلى البدلة التي سيرتديها قائلا: “البدلة في حد ذاتها مثل المركبة الصغيرة التي توفر الحماية لرواد الفضاء، حيث يمكن العمل لمدة 7 ساعات في الفضاء الخارجي.”

موضحا أن “هذه البدلة توفر الأكسجين والحماية من درجات الحرارة العالية في الفضاء الخارجي.. لأنه في حال التعرض إلى الشمس يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية، وفي الظلام ممكن تنخفض إلى سالب 150 درجة تحت الصفر”.

وتابع رائد الفضاء الإماراتي: “كما تشتمل البدلة على أجهزة لتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، ووسائل الاتصالات اللازمة لعمليات السير في الفضاء بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه المعدات توجد في الجزء الخلفي من البدلة”.

ونوه النيادي إلى أن البدلة تكون بـ 3 أحجام منها “الصغير والمتوسط والكبير”، ويوجد خوذة للحماية من الأعلى والنظارة الشمسية وأغطية من اليمين واليسار للحماية من الشمس.”

موضحا أنه سيشارك في المهمة التي ستنطلق يوم 28 أبريل، وسيقوموا بالتجهيز لتركيب ألواح شمسية.

مواصفات بدلة وحدة التنقل خارج المركبة الفضائية

أوضح سلطان النيادي أن بدلة وحدة التنقل خارج المركبة هي بدلة مجهزة للسير في الفضاء للحفاظ على سلامة طاقم الرحلة، وتتكون من جزئين: لباس الضغط، ونظام يدعم الحياة.

لباس الضغط، حسبه، هو طبقة من القماش المقاوم للتمزق والحرارة، والتي تغطي جسم رائد الفضاء بالكامل، وتحافظ على ضغط جوي مناسب داخل البدلة.

Can you spot me? 👀

From my favourite place on the ISS – the Cupola. It is from here that we monitor Earth on a daily basis 📸 🌍 pic.twitter.com/myHIwSyNvT

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 20, 2023