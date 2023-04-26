الأربعاء, أبريل 26, 2023
الرئيسيةحياتناليلى عبد اللطيف توقعت وفاة الفنان محمد قنوع وهذا ما كشفته (فيديو)
حياتنا

ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة الفنان محمد قنوع وهذا ما كشفته (فيديو)

الفنان السوري الراحل محمد قنوع توفي مساء السبت 22/4/2023، عن عمر ناهز 49 عاماً، نتيجة احتشاء في عضلة القلب.

كتب أنس السالم
ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة محمد قنوع قبل اشهر من وفاته watanserb.com
ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة محمد قنوع قبل اشهر من وفاته
- Advertisement -

وطن – نشرت قناة “الجديد” اللبنانية، توقع العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف وفاة الفنان السوري محمد قنوع، الذي رحلَ عن عالمنا مساء السبت 22/4/2023، عن عمر ناهز 49 عاماً، نتيجة احتشاء في عضلة القلب.

ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة محمد قنوع قبل اشهر من وفاته

وقالت ليلى عبد اللطيف ضمن توقعاتها التي اطلقتها للعام 2023، إن شخصية فنية شهيرة ستموت بشكل مفاجئ وظروف غامضة، وسيؤدي هذا الخبر الى حدوث ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، وحينما قاطعها المذيع اللبناني سائلاً عن جنسية ذلك الفنان قالت إنها لا تعرف.

تشييع جثمان الفنان محمد قنوع

وشيّع جثمان الفنان الراحل عصر أمس الأحد في العاصمة السورية دمشق، حيث خرج من مشفى دار الشفاء، وتمّت الصلاة عليه بعد العصر في مسجد المزة الكبير–الشيخ سعد، ليوارَى الثرى في مقبرة المزة.

وحضر تشييع الجنازة عدد كبير من نجوم الفن في سوريا، من بينهم سوزان نجم الدين، عبير شمس الدين، ميلاد يوسف، عباس النوري، فراس إبراهيم، أمل عرفة، روعة السعدي، وأيمن رضا وغيرهم. بحسب “ليالينا“.

تشييع محمد قنوع
تشييع محمد قنوع

وكان الفنان الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع من وفاته، خلال شهر رمضان، رفقة ابنته “ماسة”.

- Advertisement -
ماسة محمد قنوع watanserb.com
ماسة محمد قنوع مع والدها خلال اداء مناسك العمرة

وصية الفنان محمد قنوع

وصية الفنان محمد قنوع، كتبها قبل سنوات، حيث نشرت بعض المواقع فحوى الوصية التي وضعها الفنان الراحل في يد ثلاثة من أفراد عائلته، بالإضافة إلى المحامي الخاص به. وذلك بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت.

ووفق ما جرى تداوله، فإن الوصية كانت تحتوي على عدد من الأجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتمّ التكتّم عليه وعدم الإفصاح عنه نظراً لخصوصية الموضوع.

في حين، كتب الفنان الراحل محمد قنوع في وصيته أيضاً بعض النقاط المتعلقة بأملاكه، وأخرى بالوسط الفني وأعماله التي قدّمها طيلة مسيرته.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان الراحل يمتلك أموالاً منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى بعض الأصول خارج بلده سوريا وتحديداً في مصر. بحسب “الجديد“.

وأوصى الراحل محمد قنوع بأن تذهب ثلاثة أرباع هذه الأموال لزوجته، كونها المسؤولة عن أولاده الأربعة.

بينما أوصى بأن يتمّ التصرّف بالربع المتبقي من أمواله لصالح عدد من الجمعيات الإنسانية، ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام.

المصدرالجديد - وطن - مواقع التواصل الاجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

وصية الفنان محمد قنوع .. تفاصيل مثيرة عن أمواله وكيف ستُقسّم

حياتنا

ابن الفنان محمد قنوع يكسر قلوب المتابعين بعد دفن والده (شاهد)

حياتنا

كأنه يشعر بموته.. ابنة محمد قنوع تنشر فيديو مؤثراً له قبل وفاته (شاهد)

حياتنا

محمد قنوع .. مات بعد اسبوع من أدائه العمرة وقبل ساعات نشر عن الموت! (شاهد)

حياتنا

ابنة الفنان محمد قنوع تخطف الأنظار بجمالها الساحر مع والدها في مكة (شاهد)

الهدهد

ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

الهدهد

إحدى نبوءات ليلى عبد اللطيف لـ 2023 تتحقق.. هل تكتمل البقية؟ (فيديو)

الهدهد

عالم كبير في وكالة ناسا يفضح دجل ميشال حايك وليلى عبد اللطيف

الهدهد

هل تتحقق نبوءة ليلى عبد اللطيف للعمانيين والسلطان هيثم؟ (فيديو)

حياتنا

ليلى عبداللطيف أرعبت فيفي عبده على الهواء بهذا التنبؤ (فيديو)

الهدهد

ليلى عبد اللطيف وتوقعات صادمة لنهاية عام 2022 (شاهد)

الهدهد

ليلى عبد اللطيف تروي قصتها مع رجال صدام حسين ومرسي .. هذا ما قالته وأثارت الجدل!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع امرأة شبه عارية.. خيانة قادير لـ نسليهان أتاغول موثقة بالفيديو والصور

حاكم دبي يصدر أوامره بالصعود للقمر مجددا عبر “المستكشف راشد 2”

هل تفتح الجزائر مجالها الجوي أمام المغرب؟.. تطورات جديدة كشفها موقع فرنسي

أين يتواجد عمر البشير الآن؟.. قيادة الجيش السوداني تحسم الجدل

ثروة رونالدو أكثر من مليار دولار .. وجورجينا ستحصل على هذا المبلغ الهائل إذا انفصلا!

النهر الأحمر في كوسكو..ظاهرة طبيعية نادرة لن تصدق وجودها (صور)

كم مرة يجب أن تغسل شعرك ووجهك في الصيف؟ إليك الإجابة

انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية.. فيرست ريبابليك يخسر 100 مليار من ودائعه

الخرطوم في قبضة الفوضى.. سلب ونهب وتهريب مساجين والشرطة في خبر كان

لاعب يثير تفاعلاً واسعاً بتلاوته القرآن الكريم داخل معقل اليونايتد (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC