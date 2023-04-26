ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة الفنان محمد قنوع وهذا ما كشفته (فيديو)

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وطن – نشرت قناة “الجديد” اللبنانية، توقع العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف وفاة الفنان السوري محمد قنوع، الذي رحلَ عن عالمنا مساء السبت 22/4/2023، عن عمر ناهز 49 عاماً، نتيجة احتشاء في عضلة القلب.

ليلى عبد اللطيف توقعت وفاة محمد قنوع قبل اشهر من وفاته

وقالت ليلى عبد اللطيف ضمن توقعاتها التي اطلقتها للعام 2023، إن شخصية فنية شهيرة ستموت بشكل مفاجئ وظروف غامضة، وسيؤدي هذا الخبر الى حدوث ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، وحينما قاطعها المذيع اللبناني سائلاً عن جنسية ذلك الفنان قالت إنها لا تعرف.

تشييع جثمان الفنان محمد قنوع

وشيّع جثمان الفنان الراحل عصر أمس الأحد في العاصمة السورية دمشق، حيث خرج من مشفى دار الشفاء، وتمّت الصلاة عليه بعد العصر في مسجد المزة الكبير–الشيخ سعد، ليوارَى الثرى في مقبرة المزة.

وحضر تشييع الجنازة عدد كبير من نجوم الفن في سوريا، من بينهم سوزان نجم الدين، عبير شمس الدين، ميلاد يوسف، عباس النوري، فراس إبراهيم، أمل عرفة، روعة السعدي، وأيمن رضا وغيرهم. بحسب “ليالينا“.

وكان الفنان الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع من وفاته، خلال شهر رمضان، رفقة ابنته “ماسة”.

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وصية الفنان محمد قنوع

وصية الفنان محمد قنوع، كتبها قبل سنوات، حيث نشرت بعض المواقع فحوى الوصية التي وضعها الفنان الراحل في يد ثلاثة من أفراد عائلته، بالإضافة إلى المحامي الخاص به. وذلك بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت.

ووفق ما جرى تداوله، فإن الوصية كانت تحتوي على عدد من الأجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتمّ التكتّم عليه وعدم الإفصاح عنه نظراً لخصوصية الموضوع.

في حين، كتب الفنان الراحل محمد قنوع في وصيته أيضاً بعض النقاط المتعلقة بأملاكه، وأخرى بالوسط الفني وأعماله التي قدّمها طيلة مسيرته.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان الراحل يمتلك أموالاً منقولة وغير منقولة، بالإضافة إلى بعض الأصول خارج بلده سوريا وتحديداً في مصر. بحسب “الجديد“.

وأوصى الراحل محمد قنوع بأن تذهب ثلاثة أرباع هذه الأموال لزوجته، كونها المسؤولة عن أولاده الأربعة.

بينما أوصى بأن يتمّ التصرّف بالربع المتبقي من أمواله لصالح عدد من الجمعيات الإنسانية، ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام.