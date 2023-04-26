كاستيلانوس يدخل تاريخ ريال مدريد بعد تسجيله سوبر هاتريك في شباكه (فيديو)

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وطن- دخل النجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس 24 عاماً، لاعب فريق جيرونا، تاريخ نادي ريال مدريد، بعد نجاحه في تسجيل سوبر هاتريك داخل شباك مرمى الفريق الملكي الأبيض في منافسات الدوري الإسباني.

ويعد أول سوبر هاتريك يتمكن الأرجنتيني كاستيلانوس، من إحرازه في شباك ريال مدريد منذ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. لاعب برشلونة الحالي عام 2013 مع بوروسيا دورتموند الألماني آنذاك.

سوبر هاتريك كاستيلانوس

كما ويعد اللاعب كاستيلانوس، سادس لاعب في تاريخ الكرة المستديرة يسجل رباعية في مرمى ريال مدريد في مباراة واحد بالدوري الإسباني، وأول لاعب يفعل ذلك منذ 21 من شهر سبتمبر عام 1947.

وهناك 10 لاعبين قد تمكنوا من تسجيل 4 أهداف في مرمى ريال مدريد (الملكي)، ولكن لم تكن تلك الأهداف في مباراة واحدة، كما فعل النجم الأرجنتيني كاستيلانوس. لاعب نادي جيرونا الإسباني المعار من فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

📺 ملخص رباعية جيرونا @GironaFC في مرمى ريال مدريد في أمسية تألق كاستيانوس بسوبر هاتريك#GironaRealMadrid 4-2 pic.twitter.com/jafKYMgKOh — LaLiga (@LaLigaArab) April 25, 2023

وحقق فريق جيرونا الفوز الثمين على حامل اللقب السابق ريال مدريد في غياب الحارس كورتوا وكريم بنزيما. برباعية مقابل هدفين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

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من هو اللاعب فالنتين كاستيلانوس؟!

فالنتين كاستيلانوس، لاعب كرة قدم أرجنتيني محترف، من مواليد الثالث من شهر أكتوبر عام 1998، يلعب في مركز خط الوسط الهجومي.

بدأ مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم من بوابة نادي أونيفرسيداد دي تشيلي عام 2017. لينتقل بعد العديد من الأندية في القارة الأمريكية الجنوبية، ثم في عام 2019 إلى صفوف نادي نيويورك سيتي الأمريكي، وبعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي جيرونا الإسباني.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق جيرونا يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 41 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة برشلونة برصيد 76 نقطة حتى الآن.