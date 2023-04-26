الأربعاء, أبريل 26, 2023
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شوق الهادي تنشر صوراً “صادمة” لعملية تجميل جعلتها تعيش أسوأ شهرين في حياتها! (شاهد)

شوق الهادي: "في البدايه كنت متردده قبل لا اسوي هالخطوه"

كتب أنس السالم
شوق الهادي بعد عملية تجميل watanserb.com
شوق الهادي بعد عملية تجميل
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وطن– شاركت الفنانة الكويتية شوق الهادي، جمهورَها، تجرِبة إجرائها عملية تجميل في أنفها، بتاريخ 28 شباط/فبراير 2023، واصفةً تلك الفترة بأنّها أصعب شهرين عاشتهما.

ونشرت شوق الهادي عبر حسابها في انستغرام، صور العملية ونتائجها، وقالت: “الفتره الي طافت كانوا اصعب شهرين مروا عليّ .. في البدايه كنت متردده قبل لا اسوي هالخطوه”.

شوق الهادي خلال خضوعها لعملية تجميل في الأنف
شوق الهادي خلال خضوعها لعملية تجميل في الأنف

وتابعت: “طبعاً اول اسبوعين حسيت بإكتئاب مابعد العمليه لما شفت الانتفاخ والكدمات كنت مصدومه من شكلي و بنفس الوقت متوتره واقول يارب ما اندم على الي سويته وخايفه من النتيجه و شلون بيطلع شكلي”.

شوق الهادي عملية تجميل في الأنف
شوق الهادي بعد عملية تجميل في الأنف

وأضافت: “بس الحمدلله عدت هالايام على خير و آخر صورتين من شكلي الحين بعد مرور شهرين على عملية خشمي وشفط اللغلوغ .. الحمدلله وايد حابه النتيجه وابداً ما ندمت بالعكس صرت احس بثقه اكثر في نفسي مع انها تعتبر نتيجه مبدئيه. خلال سنه راح يتشكل اكثر وياخذ وضعه الطبيعي”.

شوق الهادي تجميل في الأنف

وختمت بالقول: “خلاصة الكلام .. الي بخاطره شي وخايف يسويه استخيروا واذا شفتوا الامور تيسرت توكلوا على الله و go ahead لا توقفون اي شي تبونه بسبب خوفكم والقلق الزايد ..و كل صعب بأذن الله بيعدي”.

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شوق الهادي في مسلسل “كذبة أبريل”

وتشارك الفنانة الكويتية شوق الهادي في مسلسل “كذبة أبريل” ضمن موسم دراما رمضان 2023. وقد نشرت لقطات من مشاركتها في العمل، على حسابها في انستغرام.

 

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و”كذبة أبريل”، من تأليف عبد الرحمن أشكناني، وإخراج حسين الحليبي، وإنتاج عبد الله بوشهري.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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