شوق الهادي تنشر صوراً “صادمة” لعملية تجميل جعلتها تعيش أسوأ شهرين في حياتها! (شاهد)

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وطن– شاركت الفنانة الكويتية شوق الهادي، جمهورَها، تجرِبة إجرائها عملية تجميل في أنفها، بتاريخ 28 شباط/فبراير 2023، واصفةً تلك الفترة بأنّها أصعب شهرين عاشتهما.

ونشرت شوق الهادي عبر حسابها في انستغرام، صور العملية ونتائجها، وقالت: “الفتره الي طافت كانوا اصعب شهرين مروا عليّ .. في البدايه كنت متردده قبل لا اسوي هالخطوه”.

وتابعت: “طبعاً اول اسبوعين حسيت بإكتئاب مابعد العمليه لما شفت الانتفاخ والكدمات كنت مصدومه من شكلي و بنفس الوقت متوتره واقول يارب ما اندم على الي سويته وخايفه من النتيجه و شلون بيطلع شكلي”.

وأضافت: “بس الحمدلله عدت هالايام على خير و آخر صورتين من شكلي الحين بعد مرور شهرين على عملية خشمي وشفط اللغلوغ .. الحمدلله وايد حابه النتيجه وابداً ما ندمت بالعكس صرت احس بثقه اكثر في نفسي مع انها تعتبر نتيجه مبدئيه. خلال سنه راح يتشكل اكثر وياخذ وضعه الطبيعي”.

وختمت بالقول: “خلاصة الكلام .. الي بخاطره شي وخايف يسويه استخيروا واذا شفتوا الامور تيسرت توكلوا على الله و go ahead لا توقفون اي شي تبونه بسبب خوفكم والقلق الزايد ..و كل صعب بأذن الله بيعدي”.

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شوق الهادي في مسلسل “كذبة أبريل”

وتشارك الفنانة الكويتية شوق الهادي في مسلسل “كذبة أبريل” ضمن موسم دراما رمضان 2023. وقد نشرت لقطات من مشاركتها في العمل، على حسابها في انستغرام.

View this post on Instagram A post shared by شوق الهادي (@shoug_alhadii)

و”كذبة أبريل”، من تأليف عبد الرحمن أشكناني، وإخراج حسين الحليبي، وإنتاج عبد الله بوشهري.