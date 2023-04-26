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دينا بعد تجسيدها دور المختونة في “حضرة العمدة”: “الختان يجعل المرأة معيوبة” (فيديو)

الراقصة والفنانة المصرية دينا قالت في لقاء تلفزيوني على قناة الحياة إن "المرأة التي تختن يحدث عندها تضارب مشاعر فظيع ومشكلة تصاحبها طيلة حياتها"

كتب خالد الأحمد
الراقصة دينا حضرة العمدة watanserb.com
الراقصة والفنانة المصرية المعروفة "دينا"
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وطن – في تصريحات أثارت الجدل تحدثت الراقصة والفنانة المصرية المعروفة “دينا” عن دورها في مسلسل “حضرة العمدة” مع محمد رمضان، الذي جسدت فيه دور امرأة مختونة، مشيرة إلى أن الختان “يجعل السيدة معيوبة” حسب وصفها.

وقالت دينا إن الختان يؤثر كثيراً على المرأة من الناحية النفسية والجسدية عندما تتزوج.

دينا تعلق على “الختان” ودورها في “حضرة العمدة”

والختان هو قطع أو استئصال أعضاء تناسلية خارجية للأنثى، وغالبا ما تنطوي عملية الختان على استئصال أو قطع الشفرين والبظر، وتصفها منظمة الصحة العالمية بأنها أي إجراء يجرح أعضاء الأنثى التناسلية لأسباب غير طبية.

وقالت دينا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة “الحياة”: “الست اللى بيبقى معمولها ختان بيبقى عندها تضارب مشاعر فظيع”.

وأوضحت الفنانة دينا، أن مسلسل حضرة العمدة يناقش موضوع مهم وهو موضوع ختان الإناث، ويناقش قضايا المرأة، متابعة :”أحب الأدوار المركبة التي قدمتها”.

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وأضافت أن :”الست اللى معمولها ختان هي مش وحشة بالعكس هي جميلة بس عندها مشكلة مش بإيدها تعالجها وهتكمل معاها طول العمر ولازم زوجها يساعدها”.

وعبرت دينا عن سعادتها من تفاعل الناس مع دورها في مسلسل “حضرة العمدة”، مضيفة أن “معجبيها قالوا لها فعلا طلعتي فلاحة وشكلك في الدور مختلف، وكل أصحابي قالوا إني أثرت فيهم”.

آثار الختان في مصر

وكان المجلس القومى للمرأة، نشر عبر صفحته في “فيسبوك” جزءا من حوار بالحلقة الخامسة من مسلسل “حضرة العمدة”، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى سلطت الضوء على حملات طرق الابواب التى يقوم بها المجلس القومي للمرأة لنشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين.

والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، بمشاركة رائدت المجلس اللاتى ظهرن فى الحلقة وهن يجبن القرية للتوعية، بالإضافة إلى مساعدة سيدات القرية فى استخراج بطاقات الرقم القومى لهن.

ويحظر القانون في مصر الختان منذ عام 2008، وقد تصل عقوبة مرتكبيها من أطباء وغيرهم إلى السجن لمدة سبع سنوات إذا ثبتت إدانتهم بإجراء هذه العملية، وقد يواجه أي شخص يطلب إجراء العملية عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ووفقًا لدراسة صادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” عام 2017 تحتل مصر المركز الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان.

وأشار تقرير اليونسيف حينها إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 كانت تصل إلى 97 بالمئة، وسجلت انخفاضا عام 2015 إلى 92 بالمئة، ثم إلى 87 بالمئة عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى نسبة 91 % عام 2017.

ووفق تقرير لـ “بي بي سي” وافق مجلس النواب المصري بتاريخ 28 مارس/آذار 2021 بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

ونص القانون على “معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.

حكم الختان في الإسلام

وبحسب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، فإن الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء.

وبحسب مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك.

وفي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين: حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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