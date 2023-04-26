الأربعاء, أبريل 26, 2023
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تسنيم الوسلاتي قُتلت دفاعا عن حُرمة جارها.. جريمة هزت تونس وتفاصيل صادمة

بطلة التايكواندو التونسية تسنيم الوسلاتي قتلت على يد رجل وابنه بعد كشفهما من قبلها متلبسين في سرقة أحد المحلات المجاورة لمنزل عائلتها فجر يوم الإثنين الماضي

كتب فهمي الورغمي
قتل تسنيم الوسلاتي watanserb.com
الطفلة التونسية تسنيم الوسلاتي التي قتلها رجل وابنه
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وطن – أثارت أنباء مقتل الطفلة التونسية تسنيم الوسلاتي، على يد رجل وابنه في حدود الثالثة، فجر يوم الإثنين الماضي، أمام منزلها صدمة لدى الرأي العام التونسي وبشكل خاص عائلتها التي نعت ابنتها بأشد عبارت العزاء حزنا.

ما سبب مقتل تسنيم الوسلاتي؟

كشف مصدر مُقرّب من عائلة الطفلة تسنيم الوسلاتي (14 عاما)، التي قُتلت إثر مطاردتها لسارقين، بأنّ وحدات الأمن تعرّفت على المتّهم وابنه وتمّ إيقافهما اليوم، ومباشرة التحقيق معهما بتهمة القتل العمد، حسب ما ذكرت إذاعة “موزاييك“.

ونقلت الإذاعة التونسية عن مُقرب من الضحية ومصدر أمني رواية متطابقة مفادها أن “الطفلة تسنيم تفطّنت فجر، يوم الاثنين، لوجود حركة وأصوات غريبة في محلّ نجارة قبالة منزلهم”.

دفعت تلك الأصوات الضحية لمحاولة استكشاف ماذا يحدث حيث “أرادت استيضاح الأمر، لتجد جارا آخر رفقة ابنه بصدد سرقة خشب من محلّ النجارة”.

“وعند مطالبة تسنيم الوسلاتي إياهما بإرجاع المسروق ضربها الجار الأب بلوحة خشبية وفرّ مع ابنه أين لفظت أنفاسها متأثّرة بإصابتها”، يؤكد المصدر الأمني.

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والدة الضحية تنعي ابنتها

وصفت والدة تسنيم، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، رحيل ابنتها بـ “العمل البطولي وبنهاية مأساوية لطفلة عرفت بشجاعتها ودماثة أخلاقها”.

وكتبت تنعاها قائلة “بنتي و كبدتي و قطعه مني عاشت بطلة وماتت بطلة لآخر نفس بألف رجل تضرب في سُراق.”

وتابعت والدة تسنيم الوسلاتي: “وهي أسباب.. ربي سبب الأسباب باش ربي هز أمانتو ويكتبلها أن تكون شهيدة.. إنا لله و إنا إليه راجعون و الله يرحمك يا نوارتي”.

هذا ويشار إلى أن جثّة الضحية، تسنيم، خضعت يوم الإثنين للتشريح، ونُقلت أمس الثلاثاء إلى مثواها الأخير في جنازة مهيبة في تونس.

من هي تسنيم الوسلاتي؟

والراحلة تسنيم الوسلاتي هي بطلة تايكواندو وهي لاعبة بفريق المستقبل الرياضي للتايكواندو بقليبية (ولاية نابل)، ومُتحصلة على البطولة العسكرية للموسم الفارط، كما تحصلت على الميدالية الذهبية في البطولة الجهوية، في ذات الموسم.

وفجعت وفاة الراحلة تسنيم الوسلاتي الرأي العام التونسي الذي وصفها بـ “عصفورة الجنة” التي فارقت أهلها على صغر سنها تاركة ورءاها درسا نادرا في الشجاعة والإيثار والتضحية بالنفس من أجل إعلاء الحق والدفاع عن الآخرين.

المصدرموزاييك + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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