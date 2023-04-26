ابن عم محمد قنوع يفجر مفاجأة صادمة عن “الوصية” المنسوبة له (فيديو)

وطن – نفت عائلة الفنان السوري الراحل” محمد قنوع” المعلومات المتداولة والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بخصوص وصية ترك فيها أموالاً لعائلته.

ابن عم محمد قنوع يعلق على الوصية المزعومة

وتوفي الفنان محمد قنوع منذ أيام عن عمر ناهز 49 عاماً، نتيجة احتشاء في عضلة القلب بعد أسابيع من تصويره الدور الأخير له “شومان” في مسلسل “العربجي”، وبعد أدائه مناسك العمرة مع ابنته ماسة، حيث تداولت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لهما أمام الكعبة المشرفة.

وقال زياد قنوع ابن عم الفنان السوري الراحل، إن ابن عمه محمد قنوع لم يكن يملك منزلا، فكيف تكون له أملاك للتوزيع.

وعلق على وصية محمد قنوع المزعومة بالقول: “محمد قنوع ما عندو بيت، ولا يملك أي شيء سوى محبة الناس”.

وشكك في لقاء إعلامي مع “كيو ميديا” بوجود وصية كتبها محمد قنوع، مشددا على أنه لم يكن يملك أي شيء، مما أشيع في الوصية.

مضيفا أنه “لا يعلم إن كان هناك وصية خاصة ضمن محيط عائلته الصغيرة”.

محمد قنوع في لقاء سابق: أسكن في منزل بالإيجار

يذكر أن الفنان السوري محمد قنوع كان قد كشف في أكثر من مقابلة، أنه “لا يملك منزلا، وأن المنزل الذي يسكن فيه بالإيجار”.

ونفى في مقابلة سابقة امتلاكه منزلا، مؤكدا أنه ظل يعتاش على الفن حتى حصل على وظيفة في العام 2015 كمدير عام لشركة “اي بي سي” للإنتاج الفني، ما منحه شيئا من الاطمئنان، كونه أصبح يتلقى راتبا.

وصرح آنذاك بالقول: “حتى عام 2015 واستلمت مدير شركة عام (اي بي سي للإنتاج الفني) من وقتها ظهري مسنود، في حال ما اشتغلت عندي راتب، راح الخوف عندي بين رمضان والعيد الكبير، استراحة الموسم دايما قول متى يجيني عمل”.

وعلق حينها: “أنا لا أملك بيت ملك في دمشق ولا خارج دمشق.. الفن بطعمي ناس وناس”.

وصية محمد قنوع

وراجت خلال الأيام التي أعقبت وفاة الفنان محمد قنوع معلومات عما قيل أنها وصيته والتركة التي خلفها لعائلته.

وبحسب التقارير المتداوَلة، فإن وصية الفنان محمد قنوع، كان قد كتبها قبل سنوات، حيث نشرت بعض المواقع فحوى الوصية التي وضعها الفنان الراحل في يد ثلاثة من أفراد عائلته، بالإضافة إلى المحامي الخاص به. وذلك بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت.

ووفق ما جرى تداوله، فإن الوصية المزعومة كانت تحتوي على عدد من الأجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتمّ التكتّم عليه وعدم الإفصاح عنه نظراً لخصوصية الموضوع.

وأوصى، وفق ما هو منشور، أن تذهب ثلاثة أرباع هذه الأموال لزوجته كونها المسؤولة عن أولاده الأربعة، بينما أوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من أمواله لصالح عدد من الجمعيات الإنسانية، ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام.

من هو الفنان الراحل محمد قنوع؟

ويشار إلى أن محمد قنوع هو فنان سوري من مواليد 26 سبتمبر 1973. ينتمي لعائلة قنوع الفنية المعروفة فوالده هو الفنان المسرحي المعروف “مروان قنوع” والذي عمل مخرجاً وممثلاً مسرحياً، ويعتبر أحد رواد المسرح والإذاعة في سوريا.

وأعمامه هم الفنانين المسرحيين (هاشم وعمر وأحمد وزهير وعدنان قنوع).

عُرف الراحل محمد قنوع بأدواره البارزة في الدراما السورية وشارك في العديد من الأعمال والمسلسلات التلفزيونية بما يزيد عن 140 مسلسل، ترك بعد وفاته إرثًا كبيرًا من الأعمال الدرامية وشكلت وفاته المفاجئة صدمة كبيرة لمحبيه في العالم العربي.

شارك في أشهر المسلسلات السورية مثل «باب الحارة» و«بقعة ضوء» و«كسر عظم»، كما قدم بعض الأعمال في المسرح والسينما.

أما آخر الأعمال التي شارك بها فهما مسلسل «العربجي» و«زقاق الجن» اللذان عُرضا خلال شهر رمضان في أبريل عام 2023.