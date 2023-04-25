الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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حياتنا

هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين وفجر السعيد تفضح الفاعل! (شاهد)

هاني شاكر اعتذر للجمهور عن الموقف الذي حدث وأكمل الغناء حباً وإكراماً لجمهوره

كتب رفيف عبدالله
هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين وفجر سعيد تفضح الفاعل! (شاهد) watanserb.com
هاني شاكر
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وطن– تعرض الفنان المصري هاني شاكر، إلى النصب في البحرين من قبل متعهد الحفل، الذي هرب دون أن يدفع له مستحقاته وفرقته والفندق أيضاً.

هروب المتعهد

وكشف هاني شاكر التفاصيل عبر فيديو قال فيه: “حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلتلي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة.. وهروب المتعهد وعدم التزامه أنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري”.

وأشار هاني شاكر إلى أنه سيكمل الحفل قائلا: “لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة”.

ودخلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على الخط، وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “السادة وزارة الداخلية البحرينية.. اليوم كان في ‫فندق، الخليج حفلة للفنان الكبير ‫هاني شاكر، وحجزت 20 تذكرة.. واستعد للخروج قالولي المتعهد هرب وغير موجود..ومادفع باقي فلوس الفندق ولا الفرقة اللي مع هاني، هذي صورة جواز المتعهد وترى الفندق بعد يطالبه فلوس”.

“الكبير كبير”

وتابعت: “فلوسي رجعتها من بلعوم شريكه بالحفلة، بس تكفون حقوق الناس الفندق يطالبه فلوس.. وأستاذ‫ هاني شاكر من جمال أخلاقه نزل يغني للناس دون أن يستلم أجره، ولا أجر الموسيقيين”.

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واختتمت فجر السعيد: “الكبير كبير يا أستاذ وصدقني  في البحرين ما يضيع حق في ديرة يحكمها الله.. لأنه فنان من زمن جميل، ورغم أنه لم يستلم حقه رفض يكسف الناس اللي صمدت متأملة رؤيته ونزل يغني للناس.. كبير يا أمير الغناء العربي تحاملت على نفسك.. لا يعاد الناس ولو كانوا قلة أصرت تنتظر للحظة الأخيرة ولم يخيب ظنها الرائع هاني شاكر”.

لا رد رسمي

وكان هاني شاكر قد روج للحفل عبر حسابه على “انستجرام“.

وقام الفنان المصري بنشر فيديو معقباً: “جمهوري الحبيب في الخليج نلتقي يوم 24 ابريل، في حفل عيد الفطر المبارك في فندق الخليج في المنامة – البحرين”.

ولم يتم الرد بشكل رسمي حتى الآن من قبل الجهات المعنية في البحرين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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