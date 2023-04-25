نادين نجيم بصور مثيرة مع خطيبها .. حملها على ظهره وبين يديه بـ”البكيني”! (شاهد)

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وطن – أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جدلاً واسعاً بصورها مع خطيبها السوري ناريغ ناربيكان، خلال رحلة في المالديف.

نادين نجيم بصور مثيرة مع خطيبها

ونشرت نادين نجيم، الصور، على حسابها في انستغرام، وظهرت فيها تارةً وخطيبها يحملها على ظهره، وأخرى وهو يحملها بين يديه، وهي بالبيكيني.

وفي صورٍ أخرى، ظهرت نادين نجيم وهي تسبح في بركة ماء مطلة على البحر .

وأرفقت نادين نجيم صورها بتعليق جاء فيه: “لقد اتبعت قلبي وأخذني طوال الطريق إلى جزر المالديف، مكان من الجنة على الأرض”.

لكنّ الملاحظ أنّ الفنانة اللبنانية أغلقت خاصية التعليقات على هذا الألبوم من الصور، خوفاً من التعليقات السلبية التي من الممكن أن تتعرض لها هي وخطيبها .

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ونشرت نادين مقطع فيديو من مكان اقامتها المطلة على البحر في المالديف، وتركت هذه المّرة التعليقات متاحة للمتابعين، الذين وجهوا لها انتقادات حادة.

وتساءلت إحدى المتابعات في تعليقها على الفيديو بانستغرام: “رايحة المالديف مع حبيبها بدون زواج؟”. بينما كتبت متابعة ثانية تنتقد جرأة ملابسها: “لو بتستحي ما بتطلعي بهيك لبس”.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

خطوبة نادين نجيم

في فبراير 2023، أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خطوبتها رسمياً تزامناً مع عيد ميلادها الـ38، من ناريغ ناربيكان.

ووثقت نادين لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها، بينما كانت نادين ترتدي فستاناً فضياً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما إن قبلت نادين بالخاتم، حتى تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

وبدأت أنباء ارتباط نادين في سبتمبر الماضي، حين كشف الإعلامي اللبناني حسين برجي، أنها تعيش قصة حب مع رجل سوري من مدينة حلب.

ويبدو أن تصريح برجي، أثار استياء نادين التي ردّت على تغريدته بالقول: “مش سبق القصة بس انا قرر احكي بطلع وبحكي. مرسي”.

فردّ برجي على نادين، وكتب: “لو ما منحبك ما منحكي بالقصة ولا منبحبش بس الف مبروك”.

وعادت الفنانة لتوبيخ برجي قائلة: “انت ما قلتها لانك بتحبني قلتها لغاية بنفسك”.

وجاءت خطوبة الفنانة اللبنانية، بعد تداول فيديو وصف بأنه “فاضح”، تظهر خلاله وهي تحتضن شاباً أثناء رقصهما في أحد الملاهي الليلية.

وقررت نادين لاحقاً مشاركة هوية خطيبها عبر “انستجرام“، موضحة أنّ لها كامل الحرية في فعل ما تشاء على اعتبار أنها “مُطلّقة”، وبالتالي يحق لها الارتباط بمن تشاء، على حد تعبيرها.