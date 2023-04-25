الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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لغز قوة الملاحظة.. أمامك 10 ثوانٍ فقط لإيجاد 5 اختلافات بين الصورتين

في حين أن بعض الاختلافات يمكن ملاحظتها بسهولة، قد يكون من الصعب تحديد البعض الآخر وقد يتطلب منك مراقبة الصورة بعناية

كتب فهمي الورغمي
الاختلاف بين الصورتين watanserb.com
الاختلاف بين الصورتين
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وطن- تظهر في الصورة أدناه 5 اختلافات بين صورتين لديك رومي. هل يمكنك تحديدها في غضون 10 ثوانٍ؟ اذا كنت تعتقد ذلك اختبر مهاراتك في الملاحظة الآن!

هل يمكنك تحديد 5 اختلافات في صورة الديك الرومي؟

لُعبة اكتشف الاختلاف، هي أحد الأنشطة الأكثر شعبية التي يُحب مستخدمو الإنترنت ممارستها خلال أوقات فراغهم.

إنها طريقة جيدة لتحسين القدرات المعرفية والحصول أيضًا على عنصر المرح الذي تشتد الحاجة إليه، بالنسبة للكثيرين الذين يعتبرون السوشيال ميديا فاقدة للمعنى.

للوهلة الأولى، تبدو الصور متطابقة، ولكن هناك بعض الاختلافات التي يجب العثور عليها خلال فترة زمنية محددة.

إن الانخراط المنتظم في مثل هذه الأنشطة لديه القدرة على منع التدهور المعرفي لدى كبار السن.

هل أنت مستعد لاختبار انتباهك؟

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لنبدأ الآن!

هل أنت مستعد لاختبار انتباهك؟
هل أنت مستعد لاختبار انتباهك؟

اكتشف الفرق – حدد 5 اختلافات في 10 ثوانٍ

تُصور الصورتان اللتان تمت مشاركتهما أعلاه، طائر ديك رومي يقف على العشب في صورتين مختلفتين، مأخوذتين عن موقع “JagranJosh“.

على الرغم من أن الصور تبدو متطابقة للوهلة الأولى، إلا أن هناك 5 اختلافات بين الصورتين، ولديك فقط 10 ثوانٍ للعثور عليها.

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سيتمكن الأفراد الأكثر انتباهاً فقط من تحديد الاختلافات بين الصورتين خلال المهلة الزمنية المحددة.

مفتاح العثور على جميع الاختلافات هو مشاهدة الصور بعناية وتحديد أي اختلافات تلفت انتباهك.

في حين أن بعض الاختلافات يمكن ملاحظتها بسهولة، قد يكون من الصعب تحديد البعض الآخر وقد يتطلب منك مراقبة الصورة بعناية.

هل لاحظت كل الاختلافات؟

قم بتدوينها جميعًا بسرعة حتى تتمكن من التحقق منها لاحقًا.

هل لاحظت 5 اختلافات في 10 ثوانٍ؟

يُعتبر هذا النشاط بمثابة تمرين ممتاز للدماغ من خلال تحفيز التفكير النقدي، وهو أمر مفيد لتعزيز القدرات المعرفية.

يمكن لهذا الاختبار البسيط أن يُحافط على نشاطك ويُحفز مداركك للأشياء التي تبدو لك بسيطة بشكل عام، مما يجعله طريقة رائعة للحفاظ على صحة الدماغ ومنع التدهور المعرفي لدى الكثيرين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا النوع من النشاط ممتعًا ويوفر إحساسًا بالإنجاز.

أسرع – بسرعة؛ الوقت سينتهي قريبا.

استمر في البحث؛ قد تكتشف كل الاختلافات.

والآن.. لقد وصلنا إلى نهاية التحدي.

كم منكم تمكن من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟

فضولي لمعرفة ما هي الاختلافات الخمسة؟

تحقق إذا من الحل أدناه.. فيما يلي الاختلافات بين الصورتين:

لاختلافات بين الصورتين
لاختلافات بين الصورتين
المصدرJagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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