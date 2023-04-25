لغز قوة الملاحظة.. أمامك 10 ثوانٍ فقط لإيجاد 5 اختلافات بين الصورتين

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وطن- تظهر في الصورة أدناه 5 اختلافات بين صورتين لديك رومي. هل يمكنك تحديدها في غضون 10 ثوانٍ؟ اذا كنت تعتقد ذلك اختبر مهاراتك في الملاحظة الآن!

هل يمكنك تحديد 5 اختلافات في صورة الديك الرومي؟

لُعبة اكتشف الاختلاف، هي أحد الأنشطة الأكثر شعبية التي يُحب مستخدمو الإنترنت ممارستها خلال أوقات فراغهم.

إنها طريقة جيدة لتحسين القدرات المعرفية والحصول أيضًا على عنصر المرح الذي تشتد الحاجة إليه، بالنسبة للكثيرين الذين يعتبرون السوشيال ميديا فاقدة للمعنى.

للوهلة الأولى، تبدو الصور متطابقة، ولكن هناك بعض الاختلافات التي يجب العثور عليها خلال فترة زمنية محددة.

إن الانخراط المنتظم في مثل هذه الأنشطة لديه القدرة على منع التدهور المعرفي لدى كبار السن.

هل أنت مستعد لاختبار انتباهك؟

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لنبدأ الآن!

اكتشف الفرق – حدد 5 اختلافات في 10 ثوانٍ

تُصور الصورتان اللتان تمت مشاركتهما أعلاه، طائر ديك رومي يقف على العشب في صورتين مختلفتين، مأخوذتين عن موقع “JagranJosh“.

على الرغم من أن الصور تبدو متطابقة للوهلة الأولى، إلا أن هناك 5 اختلافات بين الصورتين، ولديك فقط 10 ثوانٍ للعثور عليها.

سيتمكن الأفراد الأكثر انتباهاً فقط من تحديد الاختلافات بين الصورتين خلال المهلة الزمنية المحددة.

مفتاح العثور على جميع الاختلافات هو مشاهدة الصور بعناية وتحديد أي اختلافات تلفت انتباهك.

في حين أن بعض الاختلافات يمكن ملاحظتها بسهولة، قد يكون من الصعب تحديد البعض الآخر وقد يتطلب منك مراقبة الصورة بعناية.

هل لاحظت كل الاختلافات؟

قم بتدوينها جميعًا بسرعة حتى تتمكن من التحقق منها لاحقًا.

هل لاحظت 5 اختلافات في 10 ثوانٍ؟

يُعتبر هذا النشاط بمثابة تمرين ممتاز للدماغ من خلال تحفيز التفكير النقدي، وهو أمر مفيد لتعزيز القدرات المعرفية.

يمكن لهذا الاختبار البسيط أن يُحافط على نشاطك ويُحفز مداركك للأشياء التي تبدو لك بسيطة بشكل عام، مما يجعله طريقة رائعة للحفاظ على صحة الدماغ ومنع التدهور المعرفي لدى الكثيرين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا النوع من النشاط ممتعًا ويوفر إحساسًا بالإنجاز.

أسرع – بسرعة؛ الوقت سينتهي قريبا.

استمر في البحث؛ قد تكتشف كل الاختلافات.

والآن.. لقد وصلنا إلى نهاية التحدي.

كم منكم تمكن من اكتشاف جميع الاختلافات في الوقت المحدد؟

فضولي لمعرفة ما هي الاختلافات الخمسة؟

تحقق إذا من الحل أدناه.. فيما يلي الاختلافات بين الصورتين: