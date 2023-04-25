الأربعاء, أبريل 26, 2023
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دنيا بطمة تستعرض منحنيات جسدها بدقة في أكثر ملابسها جرأة! (فيديو)

كان ملفتاً كمية مساحيق التجميل التي وضعتها الفنانة المغربية على وجهها وبدت للمرة الثانية تشبه إلى حد كبير الفنانة اللبنانية نادين نجيم

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تستعرض منحنيات جسدها بدقة في أكثر ملابسها جرأة! (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بأكثر إطلالاتها جرأة والتي كشفت الكثير رغم أنها ليست عارية تماماً.

ليجن ضيق جداً

حيث ارتدت دنيا بطمة كما يظهر بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، ليجن رياضي ضيق جداً باللون البني، مع توب بنفس اللون.

وجلست دنيا بطمة بطريقة كشفت جزءاً من بطنها، وكان الليجن ضيقاً لدرجة أنه يوحي بأنها لا ترتدي شيئاً ويُفصل شكل أردافها والمناطق الحساسة.

كما كان ملفتاً كمية مساحيق التجميل التي وضعتها الفنانة المغربية على وجهها، وبدت للمرة الثانية تشبه إلى حد كبير الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

كيف تحولت إلى نادين نجيم؟

وظهرت دنيا بطمة قبل أسابيع في حفل افتتاح محلٍّ تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء، بملامح مختلفة، ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة.

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسود، تميّز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

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ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب إلى نادين نجيم.

كما يعتقد بعضهم أن بطمة بالغت كثيراً في عمليات التجميل لدرجة أنّ شكلها تحوّل إلى شخصية ثانية. وفق تعبيرهم.

عمليات التجميل

وبدأت تعترف دنيا بطمة بطبيعة بعض الإجراءات التجميلية التي تخضع لها.

فنشرت الفنانة المغربية عبر خاصية الستوري في “انستجرام”، سلسلة فيديوهات توثّق حقن وجهها بالبوتوكس.

وشرحت دنيا بطمة لمتابعيها فائدة حقن حاجبيها وشفتيها بالبوتوكس، وسط ضحك ومزح مع طبيبتها التجميلية.

واستعرضت دنيا النتيجة على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي “ست البنات”.

هوَس

وقبل 12 يوماً فقط، خضعت دنيا بطمة لنفس الإجراء التجميلي.

واستعرضت الفنانة المغربية النتيجةَ بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي تنظر إلى الكاميرا وتبتسم على أنغام أغنية “طلقة” للفنانة الإماراتية أحلام.

وأشارت دنيا بطمة في تعليقها إلى أنها خضعت لبوتوكس في الرموش والحواجب.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

فالفنانة المغربية من أوائل النجمات اللواتي واكبنَ عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “أراب آيدول”.

رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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