دنيا بطمة تستعرض منحنيات جسدها بدقة في أكثر ملابسها جرأة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بأكثر إطلالاتها جرأة والتي كشفت الكثير رغم أنها ليست عارية تماماً.

ليجن ضيق جداً

حيث ارتدت دنيا بطمة كما يظهر بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، ليجن رياضي ضيق جداً باللون البني، مع توب بنفس اللون.

وجلست دنيا بطمة بطريقة كشفت جزءاً من بطنها، وكان الليجن ضيقاً لدرجة أنه يوحي بأنها لا ترتدي شيئاً ويُفصل شكل أردافها والمناطق الحساسة.

كما كان ملفتاً كمية مساحيق التجميل التي وضعتها الفنانة المغربية على وجهها، وبدت للمرة الثانية تشبه إلى حد كبير الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

كيف تحولت إلى نادين نجيم؟

وظهرت دنيا بطمة قبل أسابيع في حفل افتتاح محلٍّ تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء، بملامح مختلفة، ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة.

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسود، تميّز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

- Advertisement -

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب إلى نادين نجيم.

كما يعتقد بعضهم أن بطمة بالغت كثيراً في عمليات التجميل لدرجة أنّ شكلها تحوّل إلى شخصية ثانية. وفق تعبيرهم.

عمليات التجميل

وبدأت تعترف دنيا بطمة بطبيعة بعض الإجراءات التجميلية التي تخضع لها.

فنشرت الفنانة المغربية عبر خاصية الستوري في “انستجرام”، سلسلة فيديوهات توثّق حقن وجهها بالبوتوكس.

وشرحت دنيا بطمة لمتابعيها فائدة حقن حاجبيها وشفتيها بالبوتوكس، وسط ضحك ومزح مع طبيبتها التجميلية.

واستعرضت دنيا النتيجة على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي “ست البنات”.

هوَس

وقبل 12 يوماً فقط، خضعت دنيا بطمة لنفس الإجراء التجميلي.

واستعرضت الفنانة المغربية النتيجةَ بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي تنظر إلى الكاميرا وتبتسم على أنغام أغنية “طلقة” للفنانة الإماراتية أحلام.

وأشارت دنيا بطمة في تعليقها إلى أنها خضعت لبوتوكس في الرموش والحواجب.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

فالفنانة المغربية من أوائل النجمات اللواتي واكبنَ عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “أراب آيدول”.