تفاصيل ما دار في اجتماع ميسي مع نجوم برشلونة

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل اجتماع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نجوم برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، الإثنين.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أنّ الأرجنتيني ليونيل ميسي اجتمع في زيارته الأخيرة لبرشلونة، مع زميليه السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

اجتماع ميسي مع نجوم برشلونة

وأضافت الصحيفة: “تواجد في اجتماع ميسي مع نجوم برشلونة، بيبي كوستا الرئيس السابق لمكتب خدمات اللاعبين في النادي الكتالوني”.

كما ختمت: “لقاء ميسي مع زملائه يأتي كمقدمة لبدء المحادثات الحقيقية مع النادي، من أجل عودته من صفوف فريقه من جديد”.

عودة ميسي إلى برشلونة

ويسعى نادي برشلونة إلى استعادة خدمات أسطورة برشلونة السابق ليونيل ميسي، الذي رحل عن صفوف الفريق الكتالوني، في صيف عام 2021، بعد فشله في تجديد عقده نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكانت تقارير قد تحدثت، عن توصّل الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع إدارة نادي برشلونة لتسجيل ميسي، براتب سنوي بقيمة 25 مليون يورو.

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كما يمتلك البرغوث الأرجنتيني ميسي، العديد من الخيارات مع نهاية الموسم الحالي، وهي العودة إلى برشلونة، أو قبول العرض السعودي، أو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيلتقي فريق برشلونة في المباراة القادمة لمواصلة المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، أمام المستضيف رايو فاليكانو، في منافسات الجولة الـ31.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 76 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة لهذا الموسم.