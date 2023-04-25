تامر حسني في شكل مخيف.. تحول لـ أرنولد شوارزنيجر من أجل هذا الهدف! (شاهد)

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وطن- فاجأ الفنان المصري تامر حسني، متابعيه بإطلالة مختلفة تماماً عما اعتادوا عليه.

فيلم تاج

ونشر تامر حسني مجموعة صور عبر حسابه على “انستجرام” و”تويتر“، تكشف شكل جسده الجديد الذي أصبح أشبه بالممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر.

وفسّر الفنان المصري هذا التغيّر وكيف قام ببناء هذه العضلات قائلاً: “تحضيرات و تمارين فيلم تاج مع كابتن نور خطاب صديق عمري”.

وتابع تامر حسني: “دعواتكم بجد اصعب فيلم بعمله في حياتي”.

تحضيرات و تمارين فيلم تاج مع كابتن نور خطاب صديق عمري 💪💪💪💪💪دعواتكم 🤲بجد اصعب فيلم بعمله في حياتي 🥹😩✌️ pic.twitter.com/nKult5LT0f — Tamer Hosny (@tamerhosny) April 24, 2023

ثاني تجربة تأليف

وكشفت مؤخراً شركة سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسني، عن البوستر التشويقي للعمل.

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وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي.

وفيلم “تاج” من تأليف وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

ويشارك فيه عدد من الممثلين الذين سيتمّ الكشف عن أسمائهم تباعًا في الفترة المقبلة.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسّد شخصيتين لأخوين توأم.

فيلم “بحبك”

الجدير بالذكر، أنّ آخر أعمال تامر حسني السينمائية، كان فيلم “بحبك”.

وشهد فيلم “بحبك” أول تجارب تامر في الإخراج السينمائي.. وهو من تأليفه وبطولته.

وتدور أحداثه حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبّط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وشارك في بطولة الفيلم كلٌّ من هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وأحمد عزمي، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.