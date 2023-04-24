الإثنين, أبريل 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنا4 أنواع من الملابس يجب ألا تغسلها أبداََ باستخدام صودا الخبز
حياتنا

4 أنواع من الملابس يجب ألا تغسلها أبداََ باستخدام صودا الخبز

منها الملابس الداكنة

كتب ايمان الباجي
4 أنواع من الملابس يجب ألا تغسلها أبداََ باستخدام صودا الخبز watanserb.com
صودا الخبز
- Advertisement -

وطن- بفضل خصائصها في إزالة البقع والرائحة، أصبحت صودا الخبز عنصرًا أساسيًا في التنظيف المنزلي لمعظم مهامّ التنظيف.

في هذا السياق، يقول ديان ديميتروف، الرئيس التنفيذي لشركة Laundryheap -وهي واحدة من أكبر شركات غسل الملابس في بريطانيا- لصحيفة “express“: “صودا الخبز هي عامل تنظيف طبيعي رائع يمكن استخدامه في جميع أنواع مهام التنظيف المنزلية، بما في ذلك غسل ملابسك”.

لكن حذّر الخبير من أنّ هناك بعض الأقمشة من الضروري تجنّب غسلها بهذا المكون.

الأقمشة الرقيقة

أول ما يأتي في القائمة هو الأقمشة الرقيقة، والتي تشمل الملابس المصنوعة من الحرير والصوف والكشمير والدانتيل.

صودا الخبز

وقال ديان: “يمكن أن تكون صودا الخبز مادة كاشطة جدًا وقد تسبب تلفًا للألياف الدقيقة لهذه الأقمشة”.

لذا، من الأفضل استخدام منظفات لطيفة عند غسلها.

- Advertisement -

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الإفراط في استخدام صودا الخبز في خشونة الأقمشة مثل الصوف والكشمير.

للحفاظ على سلامتها، يوصي الخبير باستخدام الخل الأبيض لمنع الألوان من التلاشي والأقمشة من أن تصبح خشنة.

الملابس المنقوشة

يمكن أن تتسبب الطبيعة الكاشطة لصودا الخبز في إتلاف الملابس المنقوشة، مما يجعلها تبدو قديمة.

الملابس الداكنة

توجد أيضًا على قائمة الملابس التي “لا ينبغي غسلها بصودا الخبز”، ملابسُ داكنة اللون.

الملابس الداكنة

في حين أنّ صودا الخبز مفيدة في التخلص من البقع الصعبة، فإنها يمكن أن تعمل أيضًا “كعامل تبييض طبيعي”، مما قد يتسبب في تغير لون الأقمشة الداكنة.

حثّ دين بالقول: “إذا كنت لا تريد أن يتحول لون فستانك، فمن الأفضل الالتزام بمنظف لطيف”.

الملابس التي بها بقع معينة

على الرغم من أن صودا الخبز يمكن أن تكون “فعالة” في إزالة بعض البقع، فإنه لا ينصح باستعمالها لكل نوع من أنواع البقع.

على سبيل المثال، أوضح الخبير أنها “ليست فعالة جدًا في إزالة البقع الزيتية الصعبة”.

أيضًا، في بعض الحالات، يمكن أن تسبّب صودا الخبز بعض البقع، مما يجعل إزالتها أصعب لاحقًا.

بدلاً من ذلك، من الأفضل إزالة هذه الأنواع من البقع بمزيل البقع قبل وضعها في الغسالة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

ارتداء هذه الملابس على متن الطائرة قد يكون كارثيا لك في هذه الحالة.. فاحذر

حياتنا

5 أشياء لا يمكنك غسلها في الغسالة

حياتنا

هل تبقى متّسخة.. فيما يلي كيف تُخرج أنظف الملابس من الغسالة في 5 خطوات سهلة

حياتنا

خبراء السفر يحذرون.. 5 أشياء تجنبوا ارتداءها في المطار

حياتنا

لماذا ينصح الخبراء باختيار الماء البارد لغسل الملابس؟

حياتنا

كيف تزيل الروائح القوية من ملابسك؟

حياتنا

تستخدم العلامة التجارية زارا رموزًا سرية على الملابس.. هل تعرف معانيها؟

حياتنا

4 نصائح أساسية لارتداء الملابس في درجات حرارة عالية

حياتنا

مضيفة طيران تكشف ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة (صور)

أرشيف - المجلة

شاهد الوجه الآخر لتونس.. شباب فاحشوا الثراء يتباهون بثرواتهم

تقارير

المونيتور: المصريات يواجهن الغلاء الفاحش بالملابس المستعملة.. والحكومة تشاهد أجسادهن فقط

أرشيف - المجلة

سبب خطير سيمنعُك من ارتداء الملابس الجديدة أول مرّة إلا بعد غسلها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

برعاية ابن سلمان.. لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة.. أنت ذكي إذا اكتشفته في 21 ثانية

فيديو لعملية القدس.. دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ

ابن الفنان محمد قنوع يكسر قلوب المتابعين بعد دفن والده (شاهد)

طرق بسيطة لتخزين الزنجبيل والثوم طوال الصيف

مصر: سبب الانخفاض المزلزل في تعاطي الموظفين الحكوميين للمخدرات

نجت من كارثة.. لحظة اشتعال محرك طائرة بعد اقتحامه من قبل سرب إوز في الجو (شاهد)

انتخابات تركيا.. أردوغان الذي نجا من الانقلاب قد يرحل دستوريا الآن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC