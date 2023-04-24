4 أنواع من الملابس يجب ألا تغسلها أبداََ باستخدام صودا الخبز

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وطن- بفضل خصائصها في إزالة البقع والرائحة، أصبحت صودا الخبز عنصرًا أساسيًا في التنظيف المنزلي لمعظم مهامّ التنظيف.

في هذا السياق، يقول ديان ديميتروف، الرئيس التنفيذي لشركة Laundryheap -وهي واحدة من أكبر شركات غسل الملابس في بريطانيا- لصحيفة “express“: “صودا الخبز هي عامل تنظيف طبيعي رائع يمكن استخدامه في جميع أنواع مهام التنظيف المنزلية، بما في ذلك غسل ملابسك”.

لكن حذّر الخبير من أنّ هناك بعض الأقمشة من الضروري تجنّب غسلها بهذا المكون.



الأقمشة الرقيقة

أول ما يأتي في القائمة هو الأقمشة الرقيقة، والتي تشمل الملابس المصنوعة من الحرير والصوف والكشمير والدانتيل.

وقال ديان: “يمكن أن تكون صودا الخبز مادة كاشطة جدًا وقد تسبب تلفًا للألياف الدقيقة لهذه الأقمشة”.

لذا، من الأفضل استخدام منظفات لطيفة عند غسلها.



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بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الإفراط في استخدام صودا الخبز في خشونة الأقمشة مثل الصوف والكشمير.

للحفاظ على سلامتها، يوصي الخبير باستخدام الخل الأبيض لمنع الألوان من التلاشي والأقمشة من أن تصبح خشنة.

الملابس المنقوشة

يمكن أن تتسبب الطبيعة الكاشطة لصودا الخبز في إتلاف الملابس المنقوشة، مما يجعلها تبدو قديمة.

الملابس الداكنة

توجد أيضًا على قائمة الملابس التي “لا ينبغي غسلها بصودا الخبز”، ملابسُ داكنة اللون.

في حين أنّ صودا الخبز مفيدة في التخلص من البقع الصعبة، فإنها يمكن أن تعمل أيضًا “كعامل تبييض طبيعي”، مما قد يتسبب في تغير لون الأقمشة الداكنة.

حثّ دين بالقول: “إذا كنت لا تريد أن يتحول لون فستانك، فمن الأفضل الالتزام بمنظف لطيف”.

الملابس التي بها بقع معينة

على الرغم من أن صودا الخبز يمكن أن تكون “فعالة” في إزالة بعض البقع، فإنه لا ينصح باستعمالها لكل نوع من أنواع البقع.

على سبيل المثال، أوضح الخبير أنها “ليست فعالة جدًا في إزالة البقع الزيتية الصعبة”.

أيضًا، في بعض الحالات، يمكن أن تسبّب صودا الخبز بعض البقع، مما يجعل إزالتها أصعب لاحقًا.

بدلاً من ذلك، من الأفضل إزالة هذه الأنواع من البقع بمزيل البقع قبل وضعها في الغسالة.