الإثنين, أبريل 24, 2023
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مشهد مرعب من سلطنة عمان بعد تهور مواطنين خلال أخدود المزن (فيديو)

جازف بعض العمانيين خلال المنخفض الجوي "أخدود المزن" بعبور السيل داخل سيارتهم في "ولاية دماء والطائيين" بمحافظة الشرقية في عُمان

كتب خالد الأحمد
أخدود المزن watanserb.com
أخدود المزن
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وطن- اجتاحت ولاية “دماء والطائيين” في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان سيول عارمة أدت إلى غرق العديد من المركبات، ضمن المنخفض الجوي الذي أطلق عليه العمانيون اسم “أخدود المزن”، وتعيشه البلاد منذ يومين ومن المتوقع أن يستمر خلال هذا الأسبوع.

عمليات إنقاذ في السلطنة خلال أخدود المزن

و”دماء والطائيين” هي إحدى ولايات محافظة الشرقية بسلطنة عمان. تجاورها شمالاً ولاية قريات، التابعة لــ محافظة مسقط، وجنوباً ولاية إبراء، ومن الشرق ولايتا القابل وبدية، ومن الغرب ولايتا المضيبي وبدبد.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم تصويرها في دماء والطائيين، وبدت في أحد الفيديوهات سيارة وقد غمرت المياه جزءا منها.

فيما ظهر عدد من المواطنين وهم يحاولون دفعها للخروج من المياه داخل السيل بعد تهور مالكها ومحاولته العبور للناحية الأخرى.

وظهرت سيارات أخرى مغمورة بالمياه وإحدى السيارات بدت مقلوبة على جانب السيل، فيما يحاول بعض الأشخاص انقاذ شخص غارق.

كما تم إنقاذ عائلة كانت تحاول عبور وادي في ولاية دماء والطائين.

 

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وتساءل مغردون مستنكرين إصرار البعض على عبور السيل رغم المخاطرة الكبيرة:”إلى متى سيظل هذا الاستهتار وهذه العادة التي تحدث عند كل منخفض جوي“.

أخدود المزن" وعمليات إنقاذ.. سيول جارفة في عُمان وإعصار قمعي نادر
أخدود المزن” وعمليات إنقاذ.. سيول جارفة في عُمان وإعصار قمعي نادر

الأرصاد العمانية تحذر

وكانت الأرصاد العمانية قد تنبأت ليوم، غد الثلاثاء، بنشاط لسحب رعدية متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان للشعاب والأودية على محافظات (شمال وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الجبلية، من محافظات مسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة.)

وبحسب المصدر تستمر فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة -قد يصحبها هبوب رياح نشطة وانخفاض في الرؤية الأفقية أحيانًا- بمشيئة الله على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية (ولايات مصيرة وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن) خلال ساعات الليل.

•وأظهرت خريطة مناخية نشرتها الأرصاد العمانية نشاط واسع للسحب الرعدية مع استمرار هطول أمطار الخير -متفاوتة الغزارة- على جنوب الشرقية وشمال الشرقية وأجزاء من مسقط وسحب متفرقة على أجزاء من الداخلية وظفار والوسطى.

وأهابت “هيئة الطيران المدني” بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

ونبهت إلى أن هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 20 و70 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب وهبوب رياح هابطة نشطة سرعتها بين 15 و50 عقدة ( 28-90 كم/ساعة وانخفاض الرؤية بسبب تصاعد الغبار عند هطول الأمطار الرعدية.

وتشهد سلطنة عمان منخفضاً جوياً جديداً خلال هذه الأيام أَطلق عليه مغردون تسمية “منخفض المزن”، نظراً لما جلبه من تهاطل غزير للأمطار التي بدورها أحدثت سيولاً جارفة ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة بصورها وفيديوهاتها.

أخدود المزن، تسمية خاصة أطلقها مغردون في السلطنة على المنخفض الجوي الذي تعيشه البلاد منذ أمس، السبت، وسيتواصل لهذا الأسبوع.

المصدرتويتر، الأرصاد العمانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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