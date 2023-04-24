مشهد مرعب من سلطنة عمان بعد تهور مواطنين خلال أخدود المزن (فيديو)

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وطن- اجتاحت ولاية “دماء والطائيين” في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان سيول عارمة أدت إلى غرق العديد من المركبات، ضمن المنخفض الجوي الذي أطلق عليه العمانيون اسم “أخدود المزن”، وتعيشه البلاد منذ يومين ومن المتوقع أن يستمر خلال هذا الأسبوع.

عمليات إنقاذ في السلطنة خلال أخدود المزن

و”دماء والطائيين” هي إحدى ولايات محافظة الشرقية بسلطنة عمان. تجاورها شمالاً ولاية قريات، التابعة لــ محافظة مسقط، وجنوباً ولاية إبراء، ومن الشرق ولايتا القابل وبدية، ومن الغرب ولايتا المضيبي وبدبد.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم تصويرها في دماء والطائيين، وبدت في أحد الفيديوهات سيارة وقد غمرت المياه جزءا منها.

فيما ظهر عدد من المواطنين وهم يحاولون دفعها للخروج من المياه داخل السيل بعد تهور مالكها ومحاولته العبور للناحية الأخرى.

وظهرت سيارات أخرى مغمورة بالمياه وإحدى السيارات بدت مقلوبة على جانب السيل، فيما يحاول بعض الأشخاص انقاذ شخص غارق.

كما تم إنقاذ عائلة كانت تحاول عبور وادي في ولاية دماء والطائين.

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وتساءل مغردون مستنكرين إصرار البعض على عبور السيل رغم المخاطرة الكبيرة:”إلى متى سيظل هذا الاستهتار وهذه العادة التي تحدث عند كل منخفض جوي“.

الأرصاد العمانية تحذر

وكانت الأرصاد العمانية قد تنبأت ليوم، غد الثلاثاء، بنشاط لسحب رعدية متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان للشعاب والأودية على محافظات (شمال وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الجبلية، من محافظات مسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة.)

تستمر التوقعات ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله نشاط للسحب الرعدية متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان للشعاب والأودية على محافظات شمال وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الجبلية من محافظات مسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة .

للانتباه والحذر. — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 24, 2023

وبحسب المصدر تستمر فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة -قد يصحبها هبوب رياح نشطة وانخفاض في الرؤية الأفقية أحيانًا- بمشيئة الله على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية (ولايات مصيرة وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن) خلال ساعات الليل.

•وأظهرت خريطة مناخية نشرتها الأرصاد العمانية نشاط واسع للسحب الرعدية مع استمرار هطول أمطار الخير -متفاوتة الغزارة- على جنوب الشرقية وشمال الشرقية وأجزاء من مسقط وسحب متفرقة على أجزاء من الداخلية وظفار والوسطى.

صورة مرئية تظهر نشاط واسع للسحب الرعدية مع استمرار هطول أمطار الخير -متفاوتة الغزارة- على جنوب الشرقية وشمال الشرقية وأجزاء من مسقط وسحب متفرقة على أجزاء من الداخلية وظفار والوسطى. pic.twitter.com/GlpjZwPfpb — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 24, 2023

وأهابت “هيئة الطيران المدني” بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

ونبهت إلى أن هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 20 و70 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب وهبوب رياح هابطة نشطة سرعتها بين 15 و50 عقدة ( 28-90 كم/ساعة وانخفاض الرؤية بسبب تصاعد الغبار عند هطول الأمطار الرعدية.

وتشهد سلطنة عمان منخفضاً جوياً جديداً خلال هذه الأيام أَطلق عليه مغردون تسمية “منخفض المزن”، نظراً لما جلبه من تهاطل غزير للأمطار التي بدورها أحدثت سيولاً جارفة ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة بصورها وفيديوهاتها.

أخدود المزن، تسمية خاصة أطلقها مغردون في السلطنة على المنخفض الجوي الذي تعيشه البلاد منذ أمس، السبت، وسيتواصل لهذا الأسبوع.