الإثنين, أبريل 24, 2023
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محمد رمضان يكشف أسرار صداقته بـ ملك المغرب محمد السادس (فيديو)

علاقة صداقة بدأت عام 2019 تجمع الفنان المصري محمد رمضان مع الملك المغربي محمد السادس

كتب فهمي الورغمي
محمد رمضان watanserb.com
محمد رمضان
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وطن- حضر الفنان الاستعراضي والممثل المصري محمد رمضان، ضيفا مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” وتطرق خلال اللقاء إلى مواضيع عديدة بداية من إعلانه عن أغنية جديدة مع فنان عالمي وصولا إلى حديثه عن العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

محمد رمضان يؤكد صداقته مع محمد السادس

وأشار الفنان المصري محمد رمضان، إلى الصداقة التي تجمعه بالملك المغربي، محمد السادس، مؤكدًا أنه “رجل عظيم وقد تشرف بصداقته”.

وواصل رمضان مديحه للعاهل المغربي، مُعتبرا “أنه رجل يمتاز بالحس الفني والبساطة”، على حد تعبيره.

كما تطرق رمضان، الذي حظي مسلسله الرمضاني “جعفر العمدة” بنجاح باهر خلال رمضان المنفضي، إلى خصال الشعب المغربي واصفا إياه بـ”الشعب العظيم”.

وتابع رمضان “جلالة الملك رجل عظيم، وأتشرف بصداقته، ورجل فنان، وإنسان بسيط جدًا جدا جدًا فوق الخيال”.

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وتجمع محمد رمضان علاقة جيدة بمحمد السادس، منذ سنوات، حتى أن النجم المصري كان قد شارك عام 2020، منشورا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، تمنى فيها للعاهل المغربي دوام الصحة والعافية.

وكتب رمضان عبر الصورة التي التقطها مع ملك المغرب “جلالة الملك محمد السادس كل عام وانت وولي العهد والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة.”

وتابع:”كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر أصبحت عاشقاً للمغرب ولشعبها.. ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا”.

 

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

ما فحوى رسالة الفنان المصري محمد رمضان لملك المغرب؟
ما فحوى رسالة الفنان المصري محمد رمضان لملك المغرب؟

محمد رمضان مع محمد السادس خلال الاحتفال بالمسيرة الخضراء

في عام 2019، شارك رمضان في احتفالية المغاربة بالمسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأقيمت احتفالية المسيرة الخضراء بمنطقة العيون بمدينة مراكش، وحضرها بجانب محمد رمضان مخرج الكليبات المصرى حسام الحسينى، وعدد من مشاهير العالم منهم أسطورة كرة القدم البرتغالي لويس فيجو، واللاعب الدولى السابق، الكاميروني صامويل إيتو، وعدد أخر من مشاهير الرياضة والفن من مختلف أنحاء العالم.

ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على إنستجرام، صورة له وهو داخل الطائرة عائدا من المغرب قائلا: “شكرا جلالة الملك محمد السادس، شكراً مراكش”.

وعلى غرار علاقة محمد رمضان بالملك المغربي، محمد السادس، جمع علاقة مهنية أخرى النجم المصري بأحد نجوم الفن المغربي، المغني سعد لمجرد حيث أطلق الثنائي أغنية “إنساي” في 17 يوليو/تموز 2019.

وهو تعاون، أتاح للفنان المصري الانفتاح على جمهور جديد، الجمهور المغربي، وقد تُوج ذلك بأدائه سلسلة من الحفلات والمشاركات المهمة في عدد من المهرجانات المغربية المرموقة.

المصدريوتيوب، انستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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