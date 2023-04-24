الإثنين, أبريل 24, 2023
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حياتنا

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

أحيا النجم المعروف عمرو دياب حفلا غنائيا في ثالث أيام العيد بمكادي هايتس الغردقة، بحضور الفنانة هالة صدقي وعدد من الفنانين

كتب خالد الأحمد
عمرو دياب يشيد بهالة صدقي صفصف watanserb.com
عمرو دياب يشيد بهالة صدقي صفصف
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وطن- أثنى الفنان المصري “عمرو دياب” على أداء عدد من نجمات مسلسل “جعفر العمدة” الذي حقق نجاحا جماهيريا ضخما في الموسم الرمضاني الماضي، وأدى الدور الرئيسي فيه الفنان محمد رمضان.

عمرو دياب يشيد بهالة صدقي “صفصف”

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في ثالث أيام العيد “بمكادي هايتس الغردقة”، بحضور الفنانة هالة صدقي التي اشتهرت بدور “صفصف” في جعفر العمدة وعدد من الفنانين.

وكان الهضبة كما يلقبه معجبوه يغني على مسرح بمدينة الغردقة المصرية ليلة أمس، الأحد، وبالقرب من خشبة المسرح جلست الفنانات هالة صدقي، ومي كساب، وجوري بكري، فما كان منه إلا توجيه التحية لهن مشيدًا بشخصيتي “صفصف” و”وداد” في مسلسل “جعفر العمدة” الذي حظي بمشاهدات قياسية.

 

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وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يغني أغنية “هتدلع” على خشبة مسرح حفله في ثالث أيام العيد بمكادي هايتس الغردقة، قائلا: “صفصف .. ده انت هتدلع، اطلب واتمنى واليوم هايولع على حس جنان”.

الفن واهله بحضور نجوم الفن.. عمرو دياب يتألق فى حفل الغردقة
الفن واهله بحضور نجوم الفن.. عمرو دياب يتألق فى حفل الغردقة

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول جعفر رئيس البلدية (محمد رمضان)، وهو في العقد الرابع من عمره، لديه 3 زوجات، ويملك شركات مقاولات.

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ويدخل “جعفر العمدة” في العديد من النزاعات سواء في العمل أو بعيدًا عن العمل، ثم خلال مسيرته يلتقي بـ”عايدة” (زينة) ويتعرف عليها، وتقوم بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.

حيث يعيش جعفر مأساة استمرت عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه على يد مجهولين، ولا يعرف هل هو حيّ أو ما أصابه به شيء سيء.

وامتدح عمرو دياب فريق العمل، قائلاً لهم بعد أن توقف عن الغناء: “ما شاء الله بجد، ومبارك عليكم كلكم”.

ومازح دياب الممثلة هالة صدقي بالقول: “صفصف طلّعت عيونا في رمضان”، لتردّ عليه الأخيرة بالقول: “أنا الملكة” وسط تصفيق الجمهور، ليغني لها لاحقًا أغنيته “أنت هتدلع”.

 

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بدورها، نشرت هالة صدقي عبر حسابها على إنستغرام الفيديو الذي يوثق مزاح عمرو دياب معها، معربة عن سعادتها بذلك، حيث علّقت عليه بالقول: “لما الهضبة يدلع صفصف.. صفصف تنحرف”.

وأعادت هالة، نشر بوست لـ عمرو دياب يحمل عدة صور من حفله بالغردقة ويتضمن صورتها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “حبيبي يا صاحب عمري يا نجم النجوم”.

فيما علّقت جوري بكر على الفيديو: “لما الهضبة يباركلي بنفسه، الأحلام بتتحقق”، و”الهضبة” لقب يُعرف به عمرو دياب.

 

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لما الهضبة يدلع صفصف».. عمرو دياب يمازح هالة صدقي بـ«هتدلع»
لما الهضبة يدلع صفصف».. عمرو دياب يمازح هالة صدقي بـ«هتدلع»

حفل عمرو دياب في السعودية

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 28 من نفس الشهر، بالاضافة الى حفل كبير بالجامعة الامريكية يوم 12 مايو المقبل.

وعلى جانب آخر، تصدرت أغنية “الحفلة” للفنان عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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