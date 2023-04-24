شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

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وطن- أثنى الفنان المصري “عمرو دياب” على أداء عدد من نجمات مسلسل “جعفر العمدة” الذي حقق نجاحا جماهيريا ضخما في الموسم الرمضاني الماضي، وأدى الدور الرئيسي فيه الفنان محمد رمضان.

عمرو دياب يشيد بهالة صدقي “صفصف”

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا في ثالث أيام العيد “بمكادي هايتس الغردقة”، بحضور الفنانة هالة صدقي التي اشتهرت بدور “صفصف” في جعفر العمدة وعدد من الفنانين.

وكان الهضبة كما يلقبه معجبوه يغني على مسرح بمدينة الغردقة المصرية ليلة أمس، الأحد، وبالقرب من خشبة المسرح جلست الفنانات هالة صدقي، ومي كساب، وجوري بكري، فما كان منه إلا توجيه التحية لهن مشيدًا بشخصيتي “صفصف” و”وداد” في مسلسل “جعفر العمدة” الذي حظي بمشاهدات قياسية.

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وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يغني أغنية “هتدلع” على خشبة مسرح حفله في ثالث أيام العيد بمكادي هايتس الغردقة، قائلا: “صفصف .. ده انت هتدلع، اطلب واتمنى واليوم هايولع على حس جنان”.

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول جعفر رئيس البلدية (محمد رمضان)، وهو في العقد الرابع من عمره، لديه 3 زوجات، ويملك شركات مقاولات.

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ويدخل “جعفر العمدة” في العديد من النزاعات سواء في العمل أو بعيدًا عن العمل، ثم خلال مسيرته يلتقي بـ”عايدة” (زينة) ويتعرف عليها، وتقوم بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.

حيث يعيش جعفر مأساة استمرت عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه على يد مجهولين، ولا يعرف هل هو حيّ أو ما أصابه به شيء سيء.

وامتدح عمرو دياب فريق العمل، قائلاً لهم بعد أن توقف عن الغناء: “ما شاء الله بجد، ومبارك عليكم كلكم”.

ومازح دياب الممثلة هالة صدقي بالقول: “صفصف طلّعت عيونا في رمضان”، لتردّ عليه الأخيرة بالقول: “أنا الملكة” وسط تصفيق الجمهور، ليغني لها لاحقًا أغنيته “أنت هتدلع”.

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بدورها، نشرت هالة صدقي عبر حسابها على إنستغرام الفيديو الذي يوثق مزاح عمرو دياب معها، معربة عن سعادتها بذلك، حيث علّقت عليه بالقول: “لما الهضبة يدلع صفصف.. صفصف تنحرف”.

وأعادت هالة، نشر بوست لـ عمرو دياب يحمل عدة صور من حفله بالغردقة ويتضمن صورتها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “حبيبي يا صاحب عمري يا نجم النجوم”.

فيما علّقت جوري بكر على الفيديو: “لما الهضبة يباركلي بنفسه، الأحلام بتتحقق”، و”الهضبة” لقب يُعرف به عمرو دياب.

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حفل عمرو دياب في السعودية

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 28 من نفس الشهر، بالاضافة الى حفل كبير بالجامعة الامريكية يوم 12 مايو المقبل.

وعلى جانب آخر، تصدرت أغنية “الحفلة” للفنان عمرو دياب قائمة الكلمات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب طرحها في أول أيام عيد الفطر.